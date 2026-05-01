51 công trình 110kV về đích trước 30/4: Tăng năng lực cung ứng điện cho miền Nam

Đây là thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất Đất nước và 51 năm Ngày thành lập EVNSPC (30/4/1975-30/4/2026), đồng thời góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Lãnh đạo EVNSPC trực tiếp chỉ đạo công tác đóng điện công trình Trạm biến áp 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối, chiều ngày 29/4

Quyết liệt chỉ đạo, dồn lực thi công

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ EVNSPC đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/ĐU ngày 05/01/2026 về việc tập trung hoàn thành toàn diện công tác đầu tư xây dựng năm 2026. Trong đó, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo EVNSPC xác định, mục tiêu hoàn thành đóng điện, vận hành an toàn các công trình đầu tư xây dựng đạt và vượt tiến độ, không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng năng lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống người dân, mà còn đáp ứng nhu cầu điện cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đây cũng là hành động cụ thể góp phần thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo.

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu, ngay từ đầu năm, EVNSPC đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác đầu tư xây dựng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành. Từ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, đến các thành viên Hội đồng thành viên, các Phó tổng giám đốc đều làm việc với tinh thần không có ngày nghỉ; đồng thời thường xuyên có mặt tại công trường vào các ngày cuối tuần, dịp nghỉ lễ để kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, các giải pháp được thực hiện linh hoạt, đồng bộ và quyết liệt; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các sở ngành liên quan cập nhật quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; siết chặt quản lý toàn bộ vòng đời dự án, từ lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, kiểm soát chất lượng đến quyết toán. EVNSPC cũng chú trọng đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu chi phí đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, ông Bùi Quốc Hoan cho biết thêm.

Công trình Xuất tuyến Trạm biến áp 220kV TP Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã đóng điện thành công khuya ngày 30/4

Chủ động “đi trước một bước” đáp ứng nhu cầu tăng trưởng các địa phương

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả bộ máy, trên các công trường, tinh thần hăng say lao động được lan toả, tất cả cùng hướng tới mục tiêu cao nhất là hoàn thành các dự án đúng tiến độ. Hôm nay, 51 công trình đã về đích đúng và vượt tiến độ, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, mà còn trực tiếp tăng cường năng lực cung ứng điện an toàn, ổn định và tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân tại các địa phương.

Nhiều công trình điện quan trọng, cấp bách được đưa vào vận hành, kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải tại nhiều tỉnh phía Nam như: Trạm biến áp 110kV Tân Trụ và đường dây 110kV đấu nối; Trạm biến áp 110kV Tân Thạnh (Tây Ninh); Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (An Giang); Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản (Đồng Tháp); Đường dây 110kV Tân Thành – Trạm biến áp 220kV Hàm Tân (Lâm Đồng); Đường dây 110kV Phú Thuận – Bình Đại (Vĩnh Long); Nâng công suất Trạm biến áp 110kV Giang Điền (Đồng Nai)…

Thành tích này, ngoài nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm của CBCNV ngành Điện, các nhà thầu tham gia dự án, còn thể hiện kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả giữa địa phương và ngành điện và sự ủng hộ, chia sẽ của bà con nhân dân sinh sống quanh khu vực dự án, qua đó thể hiện tinh thần đồng hành vì mục tiêu phát triển chung của địa phương, Đất nước.

Bà Võ Phương Thuỷ - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, EVNSPC và Công ty Điện lực Đồng Tháp đã nỗ lực trong công tác đầu tư, tổ chức thi công đưa vào vận hành nhiều công trình đường dây 110kV. Trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và đô thị hóa, việc EVNSPC quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng điện đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Giai đoạn 1 - Dự án Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110kV Trạm 220kV Năm Căn (tỉnh Cà Mau) đóng điện thành công vào ngày 27/4, đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Còn tại tỉnh Tây Ninh – địa phương có mức tăng trưởng phụ tải cao trong 4 tháng đầu năm, hàng loạt công trình trọng điểm đã được đưa vào khai thác. Ông Trần Thanh Toản – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Tây Ninh đã có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương tỉnh trong việc dự báo phụ tải – đây là yếu tố rất quan trọng đối với một tỉnh phát phát triển công nghiệp tương đối mạnh như Tây Ninh. Ngành điện đã chủ động đầu tư, nâng cấp lưới điện, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển các phụ tải trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai các dự án, Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Tây Ninh rất chủ động phối hợp các sở, ban ngành địa phương trong việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ, chủ trương đầu tư, thoả thuận hướng tuyến... Tới thời điểm này, những hạn chế, vướng mắc gần như đã được khắc phục triệt để. Các công trình điện theo quy hoạch được triển khai đảm bảo tiến độ, ông Toản cho biết thêm.

Cùng với chính quyền các địa phương, trong suốt quá trình đóng điện, vận hành nhiều công trình thời gian qua, EVNSPC cũng nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (SSO) trong việc xây dựng phương thức vận hành tối ưu, bảo đảm an toàn hệ thống và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cung cấp điện.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang thăm hỏi, động viên các đơn vị thi công làm xuyên lễ 30/4-1/5 trên các công trình tại tỉnh Tây Ninh

Tiếp đà thành công, thi công xuyên lễ

Ngay từ những ngày trước lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Tổng giám đốc EVNSPC đã có văn bản gửi các nhà thầu đề nghị và khuyến khích duy trì nhịp độ thi công xuyên suốt các kỳ lễ, nhằm tận dụng điều kiện thi công thuận lợi của mùa khô, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. Chủ trương này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận, tạo nên không khí lao động khẩn trương trên khắp các công trình.

Trong khi phần lớn người dân cả nước tận hưởng các kỳ nghỉ lễ liên tiếp từ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, tiếp đó là lễ 30/4-1/5, thì trên công trường nhiều dự án điện do EVNSPC làm chủ đầu tư, các cấp lãnh đạo, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, người lao động vẫn miệt mài bám trụ công trường.

Sát cánh cùng người lao động, xuyên suốt 4 ngày lễ, các đoàn công tác của Lãnh đạo EVNSPC và đơn vị thành viên, các Công ty Điện lực đã trực tiếp có mặt tại 100% công trường đang thi công. Những cuộc thăm hỏi, động viên không chỉ là sự quan tâm, mà còn thể hiện sự đồng hành từ cấp cao nhất đến những người lao động trực tiếp.

Tại các đơn vị, từ cấp Tổng công ty đến từng đơn vị thành viên đều duy trì chế độ làm việc “không ngày nghỉ”. Lãnh đạo EVNSPC cũng đưa ra quy định: không giải quyết nghỉ phép việc riêng cho cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng trong giai đoạn cao điểm, trừ những trường hợp đặc biệt.

Tiếp đà thành công của 4 tháng đầu năm, EVNSPC đã và đang tiếp tục dồn lực cho những mục tiêu cụ thể tiếp theo như: Hoàn thành đóng điện 70 công trình 110kV trước 30/6 và 105 công trình 220kV-110kV trong năm 2026; Hoàn thành đóng điện các công trình trọng điểm đảm bảo điện cho Hội nghị cấp cao APEC 2026 như: Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, Trạm biến áp 220kV Phú Quốc; Hoàn thành đóng điện 100% các dự án lưới điện trung hạ thế, đồng thời quyết toán xong trong Quý 3/2026; Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư đến 30/6 đạt ít nhất 60% kế hoạch vốn EVN giao; Đẩy nhanh tiến độ quyết toán, bảo đảm đến 30/6 thực hiện quyết toán 100% các công trình đã đóng điện từ năm 2025 trở về trước và 100% các công trình đã đóng điện, hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trong Quý 1/2026 theo quy định; Đẩy mạnh tiến độ các khâu chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công các dự án có kế hoạch đóng điện trong 6 tháng cuối năm;… …Qua đó, tạo nền tảng hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác đầu tư xây dựng theo tinh thần Nghị quyết 46/NQ-ĐU của Đảng ủy EVNSPC.

4 công trình 110kV đóng điện hoàn thành trước thềm Lễ 30/4-1/5 : - Trạm biến áp 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối, tỉnh Cà Mau. - Giai đoạn 1 - Trạm biến áp 110kV Ngan Dừa và đường dây đấu nối, tỉnh Cà Mau - Giai đoạn 1 - Đường dây 110kV Trạm biến áp 220kV Bến Cát - Trạm biến áp 220kV Chơn Thành (đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ – nay là TP. HCM và tỉnh Bình Phước cũ – nay là tỉnh Đồng Nai). - Xuất tuyến Trạm biến áp 220kV TP Nhơn Trạch, TP Đồng Nai. Các công trình sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trong khu vực; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; giảm tổn thất điện năng; tăng độ linh hoạt trong vận hành; hoàn thiện hạ tầng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.