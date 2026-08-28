Agribank Quảng Nam: Đẩy mạnh chuyển đổi số tín dụng, nâng tầm phục vụ nông dân

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng, Agribank Quảng Nam đã đưa dòng vốn ngân hàng đến gần hơn với bà con chỉ qua một lần chạm. Giờ đây, từ việc tra cứu dư nợ đến đăng ký vay vốn làm kinh tế, tất cả đều được thực hiện dễ dàng ngay tại nhà hay qua những mã QR ở điểm dân cư.

Cán bộ tín dụng tăng cường cập nhật, khai thác thông tin khách hàng trên các hệ thống nghiệp vụ của Agribank

Xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) là địa phương được chọn điểm thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, nông dân xã Phú Ninh vay vốn Agribank phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, mở rộng chăn nuôi, trồng trọt. Cả xã hiện có 680 vườn, trong đó 500 chủ vườn vay vốn từ Agribank. Ngoài ra còn có 7 trang trại lớn hoạt động có hiệu quả nhờ vốn vay của Agribank. Trong quá trình vay vốn, các hộ nông dân ở xã Phú Ninh tìm hiểu thông tin qua mã QR của Agribank được dán tại trụ sở xã và các điểm dân cư tập trung. Việc trả lãi, gốc cũng thuận tiện nhờ chuyển đổi số.

Ông Lê Văn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng nhận xét: “Hiện nay, đối với kênh Agribank, việc chuyển tải các thông tin liên quan đến dư nợ, cho vay vốn, thu hồi vốn kênh này chuyển đổi số khá tốt. Thông tin đều thông qua chuyển đổi số được hết. Các hộ biết nợ bao nhiêu, còn gốc bao nhiêu, lãi bao nhiêu thì các hộ dân vay vốn đều nắm được hết, chứ không như trước đây”.

Agribank Quảng Nam tham gia công tác an sinh xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; bám sát Kế hoạch, Chương trình hành động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Agribank Chi nhánh Quảng Nam xác định chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng phải gắn với công việc chuyên môn, hướng đến nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và tăng cường quản trị rủi ro tín dụng.

Tại Chi nhánh Agribank Thăng Bình (thuộc Agribank Quảng Nam), chuyển đổi số là một phần trong chiến lược hiện đại hóa ngân hàng nông nghiệp, chuyển từ mô hình giao dịch truyền thống sang mô hình ngân hàng số đa kênh, tập trung vào trải nghiệm khách hàng tại địa phương.

Ông Phạm Đức Dũng, Giám đốc Chi nhánh Agribank Thăng Bình cho biết, Agribank Thăng Bình cũng đẩy mạnh ứng dụng Agribank Plus (trước đây là Agribank E-Mobile Banking) phục vụ thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, và chuyển tiền miễn phí; Mở rộng thanh toán qua mã QR (VietQR) cho các tiểu thương, chợ truyền thống và hộ kinh doanh tại địa bàn huyện Thăng Bình (cũ). Ông Phạm Đức Dũng khẳng định, việc áp dụng quy trình duyệt vay và quản lý tín dụng qua nền tảng điện tử, giảm thiểu giấy tờ cho các khoản vay vừa và nhỏ.

“Chúng tôi có thể giải quyết cho vay qua app, đăng ký cho vay qua app. Chúng tôi chuyển những mã QR tại những điểm dân cư đông người, để người dân không cần đến ngân hàng, người ta cũng có thể truy cập vào đó để biết các thông tin về ngân hàng cũng như là đăng ký vay vốn thông qua QR. Đó là một trong những cách tiếp cận vay vốn rất tiết kiệm thời gian, chứ không cần thiết phải điện thoại hoặc là bước đến ngân hàng nữa mà chỉ cần đăng ký trên mã QR đó thì cán bộ nào sẽ tự liên hệ với khách hàng để thực hiện những việc như làm hồ sơ và thẩm định cho vay”, ông Phạm Đức Dũng cho hay.

Trong hoạt động tín dụng, Agribank Chi nhánh Quảng Nam tập trung vào một số nội dung trọng tâm như tăng cường số hóa và khai thác dữ liệu trong quy trình tín dụng. Cán bộ tín dụng tăng cường cập nhật, khai thác thông tin khách hàng trên các hệ thống nghiệp vụ của Agribank, phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt, quản lý khoản vay và kiểm tra sau cho vay; từng bước giảm các công việc tổng hợp, theo dõi thủ công và nâng cao khả năng tra cứu, đối chiếu thông tin.

Agribank Quảng Nam đã đưa dòng vốn ngân hàng đến gần hơn với bà con chỉ qua một lần chạm

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và các công cụ số trong quản trị rủi ro tín dụng. Chi nhánh tăng cường khai thác thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng, dư nợ, tài sản bảo đảm, thông tin CIC và các nguồn dữ liệu trên hệ thống để đánh giá khách hàng; đồng thời sử dụng các báo cáo, dữ liệu và công cụ cảnh báo để hỗ trợ nhận diện sớm các khoản vay có dấu hiệu suy giảm chất lượng, nợ đến hạn, nợ quá hạn và các yếu tố tiềm ẩn rủi ro.

Agribank Chi nhanh Quảng Nam cũng ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành tín dụng. Dữ liệu trên hệ thống được khai thác để theo dõi tăng trưởng dư nợ, cơ cấu tín dụng, chất lượng tín dụng, nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ xấu và kết quả thực hiện các chương trình tín dụng, hỗ trợ Ban Giám đốc và các đơn vị trong phân tích, đánh giá và điều hành hoạt động tín dụng.

Đơn vị cũng gắn chuyển đổi số trong tín dụng với nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm khách hàng. Cùng với cấp tín dụng, Chi nhánh đẩy mạnh hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số của Agribank; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý dòng tiền qua tài khoản và sử dụng đồng bộ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, qua đó tăng mức độ gắn kết giữa Agribank với khách hàng vay vốn.

Agribank Quảng Nam nâng cao năng lực số và đổi mới phương thức làm việc của cán bộ. Chi nhánh tăng cường xử lý công việc trên môi trường điện tử, nâng cao kỹ năng khai thác dữ liệu và sử dụng các ứng dụng công nghệ; đồng thời chú trọng an toàn, bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dữ liệu số.

Agribank Chi nhánh Quảng Nam đẩy mạnh chuyển đổi số

Ông Nguyễn Quang Thiên, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Nam đánh giá, chuyển đổi số đã từng bước thay đổi phương thức tổ chức và xử lý công việc tín dụng tại Chi nhánh. Việc khai thác dữ liệu và các hệ thống nghiệp vụ ngày càng được sử dụng thường xuyên hơn trong tiếp cận, thẩm định, quản lý khách hàng và khoản vay. Công tác quản lý, điều hành tín dụng được hỗ trợ bởi dữ liệu trên hệ thống, giúp theo dõi kịp thời diễn biến dư nợ, chất lượng tín dụng và các khoản vay có dấu hiệu rủi ro.

Đồng thời, việc gắn tín dụng với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ quản lý dòng tiền và tăng mức độ sử dụng dịch vụ của khách hàng. Ông Nguyễn Quang Thiên cho biết thêm, nhận thức và kỹ năng số của đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào hoạt động chuyên môn, hướng đến nâng cao năng suất lao động, chất lượng tín dụng, hiệu quả quản trị rủi ro và chất lượng phục vụ khách hàng.

“Việc thẩm định, đánh giá thông tin, họ sẽ phân tích nhìn nhận, quản trị rủi ro khi đánh giá xếp hạng tín dụng nội bộ, chúng ta sẽ thấy được lịch sử khách hàng thế này, thế kia để nhìn nhận, phòng ngừa rủi ro. Mặt khác, chuyển đổi số cũng nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Ví dụ mình đưa ra một số mã QR để khách hàng có thể đọc được tất cả các sản phẩm dịch vụ, đi tới bất kỳ đâu cũng có thể biết được nội dung đó. Khi khác hàng quét vào đó, họ sẽ tiếp cận với thông tin nhanh hơn, trải nghiệm nhanh hơn. Chi nhánh cũng tổ chức quầy ngân hàng số”, ông Thiên cho biết thêm.