Microsoft đồng ý trả tiền cho báo chí Australia để sử dụng nội dung trong Copilot

Trong tuyên bố đưa ra ngày 3/7, Microsoft cho biết họ vừa đạt được thỏa thuận với tập đoàn truyền thông Nine Entertainment, cơ quan báo chí lớn nhất thuộc sở hữu của Australia, về việc cho phép trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot của Microsoft sử dụng nội dung của 4 tờ báo thuộc cơ quan này trong quá trình hoạt động của mình.

Giám đốc điều hành của Nine Publishing, Tory Maguire, cho biết thỏa thuận với Microsoft sẽ hỗ trợ ngành báo chí. Nguồn: Sitthixay Ditthavong

Cụ thể, thỏa thuận này cho phép trợ lý Copilot tham chiếu nội dung từ 4 tờ báo của Nine Entertainment gồm The Sydney Morning Herald, The Age, Brisbane Times và The Australian Financial Review để tạo ngữ cảnh và nền tảng cho các kết quả tìm kiếm của người sử dụng. Bằng cách tham chiếu các bài báo, hệ thống đảm bảo các kết quả đầu ra của Copilot dựa trên các sự kiện đã được xác minh, đồng thời chia sẻ nguồn tham khảo để người sử dụng có thể tìm hiểu kỹ hơn. Nhờ thỏa thuận này, Copilot sẽ hiển thị các đoạn trích, tiêu đề và tóm tắt nội dung liên quan đến tìm kiếm của người dùng đồng thời hướng người đọc đến các bài báo của Nine để đọc toàn bộ câu chuyện, qua đó cung cấp cho người dùng một nguồn đáng tin cậy.

Đây là thỏa thuận đầu tiên của Microsoft với một cơ quan báo chí Australia. Mặc dù giá trị không được công bố song thỏa thuận này tiếp tục khuyến khích các cơ quan báo chí Australia đàm phán với các công ty sở hữu công cụ trí tuệ nhân tạo.

Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh các công ty công nghệ đang thuyết phục chính phủ Australia để được miễn trừ nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền đối với các tác phẩm mà họ sử dụng, thay vào đó các công ty này sẽ lập một quỹ có số tiền là 350 triệu AUD để chi trả cho các tác giả và nghệ sĩ của Australia. Tuy vậy, việc làm này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tác giả và nghệ sĩ của Australia.

Trước đó vào năm 2024, OpenAI và News Corp đã ký một thỏa thuận toàn cầu trị giá 250 triệu USD trong vòng 5 năm, cho phép ChatGPT hiển thị nội dung từ các ấn phẩm của News Corp và sử dụng chúng để huấn luyện hệ thống của mình.

Tiếp đó, trong năm 2025, Google đã ký một thỏa thuận với Hãng thông tấn Australia (Australian Associated Press) để sử dụng các bài báo của hãng này trên nền tảng trí tuệ nhân tạo Gemini của Google.