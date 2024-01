Pin "tí hon" có thể giúp smartphone không bao giờ phải sạc lại pin

Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh, Betavolt Technology, đã tạo ra một loại pin hạt nhân có thể khiến bộ sạc smartphone trở thành dĩ vãng. Betavolt trở thành công ty đầu tiên thực hiện thu nhỏ pin năng lượng nguyên tử thông qua công nghệ pin hạt nhân chứa 63 đồng vị hạt nhân. Loại pin đầu tiên, BV100, có kích thước nhỏ hơn một đồng xu. Kích thước cụ thể của nó là 15 x 15 x 5 mm, tạo ra 100 microwatt điện và có điện áp 3V. Công ty dự đoán sản phẩm của mình sẽ đảm bảo rằng smartphone trong tương lai không bao giờ cần phải sạc lại pin.

Công ty cho biết trong thông cáo báo chí rằng: “Pin năng lượng nguyên tử do Betavolt phát triển tuyệt đối an toàn, không có bức xạ bên ngoài và phù hợp để sử dụng trong các thiết bị y tế như máy điều hòa nhịp tim, tim nhân tạo và ốc trong cơ thể con người”.

Về mặt an toàn, công ty tuyên bố pin thu nhỏ sẽ không bao giờ bắt lửa hoặc phát nổ do va chạm do được thiết kế nhiều lớp. Nó cũng có thể hoạt động ở nhiệt độ khắc nghiệt từ -60 độ C đến 120 độ C.

Betavolt còn tuyên bố thêm rằng pin thân thiện với môi trường. Công ty giải thích: “Sau giai đoạn phân rã, đồng vị niken 63 trở thành đồng vị ổn định của đồng, không phóng xạ và không gây ra bất kỳ mối đe dọa hay ô nhiễm nào cho môi trường. Do đó, không giống như pin hóa học hiện có, pin hạt nhân không yêu cầu quy trình tái chế tốn kém”.

Công ty cho biết sản phẩm hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ được sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, không có mốc thời gian nào về thời điểm sản phẩm sẽ có sẵn để mua, chỉ biết rằng Betavolt tiết lộ họ có kế hoạch tung ra loại pin có khả năng sản xuất 1W điện vào năm 2025.