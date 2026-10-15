Căn bếp mới và niềm vui của người giữ lửa nơi vùng biên

Những bữa cơm bán trú được nấu bằng sự tận tâm

4h sáng, khi nhiều người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, anh Lô Văn Sĩ và các anh, chị trong tổ nấu ăn đã bắt đầu công việc quen thuộc tại Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 1, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Những nồi cháo, mì, phở nóng hổi được anh chuẩn bị để các em học sinh bán trú có bữa sáng trước khi vào lớp. Khi học sinh bắt đầu giờ học, anh lại tất bật dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa. Một ngày của anh cứ thế tiếp nối qua ba bữa ăn, từ sáng sớm cho đến khi trở về nhà lúc 18h30.

Căn bếp cũ nơi tổ bếp làm việc

Suốt ba năm gắn bó với ngôi trường, niềm vui của anh Sĩ vẫn thật giản dị: nấu được những bữa ăn ngon, nhìn con em trong thôn ăn ngon miệng và ăn hết suất của mình.

Thế nhưng, để chuẩn bị những bữa ăn ấy, trước đây anh và đồng nghiệp phải làm việc trong một căn bếp đã xuống cấp với những vách gỗ mối mọt, nhiều khe hở và mái tôn bị thủng nhiều chỗ. Mỗi khi trời mưa, nước dột từ mái xuống, mưa hắt qua vách khiến việc bảo quản thực phẩm và nấu nướng gặp không ít khó khăn. Anh Sĩ phải chuyển những bao gạo, rau, gia vị và đồ dùng sang nơi khô ráo để tránh bị ướt. Có những hôm mưa vào ban đêm, anh vẫn thấp thỏm từ nhà lên trường kiểm tra, di chuyển đồ đạc để bảo đảm thực phẩm không bị ảnh hưởng.

“Mỗi ngày đến bếp, ngoài lo việc nấu nướng, tổ bếp phải dành thời gian sắp xếp lại đồ, chuẩn bị từ không gian chế biến đến chia suất ăn, nhiều lúc chưa kịp nghỉ ngơi đã sang ca làm việc mới” - anh Sĩ cho biết thêm.

Niềm vui của người đứng bếp

Nhìn căn bếp mới hoàn thành, anh Sĩ không giấu được nụ cười: “Có bếp mới nên giờ có thể sắp xếp đồ gọn gàng, sạch sẽ, anh phấn khởi lắm!”

Niềm vui ấy đến từ những thay đổi rất gần gũi trong công việc hằng ngày. Thực phẩm giờ đã có nơi bảo quản, sắp xếp ổn định hơn; anh cũng không còn phải tất bật di chuyển đồ đạc mỗi khi mưa xuống. Việc chuẩn bị bữa ăn cũng thuận tiện hơn nhờ các khu vực chế biến được bố trí hợp lý, không gian nấu nướng thông thoáng và sạch sẽ hơn.

Căn bếp mới rộng gần 50 m², có kết cấu kiên cố, được bố trí theo quy trình một chiều với các khu vực tiếp nhận, sơ chế, chế biến và chia thức ăn. Khu vực chế biến thực phẩm sống và đặt thức ăn chín được phân tách, hạn chế sự giao cắt giữa các công đoạn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Anh Sĩ và tổ bếp trong căn bếp mới

Những thay đổi ấy cũng được chính các em học sinh cảm nhận. Em Vi Kiến Hào, học sinh lớp 4, chia sẻ: “Con thấy các cô chú đỡ vất vả hơn”. Còn em Lương Minh Khang vui vẻ nhận xét: “Con thấy đồ ăn đỡ có mùi khói hơn”.

Những lời chia sẻ hồn nhiên cho thấy ý nghĩa của căn bếp mới không chỉ nằm ở những bức tường hay trang thiết bị được đầu tư, mà còn ở điều kiện làm việc tốt hơn cho người đứng bếp và những bữa ăn được chuẩn bị trong môi trường sạch sẽ, thuận tiện hơn cho học sinh.

Từng bước hoàn thiện điều kiện học tập và sinh hoạt

Công trình bếp ăn bán trú mới là giai đoạn 2 của Dự án nâng cấp cơ sở vật chất Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 1, được triển khai trong hành trình kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. Khởi công từ tháng 5/2026, công trình hoàn thành sau bốn tháng, với tổng kinh phí huy động và triển khai hoạt động là 401.350.000 đồng.

Lễ khánh thành Khu bếp ăn bán trú tại trường ngày 29/9/2026

Nguồn lực xây dựng công trình được huy động từ lợi nhuận của Chiến dịch bán bánh Trung thu năm 2025 của VSF, sự đóng góp của phụ huynh Hệ thống Trường TH School và các nhà tài trợ cá nhân. Dự án còn nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK), Tập đoàn TH và Hệ thống Trường TH School.

Trước đó, năm 2025, công trình ký túc xá hai tầng gồm 10 phòng khép kín, với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng, được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khánh thành, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho 209 học sinh bán trú. Công trình giúp các em có nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt thuận tiện hơn sau những giờ học.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Vũ Huy Hoàng, Quản lý Chương trình VSF cho biết: “Điều đáng trân trọng không chỉ là một công trình mới được hoàn thành, mà còn là cách những sự sẻ chia trong cộng đồng được kết nối và chuyển hóa thành thay đổi cụ thể trong đời sống hằng ngày của học sinh. Đây cũng là tinh thần mà Quỹ theo đuổi trong suốt hành trình 10 năm với thông điệp “Từ thấu hiểu – Tạo thay đổi”: bắt đầu từ những nhu cầu thực tế, kết nối các nguồn lực và phối hợp với các bên để tạo nên những giá trị thiết thực, bền vững.

Học sinh vùng biên Mỹ Lý từng bước tiếp cận điều kiện học tập và sinh hoạt ổn định hơn

Một căn bếp mới không thể giải quyết tất cả khó khăn của một ngôi trường vùng biên, nhưng là một mảnh ghép thiết thực trong hành trình cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho trẻ em. Từ sự chung tay của cộng đồng, những thay đổi ấy đang hiện diện trong từng bữa ăn, từng ngày đến trường của các em.

Và ngày mai, anh Sỹ lại bắt đầu công việc lúc 4 giờ sáng, những nồi cháo, nồi phở nóng hổi sẽ tiếp tục được chuẩn bị trong căn bếp mới. Những bữa cơm vẫn nối tiếp nhau mỗi ngày, cùng niềm vui giản dị của người nấu bếp khi nhìn các em ăn ngon, học tốt và lớn lên khỏe mạnh. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của những nguồn lực được kết nối: không chỉ tạo nên một công trình mới, mà còn góp phần vun đắp một môi trường nơi trẻ em vùng biên có thêm điều kiện để học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng tương lai của mình.