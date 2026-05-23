iPhone 17 hút khách tại Trung Quốc sau đợt giảm giá tới 368 USD

Apple đang tận dụng không khí lễ hội 618 tại Trung Quốc để thu hút khách hàng đến với dòng iPhone 17, đặc biệt khi các thương hiệu nội địa như Huawei và Xiaomi nhận sự ủng hộ từ người dân nhờ “tinh thần dân tộc”. Tuy nhiên, chiến lược giảm giá cho dòng iPhone 17 mới nhất có thể thay đổi tâm lý này.

iPhone 17 Pro Max được quan tâm nhiều nhất

Trước thềm lễ hội mua sắm “618” - sự kiện bán hàng trực tuyến lớn thứ hai tại Trung Quốc, Apple đã giảm giá nhiều mẫu iPhone, thu hút hàng triệu lượt kích hoạt. Theo nguồn tin từ Digital Chat Station trên Weibo, mặc dù lễ hội chưa bắt đầu, nhưng đã có 30 triệu lượt kích hoạt được ghi nhận cho iPhone 17, với mức giảm giá lên tới 368 USD cho nhiều mẫu khác nhau.

Lượng iPhone 17 kích hoạt kỷ lục tại Trung Quốc

Trong số các mẫu iPhone 17, iPhone 17 Pro Max dẫn đầu với 13,2 triệu lượt kích hoạt, tiếp theo là iPhone 17 bản tiêu chuẩn với 9,16 triệu lượt và iPhone 17 Pro với 7,8 triệu lượt. Đáng chú ý, thông tin về iPhone Air - mẫu điện thoại được giảm giá nhiều nhất trong dòng sản phẩm hiện tại của Apple tại Trung Quốc - vẫn chưa được công bố.

Sự gia tăng này có thể gây lo ngại cho các đối thủ cạnh tranh trong nước, khi giá RAM tăng cao đã khiến nhiều nhà sản xuất Android phải điều chỉnh giá bán và ảnh hưởng đến nhu cầu. Trong khi đó, khả năng mua sắm mạnh mẽ của Apple giúp hãng duy trì nguồn cung DRAM từ nhiều nhà sản xuất khác nhau. Dù vậy, nếu lượng dự trữ cạn kiệt, Apple có thể sẽ phải xem xét việc tăng giá sản phẩm.

Hiện tại, các chương trình giảm giá cho iPhone 17 vẫn tiếp tục thu hút người tiêu dùng. Không chỉ giá cả hấp dẫn, mà giá trị mà người tiêu dùng nhận được cũng là yếu tố quan trọng. Với chip A19 Pro và thời lượng pin ấn tượng, iPhone 17 Pro Max đã khẳng định vị thế của mình trong phân khúc cao cấp. Trong khi đó, iPhone 17 bản tiêu chuẩn được xem là “ông vua” về “giá thành/hiệu năng” nhờ vào màn hình OLED LTPO tần số quét cao và dung lượng lưu trữ lên đến 256 GB.

Apple đã ra mắt một loạt sản phẩm mạnh mẽ vào mùa thu năm ngoái, và việc các thiết bị này vẫn duy trì được sự phổ biến là một thành công đáng ghi nhận.