Đây không chỉ là bước tiến về trải nghiệm người dùng mà còn thể hiện năng lực công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển ngân hàng số của BIDV.

Không chỉ tương thích, mà là trải nghiệm được thiết kế riêng

Sự ra mắt của iPhone Duo đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong công nghệ di động, khi thiết kế màn hình gập mở ra những khả năng mới về hiển thị, tương tác và sử dụng ứng dụng. Với màn hình linh hoạt, thiết bị không chỉ thay đổi hình dáng chiếc điện thoại quen thuộc mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với cách các ứng dụng được thiết kế và vận hành.

Đón đầu xu hướng này, BIDV đã chủ động phát triển giao diện SmartBanking chuyên biệt dành cho iPhone Duo, khai thác đặc trưng của màn hình gập để mang đến trải nghiệm ngân hàng số trực quan, linh hoạt và liền mạch.

BIDV SmartBanking tiên phong thiết kế giao diện riêng cho iPhone Duo. Ảnh: BIDV.

Điểm khác biệt không đơn thuần nằm ở việc ứng dụng có thể hoạt động trên thiết bị mới như nhiều ứng dụng ngân hàng khác trên thị trường. Giao diện của BIDV SmartBanking được tùy biến để phù hợp với không gian hiển thị và phương thức tương tác đặc trưng, đồng thời duy trì sự quen thuộc, thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Với giao diện mới đã chính thức có mặt trên App Store, khách hàng sở hữu iPhone Duo có thể tiếp cận những tiện ích quen thuộc của BIDV SmartBanking trong một không gian trải nghiệm đầy sáng tạo, được thiết kế phù hợp với thế hệ thiết bị mới.

Đây là minh chứng cho định hướng của BIDV: không chỉ thích ứng với công nghệ mà còn chủ động kiến tạo trải nghiệm, đưa các giải pháp ngân hàng số Việt Nam bắt nhịp cùng những xu hướng công nghệ tiên tiến.

Một giao diện mới, trọn vẹn hệ sinh thái tài chính số:

Sự đổi mới về giao diện trên iPhone Duo tiếp tục nối dài hành trình phát triển BIDV SmartBanking theo định hướng “Ngân hàng số của tương lai” – nơi các nhu cầu tài chính và tiện ích đời sống được kết nối trong một ứng dụng.

Không chỉ đáp ứng những giao dịch thiết yếu như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn hay quét mã QR, BIDV SmartBanking còn đồng hành cùng khách hàng trong quản lý tài chính cá nhân, tiết kiệm, đầu tư, sử dụng thẻ và tiếp cận các giải pháp vay vốn trực tuyến.

Từ việc thanh toán chi tiêu hằng ngày đến chủ động tích lũy cho tương lai, khách hàng có thể thực hiện nhiều nhu cầu trên cùng một nền tảng. Tính năng Đầu tư tự động hỗ trợ sử dụng hiệu quả dòng tiền nhàn rỗi; các sản phẩm tiết kiệm và đầu tư mở ra thêm lựa chọn tài chính; trong khi những giải pháp thẻ và vay trực tuyến giúp khách hàng thuận tiện tiếp cận dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Bên cạnh các dịch vụ ngân hàng, ứng dụng còn tích hợp hệ sinh thái tiện ích phong phú như mua sắm, đặt vé máy bay, vé tàu xe, đặt phòng khách sạn, gọi taxi, giải trí và nhiều dịch vụ thiết yếu khác.

Đáng chú ý, BIDV SmartBanking ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm, phân tích nhu cầu và gợi ý giải pháp phù hợp. Trợ lý AI và chatbot hỗ trợ 24/7 góp phần giúp khách hàng tìm kiếm thông tin, tiếp cận tiện ích thuận tiện hơn.

Cùng với đó, các giải pháp xác thực sinh trắc học, Smart OTP và cảnh báo giao dịch nghi ngờ tiếp tục được chú trọng, hướng tới trải nghiệm ngân hàng số an toàn, tin cậy.

Trên iPhone Duo, những tiện ích này được kết nối với giao diện được thiết kế chuyên biệt, thể hiện nỗ lực của BIDV trong việc mang đến trải nghiệm nhất quán về chất lượng trên nhiều loại thiết bị, đồng thời khai thác những đặc trưng công nghệ riêng của từng nền tảng.

Đón đầu công nghệ, nâng tầm năng lực ngân hàng số Việt Nam

Việc phát triển giao diện riêng cho iPhone Duo không phải là một bước đi đơn lẻ, mà nằm trong chiến lược chuyển đổi số dài hạn của BIDV, lấy khách hàng làm trung tâm và coi đổi mới công nghệ là động lực nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong những năm qua, BIDV SmartBanking không ngừng mở rộng khả năng giao dịch trên nhiều nền tảng, từ điện thoại thông minh, máy tính đến đồng hồ thông minh và các phương thức tương tác số khác. Tháng 9/2025, BIDV SmartBanking được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là ứng dụng ngân hàng số hỗ trợ giao dịch tài chính trên nhiều loại thiết bị nhất.

Trên nền tảng đó, việc chủ động nghiên cứu và tùy biến giao diện cho thế hệ điện thoại màn hình gập thể hiện năng lực phát triển sản phẩm, khả năng thích ứng công nghệ và tư duy thiết kế lấy trải nghiệm người dùng làm trọng tâm.

Quan trọng hơn, sự tiên phong không chỉ nằm ở tốc độ tiếp cận thiết bị mới, mà còn ở khả năng biến những tiến bộ công nghệ thành giá trị sử dụng thiết thực cho khách hàng.

Trong tương lai, BIDV tiếp tục định hướng phát triển SmartBanking thành nền tảng tài chính số thông minh, cá nhân hóa và dễ tiếp cận; mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, ứng dụng các công nghệ mới và mang đến trải nghiệm ngày càng phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Từ thiết kế giao diện chuyên biệt cho iPhone Duo đến hệ sinh thái tài chính số toàn diện, BIDV SmartBanking tiếp tục khẳng định tinh thần tiên phong đổi mới, sẵn sàng đồng hành cùng những bước tiến mới của công nghệ di động.