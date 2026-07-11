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Tuổi thọ thực sự của tấm pin năng lượng mặt trời là bao nhiêu năm?

Thứ Bảy, 07:00, 11/07/2026
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VOV.VN - Tuổi thọ của tấm pin năng lượng mặt trời không chỉ phụ thuộc công nghệ sản xuất, môi trường lắp đặt mà còn cách bảo dưỡng trong quá trình sử dụng.

Lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời cho nhà ở là một khoản đầu tư ban đầu khá tốn kém. Mặc dù hệ thống năng lượng mặt trời có thể giúp tiết kiệm chi phí điện năng, nhưng thời gian hoàn vốn có thể kéo dài nhiều năm. Đây chính là lý do khiến không ít người đặt câu hỏi: “Tuổi thọ trung bình của tấm pin năng lượng mặt trời là bao lâu?”.

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Pin mặt trời có thể có tuổi thọ lên đến 30 năm nếu bảo trì tốt

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), với sự chăm sóc đúng cách, một bộ tấm pin năng lượng mặt trời chất lượng có thể có tuổi thọ hữu ích từ 25 năm trở lên. Điều này cho phép người dùng có thời gian để thu hồi chi phí đầu tư và thậm chí tiết kiệm thêm trước khi cần thay thế hoặc nâng cấp.

Tuy nhiên, tuổi thọ của tấm pin mặt trời phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó loại tấm pin là yếu tố quan trọng nhất. Các tấm pin silicon với tế bào đơn tinh thể và đa tinh thể có thể sử dụng được từ 25 năm trở lên, trong khi các tấm pin màng mỏng có tuổi thọ khoảng 10 đến 20 năm, mặc dù con số này đang dần được cải thiện nhờ công nghệ hiện đại.

Cần lưu ý rằng tấm pin mặt trời thường không ngừng hoạt động đột ngột. Thay vào đó, chúng sẽ giảm hiệu suất dần dần theo thời gian. Theo nghiên cứu từ National Laboratory of the Rockies (NLR), mức suy giảm hiệu suất trung bình là 0,75% mỗi năm. Ở những khu vực có nhiệt độ cao, mức suy giảm có thể tăng gấp đôi. Kết quả là sau 1 năm, tấm pin sẽ sản xuất 100% công suất; sau 2 năm, sản lượng giảm xuống còn 99,25%; và đến năm thứ 30, hiệu suất có thể dưới 80%. Tuy nhiên, với các tấm pin chất lượng cao, tỷ lệ suy giảm có thể thấp hơn giúp duy trì hiệu suất trên 90% ngay cả sau 25 năm.

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Người dùng có thể thuê các đội vệ sinh chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn

Nhiệm vụ cần thiết để tối ưu hóa hiệu quả từ pin năng lượng mặt trời

Mặc dù tấm pin năng lượng mặt trời yêu cầu ít công sức chăm sóc, nhưng điều đó không có nghĩa việc bảo trì bị bỏ bê. Người dùng nên vệ sinh tấm pin từ 2 đến 4 lần mỗi năm, tùy thuộc điều kiện thời tiết và mức độ bẩn trong khu vực. Việc không lên lịch vệ sinh thường xuyên có thể dẫn đến hiệu suất giảm. Cũng lưu ý rằng nhiều nhà sản xuất không khuyến khích tự vệ sinh tấm pin, đặc biệt là khi lắp đặt trên mái nhà, vì điều này có thể gây nguy hiểm và làm hỏng thiết bị.

Người dùng có thể theo dõi hiệu suất của tấm pin thông qua ứng dụng hoặc thiết bị đo điện năng. Nếu thấy bụi bẩn hoặc mảnh vụn bám trên bề mặt, hoặc nếu sản lượng điện thấp mặc dù tấm pin còn mới, đó là dấu hiệu cần vệ sinh.

Việc hiểu rõ về tuổi thọ và bảo trì tấm pin năng lượng mặt trời sẽ giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa lợi ích từ khoản đầu tư này.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
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