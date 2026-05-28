Khủng hoảng chip nhớ do AI lan sang thị trường điện tử tiêu dùng

Thứ Năm, 11:00, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -Từ cuối năm 2025, giá chip nhớ và linh kiện điện tử liên tục tăng mạnh do nhu cầu AI bùng nổ. Tác động giờ không còn nằm trong nội bộ ngành công nghệ, mà đã bắt đầu lan sang thị trường tiêu dùng khi nhiều thiết bị điện tử đứng trước áp lực tăng giá.

AI đang "tranh" chip nhớ với laptop và thiết bị điện tử

Có ba loại chip nhớ quan trọng cần phân biệt: DRAM và NAND là linh kiện cốt lõi của laptop, điện thoại, máy chơi game, trong khi HBM là loại chip cao cấp chuyên phục vụ hệ thống AI.

Cả ba loại đều là sản phẩm của cùng một nhóm nhà sản xuất, nhưng các công ty AI đang sẵn sàng chi hàng tỷ USD để được ưu tiên. Vì lợi nhuận từ AI cao hơn nhiều, các nhà sản xuất chip dần chuyển dây chuyền sang phục vụ AI, “bỏ bê” thị trường thiết bị tiêu dùng trong tình trạng thiếu hụt và giá linh kiện tăng mạnh.

Các công ty AI sẵn sàng chi hàng tỷ USD để được ưu tiên trong cuộc đua chip nhớ

Đây không phải vấn đề ngắn hạn. Nhiều lãnh đạo ngành dự đoán khủng hoảng chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2028-2030. AI vẫn đang tăng trưởng rất nhanh, các hãng chip đã được đặt trước cho gần hết sản lượng cho AI nhiều quý tới, và việc mở rộng nhà máy cần ít nhất 2 đến 3 năm để đi vào hoạt động. Điều đó đồng nghĩa áp lực tăng giá thiết bị điện tử có thể sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

Người tiêu dùng không thể đứng ngoài cơn bão

Khủng hoảng đã bắt đầu lan từ nhà máy ra đến kệ hàng thiết bị điện tử tiêu dùng. Hàng loạt thương hiệu công nghệ lớn buộc phải điều chỉnh giá hoặc công khai cảnh báo về áp lực chi phí.

Microsoft đã tăng giá dòng Surface Pro thêm đến 500 USD/máy và cho biết nguyên nhân đến từ chi phí linh kiện và bộ nhớ tăng cao. Trong khi đó, Dell và HP cũng điều chỉnh giá nhiều dòng laptop từ cuối năm 2025.

Ở mảng giải trí, Nintendo thừa nhận chi phí bộ nhớ đang ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành máy chơi game. Trên thị trường smartphone, Samsung và Motorola cũng tăng giá một số dòng điện thoại tầm trung dù mức nâng cấp không quá lớn.

Thiếu nguồn cung chip làm tăng giá thiết bị điện tử tiêu dùng

Giới phân tích dự báo giá thiết bị điện tử tiêu dùng có thể tăng từ 5% đến thậm chí 20% [1] trong năm 2026, tùy phân khúc và khả năng hấp thụ chi phí của từng thương hiệu. Làn sóng tăng giá này chắc chắn sẽ không sớm dừng lại, mà có thể còn kéo dài do ảnh hưởng của khủng hoảng chip nhớ đến giai đoạn 2028 - 2030 như đã nói ở trên.

Thời điểm “vàng” để nâng cấp đồ công nghệ

Khi nhu cầu hạ tầng AI tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm tới, áp lực lên chuỗi cung ứng bán dẫn được dự báo sẽ còn kéo dài, khiến mặt bằng giá thiết bị công nghệ khó quay trở lại như trước đây.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng giai đoạn hiện tại có thể là khoảng thời gian “vàng” người dùng vẫn còn tiếp cận được các sản phẩm công nghệ mới với mức giá tương đối ổn định, trước khi làn sóng tăng giá lan rộng hơn trên toàn thị trường.

Mặt bằng giá thiết bị công nghệ khó quay trở lại như trước đây

Huawei là một trường hợp đáng chú ý khi vẫn ra mắt sản phẩm mới với mức giá tương đương thế hệ trước. Hãng vừa giới thiệu HUAWEI WATCH FIT 5 Series với nhiều nâng cấp tập trung vào trải nghiệm sử dụng thực tế. Dòng smartwatch mới sở hữu thiết kế cao cấp hơn với màn hình lớn và viền mỏng hơn, đồng thời bổ sung tính năng đánh giá nguy cơ tiểu đường và nhiều bài tập ngắn hướng đến nhóm người dùng bận rộn.

Đáng chú ý, mức giá của HUAWEI WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam vẫn tương đương thế hệ tiền nhiệm, trong khi tại một số thị trường quốc tế, giá bán của dòng sản phẩm này đã có điều chỉnh tăng. Cụ thể, theo thông tin trên sàn điện tử thương mại Shopee, sản phẩm có giá chưa đến 5 triệu đồng, trong khi tại Thái Lan, sản phẩm được bán ở mức 7490 baht, tương đương khoảng 6 triệu đồng, hay ở thị trường Malaysia là 999 ringit, tương đương khoảng 6,6 triệu đồng.

Trong bối cảnh chi phí linh kiện điện tử, cảm biến, màn hình và bộ nhớ đều đang chịu áp lực tăng trên toàn chuỗi cung ứng, động thái của Huawei phần nào cho thấy Việt Nam vẫn là một trong những thị trường được ưu tiên trải nghiệm thế hệ smartwatch mới.

Những sản phẩm mới ra mắt với mức giá tương đương thế hệ trước có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với người dùng đang có nhu cầu nâng cấp thiết bị trước giai đoạn biến động giá mạnh hơn.

CTV An An/VOV.VN
