Ăn mù tạt có thể ngăn ngừa ung thư đại tràng

Tốt cho giảm cân: Hạt mù tạt rất tốt cho việc giảm cân vì chúng có hàm lượng calo thấp. Một muỗng canh hạt mù tạt chỉ có 32 calo và thấp hơn một số gia vị khác. Chúng cũng có hàm lượng carbohydrate thấp, chỉ khoảng 1,8 gram trong 1 muỗng canh, nên rất tốt khi bạn muốn giảm cân. Chống viêm: Hạt mù tạt có hàm lượng selen cao, chất dinh dưỡng này đã được chứng minh là làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh hen và viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra, magiê trong hạt cũng giúp giảm huyết áp, giúp ngủ ngon ở phụ nữ mãn kinh và làm giảm tần suất cơn đau nửa đầu. Điều trị bệnh vẩy nến: Bệnh vẩy nến là một bệnh tự miễn. Hạt mù tạt được biết là để điều trị viêm và vết thương liên quan đến bệnh vẩy nến. Nghiên cứu cho thấy rằng hạt mù tạt có thể tăng cường sự chuyển động của các enzym khỏe mạnh như super-oxide dismutase, glutathione peroxidase và catalase giúp tăng cường bảo vệ và điều trị bệnh vẩy nến. Điều trị rối loạn hô hấp: Một lợi ích sức khỏe khác của việc ăn hạt mù tạtlà nó có tác dụng làm dịu cảm lạnh và cúm. Hạt giống là một loại thuốc thông mũi hiệu quả giúp loại bỏ chất nhầy ra khỏi đường hô hấp. Cải thiện tiêu hóa: Hạt mù tạt là một nguồn chất xơ tốt giúp cải thiện tiêu hóa và các vấn đề liên quan đến tiêu hóa. Sự hiện diện của chất xơ hòa tan giúp cho việc đi tiêu của bạn tốt hơn, do đó thúc đẩy sự trao đổi chất tổng thể trong cơ thể bạn. Ngăn ngừa các triệu chứng mãn kinh: Hạt mù tạt đã được chứng minh là có lợi cho phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Tổn thương xương rất phổ biến trong thời kỳ mãn kinh và ăn hạt mù tạt sẽ ngăn chặn nó vì mù tạt có canxi và magiê. Canxi và magiê đều đảm bảo sức mạnh và độ chắc khoẻ của xương. Chống ung thư đại tràng: Hạt mù tạt chứa một lượng glucosinolates tốt và các enzym myrosinase phân hủy glucosinolates thành isothiocyanates. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng isothiocyanates ngăn ngừa ung thư đại tràng ở đường tiêu hóa. Các isothiocyanates này đã được chứng minh là ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ung thư mới. Điều trị đau lưng: Nếu bạn đang bị đau lưng hoặc co thắt cơ, ăn hạt mù tạt thô sẽ rất hữu ích trong việc giảm đau lưng và co thắt. Cơ bắp căng cứng hoặc đau có thể được điều trị bằng cách này.

