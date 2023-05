YouTube TV sắp bắt người xem quảng cáo 30 giây

YouTube trên TV được kết nối (Smart TV) đang bổ sung tính năng “không thể bỏ qua” trong 30 giây. Những quảng cáo không thể bỏ qua này sẽ xuất hiện trên nội dung YouTube Select - đây là nội dung mà công ty coi là video hàng đầu. Định dạng dài hơn này cho phép các nhà tiếp thị “hiển thị quảng cáo dài trước nội dung được truyền phát nhiều nhất”.

Thông báo quan trọng thứ hai là quảng cáo xuất hiện “khi mọi người tạm dừng video”. Nội dung người dùng đang xem sẽ thu nhỏ lại và một quảng cáo sẽ xuất hiện bên cạnh cửa sổ đó. Trong ví dụ được cung cấp, người dùng có thể thấy một quảng cáo được gắn nhãn bằng một số văn bản và mã QR. Có một nút “Dismiss” ở dưới cùng để có thể quay lại màn hình tạm dừng toàn màn hình thông thường hoặc người xem chỉ cần nhấn phát lại để tiếp tục.

Công ty cũng nói về NFL Sunday Ticket cho YouTube TV và Primetime Channels. Bên cạnh Ủy viên Liên đoàn Bóng đá Quốc gia NFL Roger Goodell xuất hiện trên sân khấu, YouTube đã chia sẻ cách sẽ có chương trình gốc mới như “Game Day All Access”. Cũng sẽ có một loạt video “NFL Creator of the Week” trên YouTube Shorts mới trên kênh NFL.

“Sắp tới, các nhà quảng cáo có thể tiếp cận người hâm mộ bóng đá trên toàn bộ mảng nội dung NFL của YouTube, cho dù họ đang xem các trận đấu trực tiếp trên YouTube TV và Primetime Channels hay xem các tin tức nổi bật, bình luận sau trận đấu và nội dung có liên quan khác trên YouTube”, công ty tuyên bố.

Ngoài ra, người đứng đầu YouTube Neal Mohan cũng cho biết Google AI đang “tăng tốc khả năng sáng tạo và các khả năng sẽ mở rộng ra ngoài mọi thứ chúng ta có thể tưởng tượng ngày nay”. Đối với người sáng tạo, AI sẽ thay đổi cách chúng ta tạo video. Chỉ cần với một nút bấm, người dùng có thể thay đổi màu tóc hoặc hình nền để ngay lập tức di chuyển mình từ sa mạc đến một khu rừng./.