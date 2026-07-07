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Microsoft tái cơ cấu nhân sự giữa làn sóng đầu tư AI

Thứ Ba, 05:43, 07/07/2026
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VOV.VN - Tập đoàn công nghệ Microsoft vừa thông báo cắt giảm 4.800 việc làm trên toàn cầu, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đang gia tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và chịu áp lực nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo thông báo của Microsoft, số lao động bị cắt giảm tương đương 2,1% tổng số nhân viên của công ty trên toàn cầu. Trong đó, mảng kinh doanh trò chơi điện tử Xbox sẽ cắt giảm 3.200 vị trí, bao gồm 1.600 nhân viên nghỉ việc ngay trong ngày 6/7. Microsoft cũng sẽ tái cơ cấu hoạt động và thoái vốn khỏi bốn công ty phát triển trò chơi điện tử.

Tập đoàn công nghệ Mỹ cho biết, quyết định này được đưa ra sau nhiều năm đầu tư lớn vào mảng trò chơi điện tử, nhưng hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng. Doanh nghiệp cũng đang điều chỉnh chiến lược, chuyển từ tập trung vào các trò chơi độc quyền trên Xbox sang mở rộng phân phối trò chơi trên nhiều nền tảng khác nhau.

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Microsoft sẽ sa thải 4.800 nhân sự trên toàn cầu. Ảnh: Bloomberg

Động thái của Microsoft diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đang tăng tốc đầu tư vào AI. Tổng chi tiêu cho AI của các hãng công nghệ trong năm nay dự kiến vượt 700 tỷ USD. Trước đó, các tập đoàn lớn như Amazon và Meta cũng đã cắt giảm hàng nghìn việc làm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Giám đốc nhân sự Microsoft Amy Coleman cho biết, các vị trí bị cắt giảm không được thay thế bằng AI, song thừa nhận công nghệ này đang làm thay đổi cách thức công việc được thực hiện. Microsoft dự kiến chi khoảng 190 tỷ USD trong năm 2026, chủ yếu dành cho hạ tầng AI và các trung tâm dữ liệu. Công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh vào cuối tháng này.

Trần Phương/VOV-Washington
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