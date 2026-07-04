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Hàng nghìn hộ gia đình ở Indonesia thiếu nước sạch do hiện tượng El Niño

Thứ Bảy, 15:25, 04/07/2026
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VOV.VN - Hiện tượng El Niño đang gây ra mùa khô khắc nghiệt tại Indonesia, khiến hàng nghìn hộ gia đình đối mặt tình trạng thiếu nước trầm trọng. Các nhà chức trách cảnh báo lượng mưa dưới mức trung bình kéo dài có thể làm trầm trọng thêm trong những tháng tới, đồng thời cảnh báo lo ngại về an ninh lương thực quốc gia.

Nhiều khu vực trên khắp Indonesia đang trải qua tình trạng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng do không có mưa trong nhiều tuần qua. Gần 8.000 hộ gia đình ở các tỉnh Trung Java, Đông Java và Yogyakarta chính quyền địa phương phải phân phối nước sạch bằng xe bồn. Một số khu vực đã phải ban bố cảnh báo hạn hán 90 ngày để đẩy nhanh các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Tại Tây Lombok, tình trạng hạn hán đưa ra hôm 15/6 do khoảng 3.600 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Nhiều địa phương khác đang theo dõi, đánh giá tình hình để kịp thời đưa ra cảnh báo tới người dân.

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Hạn hán kéo dài có thể đe dọa an ninh lương thực Indonesia. Ảnh: Antara

Trước tình trạng nguy cơ hạn hán xảy ra trên diện rộng, Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) ngày 3/7 đã ra tuyên bố, kêu gọi tất cả các chính quyền địa phương và người dân tăng cường chuẩn bị ứng phó với hạn hán, thiếu nước sạch và nguy cơ cháy rừng. Khuyến cáo người dân tiết kiệm nước, không đốt rác thải để ngăn chặn cháy rừng trong mùa khô.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cũng cảnh báo, mùa khô năm nay có thể “cực kỳ khắc nghiệt” do hiện tượng El Niño, làm tăng nguy cơ hạn hán kéo dài và mất mùa. Đến giữa tháng 6, 37% các vùng miền của Indonesia đã bước vào mùa khô. Dự báo mùa khô sẽ đạt đỉnh điểm từ tháng 7 đến tháng 9, với lượng mưa dưới mức trung bình trên hơn 80% diện tích quần đảo.

Các chuyên gia khí tượng Indonesia lo ngại hạn hán kéo dài có thể đe dọa an ninh lương thực quốc gia và đẩy giá gạo lên nếu nguồn cung cấp nước và cơ sở hạ tầng không được đảm bảo. Đồng thời kêu gọi các địa phương thực hiện ngay các biện pháp giảm thiểu rủi ro mất mùa, bao gồm điều chỉnh lịch gieo trồng, tối ưu hóa sử dụng giống cây trồng chịu hạn, chín sớm và đa dạng hóa cây lương thực.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia, ông Amran Sulaiman khẳng định, tình trạng hạn hán đã được dự đoán và các biện pháp giảm thiểu tác động mùa gieo trồng cũng được tính đến như sử dụng máy bơm tưới tiêu. Về nguồn cung lương thực, lượng dự trữ gạo quốc gia đang ở mức "cao kỷ lục" và đủ đáp ứng nhu cầu cả năm tới.

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Malaysia cảnh báo nguy cơ “Siêu El Nino”, có nơi lượng mưa giảm 60%

VOV.VN - Giới chức Malaysia mới đây cảnh báo hiện tượng El Nino đã hình thành và sẽ mạnh lên trong những tháng tới, gây ra nhiều hệ lụy kinh tế - xã hội nghiêm trọng. Đáng chú ý, lượng mưa tại nhiều khu vực của Malaysia dự báo giảm mạnh, có nơi giảm tới 60% trong năm nay.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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