Trị giá hơn 234 triệu USD, Apple tiếp tục là thương hiệu giá trị nhất

Theo trang thống kê uy tín Interbrand, với việc tăng thêm 9% đạt mức 234,241 triệu USD, Apple (Tập đoàn công nghệ máy tính của Mỹ) tiếp tục bỏ xa các tên tuổi khác như: Google (167,7 triệu USD), Amazon (125,2 triệu USD), Microsoft (108,8 triệu USD)... để trở thành thương hiệu có giá trị cao nhất thế giới.

Thứ tự top 10 gần như không thay đổi, ngoài việc Facebook tụt hạng xuống 14 năm nay. Giá trị thương hiệu này giảm 12%, về gần 40 tỷ USD.

Top 10 thương hiệu có giá trị cao nhất thế giới.

Đây đã là năm thứ 7 liên tiếp Apple dẫn đầu bảng xếp hạng về trị giá thương hiệu của Interbrand. Cũng theo báo cáo của Interbrand, hầu hết những tên tuổi khác trong nhóm 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới cũng đều chứng kiến sức tăng tương tự, trừ Cocacola (vị trí thứ năm với 63,3 triệu USD, giảm 4% so với năm 2018). Trong số 10 thương hiệu dẫn đầu, cái tên có có giá trị tăng mạnh nhất là Amazon (tăng 24%) đứng ngay sau là Microsoft (tăng 17%).



Theo nhiều chuyên gia tài chính, tuy có đôi chút khó khăn nhưng Apple vẫn là thương hiệu có mức phát triển ổn định bậc nhất hiện nay. Ngoài lợi nhuận và tình trạng tài chính, cách tính giá trị thương hiệu của Interbrand còn dựa trên nhiều yếu tố khác như việc người tiêu dùng hiểu và tiếp cận thương hiệu; sức hút của thương hiệu với việc ra quyết định; cách mà các công ty sở hữu thương hiệu xây dựng chiến lược phát triển.

Apple Inc. là một Tập đoàn công nghệ máy tính của Mỹ có trụ sở chính đặt tại Cupertino, California (Mỹ). Apple được thành lập ngày 1/4/1976 dưới tên Apple Computer, Inc... và đổi tên thành Apple Inc. vào đầu năm 2007.

Với lượng sản phẩm bán ra toàn cầu hàng năm là 13,9 tỷ USD (sô liệu năm 2004), 74 triệu thiết bị iPhone được bán ra chỉ trong một quý 4 năm 2014 và có hơn 98.000 nhân viên ở nhiều quốc gia, sản phẩm là máy tính cá nhân, phần mềm, phần cứng, thiết bị nghe nhạc và nhiều thiết bị đa phương tiện khác.

Sản phẩm nổi tiếng nhất là máy tính Apple Macintosh, máy nghe nhạc iPod (2001), điện thoại iPhone ( 2007), Máy tính bảng iPad (2010) và đồng hồ thông minh Apple Watch (2014)./.