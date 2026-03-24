Gửi ảnh giữa iPhone và điện thoại Samsung không còn là một “cực hình”

Thứ Ba, 07:00, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc gửi ảnh hay tài liệu giữa hai người dùng iPhone cạnh nhau rất đơn giản nhờ tính năng AirDrop, nhưng sẽ là một cực hình nếu một trong hai người sử dụng điện thoại Samsung.

Khi một người sử dụng iPhone và người còn lại dùng điện thoại Samsung, nhiệm vụ gửi ảnh hay tài liệu trở nên phức tạp với những dữ liệu bị nén lại do phải phụ thuộc các phương tiện truyền thông xã hội như Zalo hoặc Messenger. Tin vui là, Samsung đã bắt đầu phá vỡ rào cản giữa hai hệ sinh thái này.

gui anh giua iphone va dien thoai samsung khong con la mot cuc hinh hinh anh 1
Tính năng Share with Apple Devices mới của Samsung

Trong thông báo gần đây, Samsung cho biết họ sẽ cập nhật tính năng Quick Share để tương thích với AirDrop của Apple. Đây là một bước tiến lớn giúp việc truyền tải tệp giữa hai hệ thống trở nên dễ dàng hơn. Động thái này nằm trong nỗ lực của Samsung nhằm tăng cường khả năng tương thích của sản phẩm với các đối thủ cạnh tranh.

Người dùng điện thoại Samsung sẽ chính thức nhận được tính năng này từ ngày 23/3, bắt đầu tại Hàn Quốc trước khi đến với các thị trường khác. Hiện tại, tính năng này chỉ dành riêng cho dòng Galaxy S26 mới ra mắt, tuy nhiên người dùng đang rất mong đợi Samsung sớm mở rộng cập nhật cho các thiết bị Galaxy khác trong tương lai.

Liệu Apple có biện pháp “bảo vệ” iPhone?

Việc không thể chia sẻ tệp giữa iPhone và thiết bị Galaxy đã gây ra không ít khó khăn cho người dùng. Apple luôn bảo vệ hệ sinh thái của mình khiến AirDrop trở thành một điểm mạnh của iPhone. Với việc tích hợp AirDrop vào Quick Share, Samsung đang giải quyết một vấn đề lớn cho người dùng toàn cầu. Trong thực tế, Google trước đó đã làm điều tương tự với các thiết bị Pixel, nhưng độ bao phủ của điện thoại Samsung chắc chắn rộng lớn hơn nhiều.

Tính năng này sẽ rất hữu ích cho những ai muốn chia sẻ nội dung đa phương tiện chất lượng cao mà không lo lắng về việc nén tệp. Đặc biệt, nó sẽ giúp tăng năng suất làm việc cho những người cần chia sẻ nội dung với người dùng hệ điều hành khác.

Cuối cùng, đây là một tính năng mà người dùng đã chờ đợi từ lâu. Nếu là người dùng thường xuyên chuyển đổi giữa các thiết bị, chắc chắn đây là tính năng có thể được khai thác hàng ngày, ít nhất nếu Samsung mở rộng khả năng đến các điện thoại Galaxy khác, đồng thời Apple cũng không tìm cách bảo vệ AirDrop để ngăn cản thủ thuật này của các đối thủ.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PhoneArena
Samsung bất ngờ "khai tử" Galaxy Z TriFold chỉ sau 4 tháng
VOV.VN - Samsung có thể đang tiến gần đến việc ngừng bán chiếc Galaxy Z TriFold tại Hàn Quốc, chỉ vài tháng sau khi ra mắt, ngay cả khi sản phẩm đang “cháy hàng.

Lãnh đạo mảng smartphone Samsung bị cấm bay hạng thương gia
VOV.VN - Cấu trúc doanh nghiệp phức tạp của Samsung đang tạo ra những thách thức tài chính cho các mảng kinh doanh khác nhau, đặc biệt là mảng smartphone.

Samsung hướng đến pin 18.000 mAh cho smartphone Galaxy?
VOV.VN - Samsung đang tiến hành thử nghiệm các loại pin smartphone trong tương lai với dung lượng khác nhau, không chỉ 12.000 mAh mà thậm chí là 18.000 mAh.

