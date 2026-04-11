中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Google nói gì về quảng cáo dài 90 giây trên YouTube?

Thứ Bảy, 16:56, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự cố quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua trên YouTube khiến người dùng bức xúc, buộc Google phải nhanh chóng lên tiếng giải thích nguyên nhân.

Người dùng YouTube mới đây thấy bức xúc khi phát hiện những quảng cáo dài 90 giây không thể bỏ qua xuất hiện trên nền tảng này. Ban đầu, Google khẳng định rằng loại quảng cáo này không tồn tại, tuy nhiên công ty hiện đã đưa ra lời giải thích khác.

google noi gi ve quang cao dai 90 giay tren youtube hinh anh 1
YouTube ngày càng xuất hiện nhiều quảng cáo không thể bỏ qua

Theo thông tin từ Google, quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua là do một lỗi phần mềm, không phải là một thử nghiệm nội bộ. Công ty đã liên hệ với trang 9to5Google để làm rõ vấn đề này. Họ cho biết lỗi đã khiến bộ đếm thời gian hiển thị không chính xác cho các quảng cáo ngắn hơn. Hiện tại, Google đang triển khai bản sửa lỗi để ngăn chặn tình trạng này xảy ra trong tương lai.

Google cũng nhấn mạnh rằng họ không có kế hoạch thử nghiệm quảng cáo dài hơn 30 giây. Đại diện công ty cho biết: “Chúng tôi không có định dạng quảng cáo không thể bỏ qua dài 90 giây, và đây không phải là một thử nghiệm”.

Người dùng YouTube trên TV sẽ gặp quảng cáo dài hơn

Theo quy định của YouTube, quảng cáo không thể bỏ qua có giới hạn thời gian là 30 giây trên ứng dụng YouTube dành cho TV và 15 giây trên điện thoại thông minh. Tuy nhiên, dường như giới hạn này đã không hoạt động đúng cách đối với một số người dùng, dẫn đến việc hiển thị quảng cáo kéo dài hơn 90 giây.

Đây không phải là lần đầu tiên Google gặp sự cố với quảng cáo quá dài. Vào đầu năm nay, người dùng đã báo cáo về việc xuất hiện các quảng cáo kéo dài hàng giờ mà không thể bỏ qua, mà Google cho rằng nguyên nhân là do sự can thiệp từ các trình chặn quảng cáo.

Mặc dù quảng cáo có thể gây khó chịu, việc lạm dụng các hạn chế có thể phản tác dụng khiến người dùng rời bỏ nền tảng. Google dường như nhận thức được điều này, vì vậy hy vọng rằng sự cố mới chỉ là một lỗi tạm thời, dù không loại trừ khả năng sẽ có các thử nghiệm thực tế trong tương lai.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PhoneArena
Tag: YouTube quảng cáo Google mạng xã hội sự cố
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên
Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên

VOV.VN - Một bồi thẩm đoàn tại bang California ngày 25/3 đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt, xác định Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm dân sự do sơ suất trong việc thiết kế các nền tảng trực tuyến có tính gây lệ thuộc, từ đó gây tổn hại cho một người dùng khi còn là trẻ vị thành niên. 

Xem YouTube với tài khoản miễn phí ngày càng bất tiện
Xem YouTube với tài khoản miễn phí ngày càng bất tiện

VOV.VN - Người dùng YouTube miễn phí gần đây đã không còn được trải nghiệm xem video trên nền tảng này một cách thoải mái như trong quá khứ nữa.

Nội dung rác do AI tạo ra đang bào mòn hệ sinh thái YouTube
Nội dung rác do AI tạo ra đang bào mòn hệ sinh thái YouTube

VOV.VN - Việc kiếm tiền từ những nội dung rác kỹ thuật số do AI tạo ra đang trở thành một thực trạng đáng lo ngại đối với các nhà sáng tạo nội dung truyền thống.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm