Agribank trao 300 phần quà tặng học sinh vùng cao Đà Nẵng dịp Trung thu

Tại điểm trường Ch”ơm, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở liên cấp xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung (VPMT) vừa phối hợp với Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Trung thu vùng cao” năm 2026, mang đến những phần quà ý nghĩa tặng các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu.

Phát biểu tại chương trình này, đại diện Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng gửi lời chúc Tết Trung thu ấm áp, vui vẻ, động viên các em nỗ lực học tập, chăm ngoan và từng bước vượt qua khó khăn.

23/9 Ông Đặng Văn Hùng- Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank Khu vực miền Trung tặng quà trẻ em vùng cao

Tại đây, ông Đặng Văn Hùng, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã trao 300 suất quà, trị giá 30 triệu đồng tặng các em học sinh tại điểm trường Ch”ơm.

VPMT tặng quà trung thu trẻ em xã biên giới Hùng Sơn- TP Đà Nẵng

Ông Đặng Văn Hùng cho biết chương trình “Trung thu vùng cao” năm 2026 là một trong những hoạt động hướng đến cộng đồng của Agribank miền Trung, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên các đơn vị cùng chung tay chăm lo cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Trẻ em vùng cao biên giới Hùng Sơn đón nhận những phần quà Trung thu ý nghĩa

Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung tiếp tục đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ tại những địa bàn còn nhiều khó khăn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Agribank đến cộng đồng.