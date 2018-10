Làm gì để giảm béo mặt hiệu quả?

Loại trừ lý do bệnh: Một số loại thuốc bạn uống cũng sẽ có thể khiến khuôn mặt trở nên béo hơn. Nếu nhận thấy tình trạng này, bạn nên liên hệ bác sĩ để tư vấn, khám chữa bệnh. "Hãy chắc chắn rằng cơ thể của bạn khỏe mạnh trước khi thử các phương pháp giảm cân mặt khác là rất quan trọng", Pearl Dworkin, một chuyên gia thẩm mỹ và chuyên gia dinh dưỡng toàn diện của San Francisc nói. Thay đổi chế độ ăn uống: Chế độ ăn uống cũng chính là nguyên nhân gây nên tình trạng béo mặt. Việc tiêu thụ thường xuyên những loại thực phẩm chứa nhiều đường có thể là một trong các tác nhân gây tích mỡ ở vùng mặt. Do đó bạn cần chế tiêu thụ đường và những loại thực phẩm chế biến sẵn. Thêm đó, bổ sung nhiều trái cây tươi mỗi ngày sẽ giúp bạn thải độc cơ thể một cách tự nhiên cũng như ngăn ngừa tối đa lượng mỡ thừa tích tụ lại trên cơ thể, đặc biệt là vùng mặt. (Ảnh KT) Tập các bài tập cho mặt: Các bài tập cho khuôn mặt có thể được sử dụng để cải thiện diện mạo khuôn mặt, chống lão hoá để gương mặt trở nên thon gọn bằng cách làm săn chắc các cơ mặt. Một số bài tập phổ biến nhất là phồng má và đẩy không khí từ trái sang phải (phải sang trái), phát âm các nguyên âm A, O, E, U, I,... Theo một nghiên cứu, thực hiện các bài tập cơ mặt hai lần mỗi ngày trong tám tuần có thể tăng độ dày của cơ bắp và cải thiện sự trẻ hoá trên khuôn mặt. (Ảnh Healthline) Chế độ nghỉ ngơi: Ngủ đủ giấc là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất giúp tăng tối đa sự mất chất béo trên khuôn mặt. Bởi thiếu ngủ có thể làm tăng nồng độ cortisol, một hoóc môn gây căng thẳng đi kèm hàng loạt các tác dụng phụ khác bao gồm tăng cân. Ngoài ra, chất lượng giấc ngủ tốt giúp tăng khả năng thành công của kế hoạch giảm cân. Do đó, tốt nhất hãy dành ít nhất 8 tiếng ngủ mỗi đêm để kiểm soát cân nặng và giảm mỡ mặt. Tập thể dục: Cardio hoặc thể dục nhịp điệu là hai trong số những hoạt động thể chất làm tăng nhịp tim và tăng tốc độ đốt cháy chất béo trong cơ thể. Đây được coi là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để giảm cân. Hãy cố gắng tập thể dục từ 150 phút đến 300 phút mỗi tuần, trong đó bao gồm khoảng 20-40 phút tập cardio mỗi ngày. Một số lựa chọn phổ biến cho việc tập cardio bao gồm chạy bộ, đi bộ, đạp xe và bơi lội. (Ảnh KT) Uống nhiều nước: Uống nước là rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể của bạn và đặc biệt quan trọng nếu bạn đang có nhu cầu giảm béo mặt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nước có thể giữ cho bạn cảm giác no lâu hơn và tăng cường giảm cân. Theo một nghiên cứu nhỏ ở người trưởng thành, người ta nhận thấy uống nước trong bữa sáng giúp giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày khoảng 13%. Đồng thời, uống nước có khả năng làm tăng sự trao đổi chất lên tới 24%, từ đó tăng lượng calo đốt chất trong ngày. (Ảnh KT)

Loại trừ lý do bệnh: Một số loại thuốc bạn uống cũng sẽ có thể khiến khuôn mặt trở nên béo hơn. Nếu nhận thấy tình trạng này, bạn nên liên hệ bác sĩ để tư vấn, khám chữa bệnh. "Hãy chắc chắn rằng cơ thể của bạn khỏe mạnh trước khi thử các phương pháp giảm cân mặt khác là rất quan trọng", Pearl Dworkin, một chuyên gia thẩm mỹ và chuyên gia dinh dưỡng toàn diện của San Francisc nói. Thay đổi chế độ ăn uống: Chế độ ăn uống cũng chính là nguyên nhân gây nên tình trạng béo mặt. Việc tiêu thụ thường xuyên những loại thực phẩm chứa nhiều đường có thể là một trong các tác nhân gây tích mỡ ở vùng mặt. Do đó bạn cần chế tiêu thụ đường và những loại thực phẩm chế biến sẵn. Thêm đó, bổ sung nhiều trái cây tươi mỗi ngày sẽ giúp bạn thải độc cơ thể một cách tự nhiên cũng như ngăn ngừa tối đa lượng mỡ thừa tích tụ lại trên cơ thể, đặc biệt là vùng mặt. (Ảnh KT) Tập các bài tập cho mặt: Các bài tập cho khuôn mặt có thể được sử dụng để cải thiện diện mạo khuôn mặt, chống lão hoá để gương mặt trở nên thon gọn bằng cách làm săn chắc các cơ mặt. Một số bài tập phổ biến nhất là phồng má và đẩy không khí từ trái sang phải (phải sang trái), phát âm các nguyên âm A, O, E, U, I,... Theo một nghiên cứu, thực hiện các bài tập cơ mặt hai lần mỗi ngày trong tám tuần có thể tăng độ dày của cơ bắp và cải thiện sự trẻ hoá trên khuôn mặt. (Ảnh Healthline)

Chế độ nghỉ ngơi: Ngủ đủ giấc là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất giúp tăng tối đa sự mất chất béo trên khuôn mặt. Bởi thiếu ngủ có thể làm tăng nồng độ cortisol, một hoóc môn gây căng thẳng đi kèm hàng loạt các tác dụng phụ khác bao gồm tăng cân. Ngoài ra, chất lượng giấc ngủ tốt giúp tăng khả năng thành công của kế hoạch giảm cân. Do đó, tốt nhất hãy dành ít nhất 8 tiếng ngủ mỗi đêm để kiểm soát cân nặng và giảm mỡ mặt.

Tập thể dục: Cardio hoặc thể dục nhịp điệu là hai trong số những hoạt động thể chất làm tăng nhịp tim và tăng tốc độ đốt cháy chất béo trong cơ thể. Đây được coi là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để giảm cân. Hãy cố gắng tập thể dục từ 150 phút đến 300 phút mỗi tuần, trong đó bao gồm khoảng 20-40 phút tập cardio mỗi ngày. Một số lựa chọn phổ biến cho việc tập cardio bao gồm chạy bộ, đi bộ, đạp xe và bơi lội. (Ảnh KT)

Uống nhiều nước: Uống nước là rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể của bạn và đặc biệt quan trọng nếu bạn đang có nhu cầu giảm béo mặt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nước có thể giữ cho bạn cảm giác no lâu hơn và tăng cường giảm cân. Theo một nghiên cứu nhỏ ở người trưởng thành, người ta nhận thấy uống nước trong bữa sáng giúp giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày khoảng 13%. Đồng thời, uống nước có khả năng làm tăng sự trao đổi chất lên tới 24%, từ đó tăng lượng calo đốt chất trong ngày. (Ảnh KT)