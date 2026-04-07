Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh kiến nghị Chính phủ bình ổn giá, tránh vỡ tiến độ

Thứ Ba, 08:29, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đứng trước áp lực “về đích” khi giá nhiên liệu, vật liệu tăng đột biến, vượt xa dự phòng, đẩy dự án nguy cơ chậm tiến độ và đội vốn. Chủ đầu tư kiến nghị Chính phủ sớm có giải pháp bình ổn, bù giá và cập nhật tổng mức đầu tư để bảo đảm thông xe giai đoạn 1 theo chỉ đạo.

Chỉ còn hơn một tháng để cán đích mục tiêu thông xe giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Thủ tướng, dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) đang đối mặt sức ép lớn khi giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng đột biến, vượt xa dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư.

 Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh đang tăng tốc để về đích.

Trước diễn biến này, doanh nghiệp dự án (DNDA) đã kiến nghị UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo Chính phủ xem xét các giải pháp bình ổn, bù giá và cập nhật tổng mức đầu tư để bảo đảm tiến độ thực hiện công trình trọng điểm.

Ngày 6/4, Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh (DNDA) đã có văn bản số 412/2026/DDTL gửi Ban chỉ đạo chiến dịch Đông Khê năm 2026 và UBND tỉnh Cao Bằng, trong đó đề nghị tháo gỡ khó khăn do biến động giá nhiên, vật liệu gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành đúng tiến độ dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo hình thức hợp đồng BOT.

Văn bản nêu, hiện nay doanh nghiệp dự án cùng các nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực để bảo đảm mục tiêu hoàn thành thông xe giai đoạn 1 của dự án trước ngày 19/5/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, tình hình biến động trên thế giới đã tác động rất lớn đến giá và nguồn cung nhiên liệu, vật liệu xây dựng trong nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án cao tốc đi qua hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng này.

Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh kiến nghị Chính phủ bình ổn giá, tránh vỡ tiến độ.

Theo ông Đặng Tiến Thắng – Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án, nhiều mũi thi công buộc phải dừng hoặc thi công cầm chừng. Các nhà thầu không thể tăng ca, tăng mũi thi công, không phát huy hết công suất thiết bị và năng suất lao động, khó đáp ứng mục tiêu rút ngắn tiến độ, hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, do giá nhiên liệu tác động trực tiếp đến toàn bộ hàng hóa trên thị trường, cũng như giá vật liệu và ca máy thi công, dự án đang đối diện nguy cơ vượt tổng mức đầu tư.

Trước tình trạng trên, ngay trong tháng 3 vừa qua, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã gửi một loạt văn bản tới UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị hỗ trợ để bảo đảm việc triển khai thi công liên tục. Động thái này đã giúp bảo đảm cơ bản nguồn cung xăng dầu cho dự án.

“Tuy nhiên, tình trạng tăng đột biến giá so với dự toán vẫn chưa được kiểm soát, vượt xa so với dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án”, ông Đặng Tiến Thắng chỉ ra.

Nhà thầu thi công cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh "3 ca, 4 kíp" để đảm bảo tiến độ thông xe.

Trong văn bản mới nhất, DNDA đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng có văn bản báo cáo Chính phủ và Ban chỉ đạo Chiến dịch Đông Khê năm 2026 để xem xét, chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án trước các biến động bất khả kháng về giá nhiên liệu.

Cụ thể: Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các cơ quan quản lý sớm có giải pháp bình ổn giá cụ thể để đảm bảo giá nhiên liệu, vật liệu như báo giá của Nhà nước, tổ chức kiểm tra tình trạng đầu cơ nhằm sớm ổn định tình hình, để các Nhà thầu thi công vượt qua giai đoạn khó khăn này;

UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các sở, ngành kịp thời cập nhật và công bố giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển, nhân công và chỉ số giá xây dựng sát với diễn biến thực tế thị trường, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của công trình đường cao tốc (hiện chưa công bố chỉ số giá xây dựng năm 2026);

Đơn vị kiến nghị, để chia sẻ với các nhà đầu tư, nhà thầu trong việc nỗ lực thi công rút ngắn tiến độ hoàn thành dự án, đề xuất UBND tỉnh Cao Bằng thống nhất điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp chênh lệch giá nhiên liệu, vật liệu, máy thi công so với hợp đồng gốc trong khoảng thời gian từ tháng 3/2026 cho đến khi giá xăng dầu được bình ổn; cập nhật đầy đủ chi phí bù giá nhiên, vật liệu vào tổng mức đầu tư của dự án để có cơ sở thanh toán, quyết toán cho các nhà thầu.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km nối 2 tỉnh Lạng Sơn với Cao Bằng.

Việc chậm điều chỉnh đơn giá giữa công bố của Nhà nước và thực tế thị trường có thể dẫn đến rủi ro tranh chấp pháp lý trong quan hệ hợp đồng PPP giữa doanh nghiệp dự án và các nhà thầu. Đồng thời ảnh hưởng đến công tác thanh toán, quyết toán, thanh tra, kiểm toán và làm chậm tiến độ đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

“Trong trường hợp bất khả kháng, đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Đông Khê năm 2026 sớm có phương án xử lý hoặc thống nhất việc tạm dừng dự án để xem xét chuyển đổi sang hình thức đầu tư công. Doanh nghiệp dự án cam kết không tính lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu đã góp”, ông Đặng Tiến Thắng khẳng định.

Khởi công vào tháng 1/2024, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 26.187 tỷ đồng theo hình thức PPP. Để bắt kịp mục tiêu, các nhà đầu tư và nhà thầu đã huy động hơn 1.400 thiết bị và gần 3.000 nhân sự trên hơn 200 mũi thi công. Sản lượng hiện đạt 8.000/11.470 tỷ đồng, tương đương 70% giá trị hợp đồng.

CTV Bích Liên/VOV.VN
Ký kết hợp đồng tín dụng 1.400 tỷ dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh giai đoạn 2

VOV.VN - Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh giai đoạn 2 chính thức được “bơm” thêm 1.400 tỷ đồng tín dụng từ VPBank, tạo cú hích tài chính quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường kết nối giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Cao Bằng-Lạng Sơn.

Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ GPMB giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

VOV.VN - Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2 đang được triển khai song song với giai đoạn 1, hướng tới thông tuyến năm 2027; các địa phương tỉnh Cao Bằng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng (GPMB), sớm bàn giao cho nhà thầu thi công.

Công trường "không ngủ" giữa núi rừng: Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bứt tốc

VOV.VN - Giữa địa hình núi cao hiểm trở, dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang tăng tốc thi công, hướng tới thông xe giai đoạn 1 vào tháng 5/2026, sớm hơn 6 tháng. Tuyến đường mở ra không gian phát triển cho vùng Đông Bắc và là minh chứng cho hiệu quả hợp tác PPP trong đầu tư hạ tầng giao thông.

