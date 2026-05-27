Sợi từ đất Mặt Trăng có thể thành "cốt thép" cho căn cứ Mặt Trăng của Trung Quốc

Thứ Tư, 14:40, 27/05/2026
VOV.VN - Các mẫu sợi làm từ đất Mặt Trăng đã được Trung Quốc gửi lên trạm vũ trụ, để trải qua các thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt như chân không cao, bức xạ mạnh và biến động nhiệt độ cực đoan, được kỳ vọng sẽ trở thành “cốt thép” xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng của nước này trong tương lai.

Thông tin trên được tiết lộ trong một bài viết trên Nhân Dân nhật báo. Nhóm nghiên cứu đứng sau công nghệ sợi từ đất Mặt Trăng do viện sĩ Chu Mỹ Phương của Học viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu thuộc Đại học Đông Hoa dẫn đầu.

Mẫu sợi đất Mặt Trăng trưng bày tại triển lãm 20 năm Chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc. Ảnh: Đại học Đông Hoa

Được biết, thành phần hóa học và hàm lượng khoáng chất của đất Mặt Trăng tương tự như đá bazan và chứa nhiều nguyên tố vi lượng. Sợi làm từ đá bazan đã được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thiết bị cao cấp.

Việc tái tạo đất Mặt Trăng mô phỏng trên Trái Đất bằng công thức khoa học không quá khó khăn. Thách thức nằm ở việc mô phỏng môi trường Mặt Trăng trên Trái Đất. Theo bà Thành Diễm Hoa, một thành viên của nhóm nghiên cứu, việc sản xuất sợi trong điều kiện như vậy giống như việc cố gắng kéo sợi đường trong môi trường chân không, một điều khó có thể thực hiện bằng các phương pháp thông thường.

Để mô phỏng điều kiện chân không cao và vi trọng lực trên Mặt Trăng, nhóm đã bắt đầu nghiên cứu vật liệu trong môi trường khắc nghiệt từ năm 2016 và tự phát triển thiết bị kéo sợi trong môi trường Mặt Trăng. Năm 2020, sau khi tàu Hằng Nga-5 mang mẫu đất Mặt Trăng về Trái Đất, nhóm đã đạt được một bước đột phá quan trọng. Chỉ với 0,5 gram đất Mặt Trăng thật, các nhà nghiên cứu đã sản xuất thành công các sợi liên tục dài khoảng 3 mét và mỏng như sợi tóc.

Thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: “Chi phí vận chuyển giữa Trái Đất và Mặt Trăng cực kỳ cao. Trong tương lai, việc xây dựng trạm nghiên cứu trên Mặt Trăng sẽ phải dựa vào các nguồn tài nguyên tại chỗ”. Những sợi đất Mặt Trăng này có thể được dệt thành vật liệu có kết cấu mềm dẻo để tăng cường độ bền của bê tông đất Mặt Trăng, đóng vai trò như “cốt thép” trong xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng.

Hiện tại, việc sản xuất sợi từ đất Mặt Trăng vẫn đang ở giai đoạn kiểm chứng cơ bản, việc ứng dụng thực tế vẫn còn cần thời gian. Mục đích của việc đưa các mẫu sợi lên trạm vũ trụ là để kiểm tra khả năng chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt của không gian trong môi trường thực tế. Mỗi bộ dữ liệu sẽ cung cấp kinh nghiệm quý cho những nỗ lực xây dựng nơi ở của con người trên bề mặt Mặt Trăng trong tương lai.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Thượng Hải (Trung Quốc) thí điểm quản lý đô thị kết hợp giữa người và robot
Thượng Hải (Trung Quốc) thí điểm quản lý đô thị kết hợp giữa người và robot

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc mới đây đã thí điểm quản lý đô thị với sự hợp tác giữa các cán bộ thực thi pháp luật và một robot hình người. Robot này có khả năng đảm nhiệm các nhiệm vụ hỗ trợ như giáo dục và tuyên truyền pháp luật, giải thích chính sách và hỏi đáp thông minh.

“Thuê mua kết hợp” – Định hướng phát triển nhà ở của Trung Quốc
“Thuê mua kết hợp” – Định hướng phát triển nhà ở của Trung Quốc

VOV.VN - Được mệnh danh là quốc gia của những người sở hữu nhà, nhưng những năm gần đây số người đi thuê nhà ở Trung Quốc lại ngày càng tăng. Giá cả, sự đảm bảo quyền lợi về mặt pháp lý, cùng thị trường cho thuê ngày càng ổn định... đang trở thành những yếu tố khiến xu hướng thuê nhà dài hạn trở nên phổ biến ở nước này

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm
Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

VOV.VN - Đêm 24/5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu-23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có 1 người ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm.

