Sai lầm về giảm cân mà nhiều người vẫn tin

Chế độ ăn kiêng low-carb là cách duy nhất để giảm cân: Chế độ ăn low-carb hoạt động tốt khi nói đến giảm cân, nhưng chúng có một số nhược điểm về sức khỏe lâu dài. Một trong những lý do chính khiến chế độ ăn kiêng low-carb được nhiều người lựa chọn là nhanh chóng thấy được kết quả giảm cân. Một số đã cắt hoàn toàn carb ra khỏi chế độ ăn uống của họ và gây ra một số vấn đề sức khoẻ. Chế độ ăn low-carb không phải là cách duy nhất để giảm mỡ, bạn có thể thử chế độ ăn ít chất béo hoặc ít chất đạm. Bạn không nên ăn sau 6h tối: Tất cả chúng ta đều đã nghe câu, “ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một người ăn xin”. Rất nhiều người tin rằng không thể ăn bất cứ thứ gì sau 6 giờ tối, nhưng điều đó không chính xác. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng không quan trọng là bạn ăn lúc nào, mà đúng hơn là bạn tiêu thụ bao nhiêu calo. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất là đốt cháy nhiều calo hơn lượng calo bạn ăn để giảm cân. Ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày: Ăn các bữa ăn nhỏ để thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn và giúp bạn giảm cân cũng là một hiểu nhầm. Trong thực tế, một nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng những người ăn nhiều hơn 3 lần một ngày nặng cân hơn những người ăn ít bữa hơn. Ngoài ra, những người có 5 hoặc 6 bữa ăn trong ngày có xu hướng ăn quá nhiều. Bạn dành nhiều thời gian hơn cho phòng tập thể dục, bạn sẽ thấy kết quả tốt hơn: Khi nói đến phòng tập thể dục, điều quan trọng nhất là chất lượng buổi tập chứ không phải độ dài buổi tập. Bạn có thể dành tới 4 giờ trong phòng tập thể dục mỗi ngày, nhưng bạn sẽ không thấy kết quả nếu bạn không biết mình đang làm gì. Một số bài tập hiệu quả nhất chỉ kéo dài 15 phút. Chất béo khiến bạn béo: Chất béo có 9 calo mỗi gram trong khi protein chỉ có 4 calo mỗi gram. Đó là lý do tại sao bạn nên thận trọng khi ăn thực phẩm giàu chất béo. Nhưng nó không có nghĩa là bạn nên cắt hoàn toàn tất cả các chất béo từ chế độ ăn uống. Để giảm cân, chỉ cần đếm lượng calo của bạn và cân bằng chất béo, protein và carbs. Bạn sẽ tăng cân khi bạn già đi: Bạn sẽ không tăng cân quá mức khi bạn già đi, miễn là bạn duy trì một lối sống lành mạnh. Chìa khóa là tập thể thao hàng ngày. Tập luyện chỉ có tác dụng nếu bạn cảm thấy đau: Nhiều người vẫn tin một buổi tập luyện tốt là khi mình không thể di chuyển vào ngày hôm sau, điều đó hoàn toàn sai. Bạn cảm thấy đau sau khi tập luyện là do bạn sử dụng các cơ mà bạn chưa từng luyện tập trước đây hay tập các bài tập hoàn toàn mới. Nhịn ăn tuyệt đối: Có 2 quy tắc quan trọng cần tuân thủ khi nói đến ăn kiêng là đừng bỏ đói bản thân và đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt trong thời gian ăn kiêng. Bạn nên tiêu thụ đủ lượng calo và ăn kiêng liên tục để giữ mức insulin thấp. Nhưng nó không có nghĩa là bạn không bao giờ có thể ăn hoặc uống thứ gì đó không lành mạnh nếu bạn thèm khát nó. Ví dụ, nếu thèm cà phê, bạn có thể uống cà phê đen không đường thay vì cà phê cappuccino quen thuộc.

