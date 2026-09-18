Agribank Quảng Nam dành hơn 13.000 tỷ đồng cho vay “Tam nông”

Nguồn vốn này đang được giải ngân trực tiếp đến các hộ sản xuất, kinh doanh vùng sâu, vùng xa thông qua mạng lưới tổ vay vốn tại địa phương, giúp người dân tự chủ kinh tế và hạn chế tín dụng đen.

Vốn Tam nông phù hợp với khách hàng nhỏ lẻ ở miền núi

Cách đây 10 năm, chị Bhnướch Thị Blắc, dân tộc Cơ Tu ở thành phố Đà Nẵng vay 50 triệu đồng của Agribank Chi nhánh Quảng Nam để mở rộng trồng cam, nuôi heo, gà. Lấy ngắn nuôi dài, đến nay gia đình chị đã gầy dựng đàn gà 200 con. Chị BLắc đã mua xe ben để làm dịch vụ, trồng cây gỗ lớn.

“Gia đình vay vốn bên ngân hàng Agribank để mở rộng thêm mô hình. Sau này, vợ chồng cũng có dự định tiếp tục vay vốn thêm bên ngân hàng Agribank để có thể tiếp tục mở rộng hơn. Nhờ đó mô hình của bản thân đã phát triển tốt hơn”, chị BLắc chia sẻ.

Đến nay, Agribank Quảng Nam đã đưa nguồn vốn đến nhiều hộ dân, cá nhân trên địa bàn nông thôn, miền núi. Mô hình này đặc biệt có ý nghĩa đối với khoản vay quy mô nhỏ, khách hàng tại địa bàn phân tán, giúp người dân giảm thời gian, chi phí tiếp cận vốn, hạn chế phụ thuộc vào tín dụng phi chính thức. Nguồn vốn tín dụng này hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo kế sinh nhai, nâng cao thu nhập cho người dân. Mô hình cho vay thông qua tổ vay vốn phát huy được hiệu quả trong cả mở rộng tín dụng và quản lý vốn vay. Cho vay “tam nông” góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiệu quả cho vay gắn với kiểm soát chặt tín dụng và phát triển khách hàng bền vững.

Agriabank Quảng Nam đồng hành với an sinh xã hội

Ông Nguyễn Hữu Quốc Việt, Giám đốc Agribank Chi nhánh Tam Đàn thuộc Agribank Chi nhánh Quảng Nam cho biết, Chi nhánh đã cho vay ra nền kinh tế tổng dư nợ gần 1.600 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay cá nhân phục vụ phát triển kinh doanh tại địa phương gần 1.500 tỷ đồng.

“Đối với cho vay nông nghiệp nông thôn thì chi nhánh Tam Đàn cũng luôn bám sát những chương trình ưu đãi về vay vốn cho đối tượng là những người thực hiện các dự án nông nghiệp, nông thôn tại địa phương, góp phần nhỏ để phát triển nền kinh tế xã hội tại địa phương cũng như nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn”, ông Quốc Việt nói.

Agribank Chi nhánh Quảng Nam xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là lĩnh vực đầu tư tín dụng trọng tâm, tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong cung ứng vốn cho khu vực “Tam nông”. Đến 15/9 tổng dư nợ cho vay của toàn Chi nhánh đạt 17.431 tỷ đồng, trong đó cho vay Nông nghiệp nông thôn đạt hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm 75% tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh. Với tỷ trọng 3/4 tổng dư nợ, tín dụng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục là lĩnh vực đầu tư chủ lực trong cơ cấu tín dụng của Agribank Chi nhánh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Hữu Quốc Việt, Giám đốc Agribank Chi nhánh Tam Đàn trao học bổng cho học sinh xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng

Nguồn vốn được tập trung đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân khu vực nông thôn; phục vụ các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, ngành nghề, thương mại và dịch vụ tại nông thôn. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho người dân đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế nông thôn và thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ông Trương Quang Thiên, Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Quảng Nam cho biết, xác định tín dụng tam nông là một trong những lĩnh vực trọng tâm ưu tiên, chi nhánh bố trí nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống người dân nông thôn trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng được đưa đến gần hơn người dân, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tài chính chính thức thông qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, các tổ vay vốn và sự phối hợp của Hội nông dân, Hội Phụ nữ, các tổ chức chính trị địa phương.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Tam Đàn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Bên cạnh hiệu quả về kinh tế, nguồn vốn “Tam nông” còn góp phần thực hiện các chính sách tín dụng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy tài chính toàn diện, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn ngân hàng chính thức, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi và các địa bàn còn khó khăn.

Ông Trương Quang Thiên, Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Quảng Nam khẳng định: “Có thể khẳng định, tín dụng “Tam nông” tại Agribank Chi nhánh Quảng Nam mang lại hiệu quả kép: vừa duy trì lĩnh vực khách hàng, thị trường truyền thống và đóng góp vào hiệu quả hoạt động tín dụng của Chi nhánh; vừa thực hiện tốt vai trò chủ lực của Agribank trong dẫn vốn cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo sinh kế, tăng thu nhập và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.