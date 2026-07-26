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Công nghệ số giúp thắp sáng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Chủ Nhật, 17:57, 26/07/2026
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VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), tuổi trẻ tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều phần việc thiết thực.

Bên cạnh hoạt động thắp nhang tri ân tại các nghĩa trang, tuổi trẻ Cà Mau còn ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) để phục dựng, làm sắc nét ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sĩ và để lại những dấu ấn đậm nét.

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Hướng tời ngày 27/7, tuổi trẻ Cà Mau có nhiều hoạt động

Thời gian trôi qua khiến nhiều tấm ảnh kỷ vật của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sĩ bị ố vàng, mờ nhòe. Để giúp các gia đình chính sách có được những bức ảnh trang trọng thờ phụng, Tỉnh đoàn Cà Mau đã chủ động phối hợp với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội triển khai chương trình phục dựng ảnh.

Đoàn phường Lý Văn Lâm được chọn làm điểm ra quân. Đơn vị lập đội gồm 7 thành viên, phối hợp với cán bộ chuyên trách văn hóa - xã hội rà soát, thu thập tư liệu tận nhà dân. Để tạo thuận lợi nhất cho gia đình chính sách, các bạn trẻ linh hoạt tranh thủ cả giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối. Ảnh sau khi xử lý kỹ thuật đều được gửi gia đình duyệt lại thần thái trước khi in ấn, đóng khung trao tặng.

Chị Trương Diễm Kiều, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Lý Văn Lâm, chia sẻ về quá trình thực hiện: "Rà soát danh sách những mẹ và liệt sĩ ở trên địa bàn phường mà hiện tại chưa có hình ảnh, hoặc là những hình ảnh mà nó không được rõ nét thì sẽ tìm đến địa chỉ đi từng nhà để thực hiện việc thu thập ảnh. Thì cứ liên hệ theo gia đình, thì gia đình rảnh giờ nào thì mình sẽ đi giờ đó, rồi cũng sẽ tận dụng thời gian rồi cũng xuống với gia đình".

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Gia đình ông Thông bày tỏ xúc động khi được nhận ảnh Mẹ vào dịp này

Đón nhận tấm ảnh chân dung của mẹ mình được phục dựng từ tấm ảnh căn cước mờ cũ làm từ năm 1971, ông Trần Thanh Thông (ngụ khóm Lung Dừa, phường Lý Văn Lâm) – con trai út của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Kiệm, không giấu được sự xúc động.

Ông Thông bày tỏ: "Tôi cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng như là tập thể anh em đã nhiệt tình đến gia đình để thu thập bức ảnh. Gia đình cũng sẵn sàng cung cấp những gì mà liên quan đến má. Tôi và gia đình hết sức cảm ơn khi được nhận bức ảnh của má hôm nay".

Hoạt động phục dựng ảnh được triển khai đồng loạt tại 64 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đối với những trường hợp không có ảnh gốc, lực lượng đoàn viên khai thác thông tin từ người thân, thu thập ảnh của thân nhân có nét tương đồng, phối hợp phác họa và xử lý bằng AI, kết hợp kỹ thuật chuyên môn để tạo nên bức ảnh hoàn chỉnh.

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Đoàn cơ sở sẽ đồng loạt ra quân viếng nghĩa trang và thắp nhanh tưởng nhớ các Anh Hùng, Liệt Sĩ từ ngày 26-27/7

Anh Trần Duy Linh, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Tỉnh đoàn Cà Mau cho biết, bên cạnh hoạt động phục dựng ảnh, hướng tới 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, lực lượng đoàn còn tổ chức các hoạt động viếng nghĩa trang, thắp nhang tri ân ở những bia ghi danh trên địa bàn toàn tỉnh. Các hoạt động thể hiện sự tri ân của cha anh, cũng thể hiện cho sự năng động ứng dụng công nghệ vào hoạt động thiết thực.

"Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, nhất là ứng dụng công nghệ số trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc tri ân đối với những gia đình liệt sĩ, có công với cách mạng. Để phát huy tinh thần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chúng tôi tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong việc phục dựng, làm sắc nét hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ...", anh Linh chia sẻ thêm.

Những bức ảnh chân dung được trao tận tay, trân trọng đặt trên bàn thờ gia tiên là minh chứng cho sự nối tiếp giữa quá khứ và hiện tại. Việc đưa công nghệ số vào công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ mang lại niềm vui cho thân nhân người có công, mà còn khẳng định trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ hôm nay.

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Giới thiệu tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức trưng bày chuyên đề "Thanh xuân gửi lại", giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh, kỷ vật của cán bộ đi B, góp phần tái hiện ký ức lịch sử và tri ân thế hệ đã cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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