Google nói gì về quảng cáo dài 90 giây trên YouTube?

Người dùng YouTube mới đây thấy bức xúc khi phát hiện những quảng cáo dài 90 giây không thể bỏ qua xuất hiện trên nền tảng này. Ban đầu, Google khẳng định rằng loại quảng cáo này không tồn tại, tuy nhiên công ty hiện đã đưa ra lời giải thích khác.

YouTube ngày càng xuất hiện nhiều quảng cáo không thể bỏ qua

Theo thông tin từ Google, quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua là do một lỗi phần mềm, không phải là một thử nghiệm nội bộ. Công ty đã liên hệ với trang 9to5Google để làm rõ vấn đề này. Họ cho biết lỗi đã khiến bộ đếm thời gian hiển thị không chính xác cho các quảng cáo ngắn hơn. Hiện tại, Google đang triển khai bản sửa lỗi để ngăn chặn tình trạng này xảy ra trong tương lai.

Google cũng nhấn mạnh rằng họ không có kế hoạch thử nghiệm quảng cáo dài hơn 30 giây. Đại diện công ty cho biết: “Chúng tôi không có định dạng quảng cáo không thể bỏ qua dài 90 giây, và đây không phải là một thử nghiệm”.

Người dùng YouTube trên TV sẽ gặp quảng cáo dài hơn

Theo quy định của YouTube, quảng cáo không thể bỏ qua có giới hạn thời gian là 30 giây trên ứng dụng YouTube dành cho TV và 15 giây trên điện thoại thông minh. Tuy nhiên, dường như giới hạn này đã không hoạt động đúng cách đối với một số người dùng, dẫn đến việc hiển thị quảng cáo kéo dài hơn 90 giây.

Đây không phải là lần đầu tiên Google gặp sự cố với quảng cáo quá dài. Vào đầu năm nay, người dùng đã báo cáo về việc xuất hiện các quảng cáo kéo dài hàng giờ mà không thể bỏ qua, mà Google cho rằng nguyên nhân là do sự can thiệp từ các trình chặn quảng cáo.

Mặc dù quảng cáo có thể gây khó chịu, việc lạm dụng các hạn chế có thể phản tác dụng khiến người dùng rời bỏ nền tảng. Google dường như nhận thức được điều này, vì vậy hy vọng rằng sự cố mới chỉ là một lỗi tạm thời, dù không loại trừ khả năng sẽ có các thử nghiệm thực tế trong tương lai.