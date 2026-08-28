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Tháng 8/2026: Công nghiệp công nghệ số tăng trưởng 36%

Thứ Sáu, 15:39, 28/08/2026
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VOV.VN - Trong tháng 8/2026, doanh thu công nghiệp công nghệ số ước đạt 680.586 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa công nghệ số đạt khoảng 22,4 tỷ USD, tăng 41%.

Thông tin được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố tại họp báo thường kỳ tháng 8/2026, tổ chức chiều nay (28/8).

Theo Bộ KH&CN, trong tháng 8, Bộ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tập trung vào công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, công nghiệp công nghệ số và nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Nhiều chỉ số khoa học, công nghệ tăng trưởng

Từ ngày 15/7 đến 14/8/2026, Việt Nam có 2.647 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus. Lũy kế đến ngày 15/8, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đạt 4,7 tỷ giao dịch; 100% địa phương đã kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng này. Đến cuối tháng 8, cả nước có 968 doanh nghiệp khoa học và công nghệ cùng 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ.

Trong lĩnh vực bưu chính, doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng 7 và 22% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng bưu gửi đạt khoảng 440 triệu, tăng lần lượt 2,3% và 14%.

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Họp báo thường kỳ tháng 8/2026 Bộ Khoa học và Công nghệ

Đến ngày 15/8, số tên miền ".vn" duy trì đạt 699.722 tên miền, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong tháng, có 20.355 tên miền được phát triển mới. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 66%, đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 7 thế giới.

Đáng chú ý, doanh thu công nghiệp công nghệ số tháng 8 ước đạt 680.586 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa công nghệ số đạt khoảng 22,4 tỷ USD, tăng 41%.

Trong tháng, Bộ KH&CN tiếp nhận 18.348 đơn sở hữu công nghiệp, tăng 30,1% so với tháng 8/2025 và cấp 8.473 văn bằng bảo hộ.

Công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã thẩm định 10 dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), trình công bố 23 TCVN. Trong lĩnh vực đo lường, 353 mẫu phương tiện đo được phê duyệt; đồng thời tiếp nhận, kiểm tra 183 lô xăng, diesel, etanol và LPG, với tổng khối lượng khoảng 16,58 triệu tấn, trị giá khoảng 1.217 triệu USD.

Tập trung phát triển công nghệ chiến lược

Trong tháng 9/2026, Bộ KH&CN sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, chính sách. Trong đó, Bộ xây dựng Đề án đất hiếm; tập trung sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và Công nghệ và Luật Sở hữu trí tuệ, bảo đảm tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong tháng 9.

Bộ cũng xây dựng các nghị định sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án, văn bản thuộc Chương trình công tác năm 2026.

Về khoa học và công nghệ, Bộ tập trung triển khai Đề án xây dựng các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, phục vụ phát triển công nghệ chiến lược; tổ chức triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược sau khi được thẩm định, phê duyệt.

Bên cạnh đó, Bộ xây dựng định hướng nghiên cứu cơ bản ưu tiên giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; tiếp tục xây dựng, trình ban hành Chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghiệp công nghệ số, Bộ sẽ hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu trọng yếu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; triển khai các nền tảng số dùng chung quốc gia và tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghiệp bán dẫn lần thứ hai năm 2026.

Cùng với đó, Bộ KH&CN ưu tiên đầu tư hạ tầng điện, viễn thông tại các thôn, bản chưa có điện, chưa có sóng; tiếp tục phát triển hạ tầng phục vụ công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, công nghiệp không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp và công nghiệp lượng tử.

Phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026

Tại họp báo, Bộ KH&CN đã công bố và phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026. Giải thưởng nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số do tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo và sản xuất trong nước, có khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn và vươn ra thị trường quốc tế.

Được tổ chức thường niên từ năm 2020, Giải thưởng là giải thưởng chính thức trong lĩnh vực công nghệ số, hướng tới khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Việc tổ chức Giải thưởng cũng góp phần cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Chung Thủy/VOV.VN
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