English
/ TIN CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
ITWA VIETNAM 2026:

Sẵn sàng cho sự kiện công nghệ sản xuất công nghiệp được mong đợi nhất trong năm

Thứ Ba, 10:05, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 500 doanh nghiệp và thương hiệu công nghệ, sản xuất công nghiệp sẽ cùng hội tụ tại ITWA VIETNAM 2026, diễn ra từ ngày 5–7/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Không chỉ giới thiệu các giải pháp mới, triển lãm ITWA VIETNAM 2026còn mở ra cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, nhà cung cấp và khách mua hàng trong bối cảnh nhu cầu đổi mới sản xuất ngày càng gia tăng.

san sang cho su kien cong nghe san xuat cong nghiep duoc mong doi nhat trong nam hinh anh 1

Triển lãm toàn cầu về công nghệ và sản xuất tiên tiến

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất phát triển nhanh tại châu Á, ITWA VIETNAM 2026 được xây dựng như một nền tảng chiến lược về công nghệ và tìm nguồn cung ứng, kết nối các nhà cung cấp giải pháp quốc tế với các ngành điện tử, tự động hóa và sản xuất tiên tiến.

Với 10.000 m² diện tích trưng bày, triển lãm quy tụ hơn 500 đơn vị trưng bày đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, châu Âu và nhiều quốc gia khác. Khách tham quan sẽ có cơ hội tiếp cận các công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất điện tử, SMT, tự động hóa, sản xuất thông minh, robot, thị giác máy, vật liệu tiên tiến, màng chức năng, băng keo & keo dán công nghiệp, linh kiện điện tử, dây dẫn điện, đầu nối, thiết bị gia công và công nghệ cắt khuôn chính xác.

san sang cho su kien cong nghe san xuat cong nghiep duoc mong doi nhat trong nam hinh anh 2

Nền tảng tìm nguồn cung ứng toàn diện

ITWA VIETNAM 2026 mang đến nền tảng tìm nguồn cung ứng toàn diện, giúp doanh nghiệp khám phá công nghệ mới, so sánh nhà cung cấp và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài. Triển lãm bao gồm sáu khu trưng bày chuyên biệt, kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực sản xuất điện tử, tự động hóa, gia công chính xác và vật liệu tiên tiến, bao gồm:

-          NEPCON ASIA Vietnam

-          FILM & TAPE VIETNAM

-          ADHESIVES & CHEMICALS VIETNAM

-          VISION ROBOT VIETNAM

-          ASIA ELECTRONICS SOURCING SHOW

-          CONNECTOR CABLE HARNESS PROCESSING MACHINERY

Chuỗi diễn đàn chuyên ngành định hướng tương lai sản xuất

Song song với khu vực trưng bày là chuỗi diễn đàn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia kỹ thuật nhằm chia sẻ xu hướng và chiến lược phát triển ngành. Các diễn đàn tiêu biểu gồm:

-          Diễn đàn Điện tử Việt Nam dẫn dắt bởi Trí tuệ Nhân tạo

-          Diễn đàn Sản xuất Thông minh và Công nghiệp Hỗ trợ 2026

-          Hội nghị Thượng đỉnh các Nhà lãnh đạo ngành Cắt khuôn

-          Chương trình Dongguan Quality Products Global Tour

-          Diễn đàn Chính sách và Cơ hội Đầu tư trong Ngành Màng phim & Băng keo tại Việt Nam.

Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào những chủ đề trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, nhà máy thông minh, chuỗi cung ứng bán dẫn, tự động hóa, sản xuất chính xác, chuyển đổi số và phát triển bền vững, mang đến những góc nhìn thực tiễn và cơ hội trao đổi chuyên sâu cho cộng đồng doanh nghiệp.

Kết nối kỹ thuật và giao thương hiệu quả

Không chỉ là nơi trưng bày công nghệ, ITWA VIETNAM 2026 còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy kết nối kinh doanh. Cuộc thi Hàn tay Việt Nam 2026 – Khu vực phía Bắc sẽ quy tụ các kỹ thuật viên lành nghề tranh tài và chia sẻ kinh nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, Lớp học chuyên sâu về Cắt khuôn sẽ mang đến chương trình đào tạo thực hành nhằm nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động trong ngành.

san sang cho su kien cong nghe san xuat cong nghiep duoc mong doi nhat trong nam hinh anh 3

Để gia tăng hiệu quả tìm kiếm đối tác, Chương trình Kết nối Doanh nghiệp (TAP) sẽ tổ chức các phiên kết nối giao thương giữa người mua đủ điều kiện và các nhà trưng bày được tuyển chọn, giúp doanh nghiệp rút ngắn quá trình tìm kiếm nhà cung cấp và thúc đẩy các cơ hội hợp tác thực chất.

Điểm hẹn của cộng đồng sản xuất khu vực

ITWA VIETNAM 2026 dự kiến chào đón các chuyên gia đến từ các công ty OEM, nhà cung cấp EMS, nhà máy sản xuất, trung tâm R&D và bộ phận thu mua trong các lĩnh vực điện tử, ô tô, bán dẫn, điện tử tiêu dùng và thiết bị công nghiệp, khẳng định vai trò là điểm gặp gỡ quan trọng của cộng đồng sản xuất tại Đông Nam Á.

Bên cạnh các chương trình kết nối doanh nghiệp và dịch vụ VIP dành cho người mua, các đoàn khách tham quan đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ xe đưa đón miễn phí. Khách tham dự cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm các màn trình diễn robot tương tác và những công nghệ sản xuất thông minh mới nhất.

Với quy mô quốc tế, hệ sinh thái triển lãm toàn diện cùng chuỗi hoạt động chuyên môn đa dạng, ITWA VIETNAM 2026 hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ dành cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm công nghệ mới, mở rộng chuỗi cung ứng và nắm bắt những xu hướng sản xuất tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

CTV An An/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lần đầu tiên diễn ra sự kiện về khoa học công nghệ chăn nuôi - thú y toàn quốc
Lần đầu tiên diễn ra sự kiện về khoa học công nghệ chăn nuôi - thú y toàn quốc

VOV.VN - Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 27 - 28/3/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Lần đầu tiên diễn ra sự kiện về khoa học công nghệ chăn nuôi - thú y toàn quốc

Lần đầu tiên diễn ra sự kiện về khoa học công nghệ chăn nuôi - thú y toàn quốc

VOV.VN - Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 27 - 28/3/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

TECHFEST 2025: Sự kiện công nghệ - khởi nghiệp lớn nhất năm có gì mới?
TECHFEST 2025: Sự kiện công nghệ - khởi nghiệp lớn nhất năm có gì mới?

VOV.VN - Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, TECHFEST 2025 diễn ra từ ngày 12-14/12/2025 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, với mô hình không gian mở, cho phép người dân trực tiếp trải nghiệm công nghệ mới và mô hình kinh doanh hiện đại.

TECHFEST 2025: Sự kiện công nghệ - khởi nghiệp lớn nhất năm có gì mới?

TECHFEST 2025: Sự kiện công nghệ - khởi nghiệp lớn nhất năm có gì mới?

VOV.VN - Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, TECHFEST 2025 diễn ra từ ngày 12-14/12/2025 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, với mô hình không gian mở, cho phép người dân trực tiếp trải nghiệm công nghệ mới và mô hình kinh doanh hiện đại.

Hành trình bùng nổ cảm xúc của chuỗi sự kiện âm nhạc - công nghệ BIDV Music Festival
Hành trình bùng nổ cảm xúc của chuỗi sự kiện âm nhạc - công nghệ BIDV Music Festival

VOV.VN - Sau 4 ngày từ 25–28/9, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ sự kiện BIDV Music Festival tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã khép lại với hàng chục ngàn khán giả tham gia, mang tới không gian công nghệ - giải trí bùng nổ giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh.

Hành trình bùng nổ cảm xúc của chuỗi sự kiện âm nhạc - công nghệ BIDV Music Festival

Hành trình bùng nổ cảm xúc của chuỗi sự kiện âm nhạc - công nghệ BIDV Music Festival

VOV.VN - Sau 4 ngày từ 25–28/9, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ sự kiện BIDV Music Festival tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã khép lại với hàng chục ngàn khán giả tham gia, mang tới không gian công nghệ - giải trí bùng nổ giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh.

Tin 24h
MULTIMEDIA
Phòng mạch online
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm