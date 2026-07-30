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Trung Quốc tìm ra cách biến nước biển thành nước uống có giá rẻ hơn nước đóng chai

Thứ Năm, 07:00, 30/07/2026
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VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển công nghệ khử mặn nước biển bằng năng lượng Mặt Trời, giúp tạo nước ngọt với chi phí thấp hơn nước đóng chai.

Để làm điều này, các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã sử dụng hỗn hợp vật liệu nano và chuỗi polymer liên kết chặt chẽ có thể giúp quá trình khử muối trở nên rẻ hơn so với nước đóng chai sau 2 năm sử dụng.

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Thiết bị khử muối mới này có kích thước khoảng 0,75 m², có khả năng làm bay hơi nước với tốc độ nhanh gấp 8,5 lần so với các phương pháp khử muối bằng năng lượng mặt trời hiện tại, cho phép sản xuất hơn 19 lít nước sạch mỗi ngày dưới ánh sáng mặt trời tự nhiên. Đây là một bước đột phá quan trọng, đặc biệt ở những khu vực như Trung Đông hay châu Phi, nơi nguồn nước ngọt đang ngày càng khan hiếm.

Các phương pháp khử muối hiện tại như nhiệt và thẩm thấu ngược tiêu tốn nhiều năng lượng, khiến chúng trở nên đắt đỏ và không thân thiện với môi trường. Việc phát triển một vật liệu có thể sản xuất nước sạch mà không cần đốt nhiên liệu hóa thạch là một giải pháp hứa hẹn.

Mặc dù nước chiếm phần lớn bề mặt Trái đất, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ là có thể uống được. Khi nhu cầu nước tăng cao, việc biến nước biển thành nước uống được trở thành một công cụ quan trọng để tăng nguồn cung và ngăn giá cả leo thang, miễn là thực hiện được với chi phí thấp và không gây hại cho môi trường.

Tầm quan trọng trong nghiên cứu mới của Trung Quốc

Một lĩnh vực mà công nghệ khử muối hiệu quả có thể tạo ra sự khác biệt là các trung tâm dữ liệu. Nước mặn để lại cặn, gây tắc nghẽn và hư hỏng thiết bị, khiến các cơ sở này tiêu tốn nguồn nước ngọt vốn đã khan hiếm. Khả năng khử muối hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến nguồn nước địa phương.

Ngoài ra, nước khử muối cũng có thể được sử dụng cho việc tưới tiêu cây trồng. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm nước sản xuất từ thiết bị khử muối trên một cánh đồng rộng 6 m² và nhận thấy nó hỗ trợ thành công toàn bộ chu kỳ sinh trưởng của nhiều loại cây trồng như rau bina, ngô và bắp cải Trung Quốc, điều này có thể giúp cải thiện tình hình ở những nơi đang đối mặt với hạn hán nghiêm trọng.

Đây không phải là nỗ lực duy nhất trong lĩnh vực này. Một dự án của Đại học Rochester đã phát triển công nghệ sử dụng các tấm pin mặt trời được xử lý bằng laser để chưng cất nước biển mà không để lại nước muối cô đặc, giúp thu hồi lượng muối còn lại ở dạng rắn, từ đó có thể tái sử dụng và ngăn ngừa lãng phí.

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Hàng nghìn hộ gia đình ở Indonesia thiếu nước sạch do hiện tượng El Niño

VOV.VN - Hiện tượng El Niño đang gây ra mùa khô khắc nghiệt tại Indonesia, khiến hàng nghìn hộ gia đình đối mặt tình trạng thiếu nước trầm trọng. Các nhà chức trách cảnh báo lượng mưa dưới mức trung bình kéo dài có thể làm trầm trọng thêm trong những tháng tới, đồng thời cảnh báo lo ngại về an ninh lương thực quốc gia.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo SlashGear
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