Điện thương phẩm toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung tăng 10,25%

Điện thương phẩm tăng 10,25%, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2026, EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh phụ tải tăng cao do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Hội nghị do ông Ngô Tấn Cư - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVNCPC chủ trì

Điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 14.450 triệu kWh, tăng 10,25% so với cùng kỳ và hoàn thành 50,34% kế hoạch năm. Công suất phụ tải cực đại đạt 4.956 MW, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 10,1% mức phụ tải cực đại của cả năm 2025.

Tỷ lệ tổn thất điện năng được duy trì ở mức 3,34%, thấp hơn 0,31% so với kế hoạch EVN giao; thời gian mất điện trung bình còn 60,88 phút/khách hàng.

Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Thời gian giải quyết thủ tục cấp điện bình quân đạt 1,76 ngày/công trình, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên môi trường số, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và thu tiền điện đều đạt 100%.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các Công ty Điện lực, đơn vị hậu cần và Người đại diện phần vốn của EVNCPC tại các công ty cổ phần

Trong triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện, EVNCPC đã làm việc với 1.164 khách hàng tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải, đạt tỷ lệ ký kết 100%, với tiềm năng dịch chuyển gần 91 MW. Chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện có 1.925 khách hàng ký thỏa thuận tham gia, với tiềm năng điều chỉnh hơn 255 MW, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong các thời điểm phụ tải tăng cao.

Đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh với 125 dự án hoàn thành trong 6 tháng đầu năm, giá trị giải ngân hơn 2.234 tỷ đồng; khởi công 7 dự án và đóng điện 7 công trình lưới điện 110 kV theo kế hoạch. Các công trình hoàn thành góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNCPC đã dành hơn 8,3 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên; tiếp tục chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống người lao động.

Bảo đảm cung ứng điện, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC đánh giá các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản hoàn thành, hiệu quả hoạt động tiếp tục được cải thiện; sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng trên 10%, vượt kịch bản tăng trưởng trung bình và tiệm cận phương án tăng trưởng cao. Công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn tài chính và an toàn thông tin được duy trì.

Ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch HĐTV EVNCPC cho biết, Hội đồng thành viên sẽ tăng cường giám sát mô hình tổ chức, công tác phân cấp, phân quyền và quản trị tại các đơn vị

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch HĐTV yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, chủ động bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định trong điều kiện vừa còn cao điểm nắng nóng, vừa bước vào mùa mưa bão; bám sát quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực của địa phương để kịp thời đề xuất các giải pháp đầu tư, bảo đảm cung ứng điện.

Các đơn vị cần quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hạn chế công trình kéo dài, giảm tồn kho vật tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch HĐTV EVNCPC cho biết, Hội đồng thành viên sẽ tăng cường giám sát mô hình tổ chức, công tác phân cấp, phân quyền và quản trị tại các đơn vị; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các đơn vị phát huy tính chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chủ tịch HĐTV cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, khắc phục dứt điểm các tồn tại sau kiểm tra; chủ động phòng ngừa, hạn chế lặp lại sai sót, giảm thiểu rủi ro trong quản lý, điều hành. Đối với công tác quản lý phần vốn tại các công ty cổ phần, công ty liên kết, các đơn vị liên quan cần rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại diện vốn, nâng cao hiệu quả quản trị và bảo đảm lợi ích của EVNCPC tại các doanh nghiệp có vốn góp.

Ông Ngô Tấn Cư -Tổng giám đốc EVNCPC khẳng định 6 tháng đầu năm EVNCPC đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Kết luận hội nghị, ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC nhận định, đơn vị đã bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong điều kiện thời tiết cực đoan, phụ tải liên tục lập đỉnh mới. Tổng công ty cũng hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu kế hoạch, duy trì an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn thông tin và đạt kết quả tích cực trong công tác kiểm toán, quản trị doanh nghiệp.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện trong mùa mưa bão; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm sự cố trên lưới điện, đặc biệt là sự cố lưới điện trung áp gây ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng.

Tổng giám đốc EVNCPC yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng khảo sát, thiết kế, nghiệm thu công trình; chủ động tháo gỡ khó khăn về vốn, quyết tâm hoàn thành các công trình trọng điểm theo kế hoạch và khẩn trương tuyển dụng, bổ sung lực lượng công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành trong tình hình mới.

Các đơn vị triển khai nghiêm túc các quy định mới về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện đúng quy định trong đầu tư xây dựng, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài chính; tiếp tục khắc phục dứt điểm các tồn tại sau kiểm toán, thanh tra.

Tổng giám đốc EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị duy trì mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động; tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả mô hình tổ chức sau sắp xếp, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

"Tôi đề nghị tất cả các đơn vị tiếp tục tổ chức sản xuất theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với nâng cao trách nhiệm, kiểm tra, giám sát, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026", Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư nhấn mạnh.