11 cách để giảm cảm giác thèm ăn

Tăng vị cay cho thức ăn: Thực phẩm cay nóng chứa nhiều capsaicin – một hợp chất có tác dụng chống lại cảm giác thèm ăn. Không chỉ vậy chúng còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy nhiều calo hơn. Kết hợp thực phẩm với bạc hà: Nghiên cứu cho thấy, hương bạc hà có khả năng giảm cảm giác thèm ăn khiến bạn tiêu thụ ít calo hơn thường ngày. Bổ sung hạt chia: Hạt chia chứa nhiều chất xơ do đó ức chế sự thèm ăn có tác dụng tốt cho việc giảm cân và giảm những bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Ăn táo mỗi ngày: Táo giàu pectin, chất xơ và là thực phẩm hữu hiệu để chống lại cơn thèm ăn. Uống nhiều nước: Uống một đến hai ly nước trước khi ăn sẽ ngăn cản cảm giác thèm ăn, khiến bạn nạp ít calo hơn. Uống trà: Trà có nhiều tác dụng cho sức khỏe đặc biệt là ngăn cản sự thèm ăn do chúng chứa kích tố catechomine được biết đến với khả năng ngăn sự ngon miệng. Sử dụng tinh dầu bưởi: Tinh dầu bưởi được coi là một cách tốt để giảm sự thèm ăn do chứa nootkatone – hợp chất kiểm soát sự thèm ăn. Hít thở sâu: Cuộc sống ngày càng căng thằng khiến chúng ta nạp nhiều đường và tinh bột, hít thở sâu là cách giúp giảm căng thằng qua đó giảm cảm giác thèm ăn. Dùng một chút giấm: Giấm gạo hay giấm táo có khả năng giảm cảm giác thèm ăn do có chứa một số hương vị gây khó chịu, buồn nôn Tập thể dục trước khi ăn tối: Sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, tập thể dục sau đó có thể phản tác dụng, việc này khiến giảm cảm giác thèm ăn. Đặc biệt bạn sẽ cố ăn ít để không phụ lại công sức tập luyện của mình. Luôn quản lý các loại thực phẩm bạn ăn: Suy xét, tìm hiểu, lập danh sách về các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe, ít calo để có một sức khỏe tốt, thân hình cân đối.

