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947 phần quà tri ân được EVNGENCO3 trao tặng tại Ninh Bình nhân dịp 27/7

Thứ Sáu, 09:00, 24/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng ủy, chính quyền xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình và tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, EVNGENCO3 đã hỗ trợ kinh phí trao tặng 947 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, với tổng kinh phí 473,5 triệu đồng, nhằm tri ân các gia đình chính sách, có công với cách mạng, thương binh, liệt sĩ trên địa bàn xã Yên Khánh.

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Đại diện lãnh đạo EVNGENCO3 trao bảng tượng trưng hỗ trợ chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cho lãnh đạo địa phương

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo EVNGENCO3 bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, gia đình các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Đồng thời khẳng định cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh thì các hoạt động an sinh xã hội cũng luôn được EVNGENCO3 quan tâm thực hiện để lan tỏa hình ảnh người ngành Điện, trách nhiệm, nghĩa tình của Tổng Công ty đối với cộng đồng.

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Ông Võ Minh Thắng - Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO3 cùng Ông Dương Đức Khanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Khánh trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Đại diện lãnh đạo địa phương gửi lời cảm ơn đến Tổng Công ty Phát điện 3 vì sự đồng hành, sẻ chia đầy ý nghĩa đối với công tác an sinh xã hội của địa phương. Sự hỗ trợ của Tổng Công ty đã góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các nạn nhân chất độc da cam và tiếp thêm động lực để địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa của xã Yên Khánh.

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Đại diện EVNGENCO3 thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Yên Khánh

Trong dịp này, Đoàn công tác của Tổng Công ty và chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao những phần quà tri ân cho một số gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

CTV Triều Dương/VOV.VN
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