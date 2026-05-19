American Tourister ra mắt nhiều bộ sưu tập vali, balo, túi xách mới dịp hè 2026

American Tourister - Thương hiệu vali, balo, túi xách và phụ kiện du lịch từ Mỹ, ra đời năm 1933 và gia nhập vào gia đình Samsonite năm 1993, thừa hưởng trọn vẹn những tinh hoa, những công nghệ tiên tiến nhất. Với phong cách trẻ trung và năng động,sản phẩm của American Tourister tập trung vào màu sắc nổi bật, thiết kế hiện đại và tính ứng dụng cao, mang đến tinh thần khám phá và cảm hứng cho mọi chuyến đi xa.

Bắt nhịp cho những chuyến du lịch hè 2026, American Tourister tiếp tục cho ra mắt nhiều bộ sưu tập vali, balo, túi xách đầy màu sắc mang tinh thần trẻ trung và năng động, kết hợp tính năng tiện dụng, cùng chế độ bảo hành toàn cầu.

Vali PaXtra với bảng màu thời trang (Nguồn: American Tourister)

Nổi bật là bộ sưu tập vali PaXtra với bảng màu pastel thịnh hành, thiết kế khoang chứa PlentiVol™ độc đáo, chia vali thành 2 ngăn tỷ lệ 20:80 tối ưu việc sắp xếp hành lý và đóng mở dễ dàng hơn ở không gian chật hẹp; đặc biệt, size trung và đại được trang bị khả năng mở rộng tăng sức chứa đến 25%. Vali PaXtra bảo mật với khóa kéo đôi chống rạch, kết hợp khóa TSA 008 mới nhất chuẩn an ninh hàng không, tiện lợi hơn với tính năng khóa bánh xe STEPause™ đảm bảo vali đứng yên khi cần thiết.

Bộ sưu tập Vali Curvus vừa ra mắt (Nguồn: American Tourister)

Bộ sưu tập vali Curvus ra mắt với thiết kế đường nét mượt mà và lớp hoàn thiện ánh kim tinh tế, mang đến vẻ đẹp sang trọng kín đáo cho mọi hành trình. Vali Curvus có bốn gam màu đa dạng: Trắng, xanh bạc hà, xanh đen và nâu cà phê, hệ thống khóa bánh xe STEPause™ giữ vali đứng yên, ngay cả khi bạn đang trên tàu hỏa hoặc xe buýt đang di chuyển. Sự kết hợp giữa khóa TSA 008 và dây khóa kéo bảo mật Duosaf chống rạch, bảo vệ hành lý hoàn hảo suốt chuyến đi. Đặc biệt, size trung và đại được trang bị ngăn mở rộng để tăng thêm không gian chứa đồ bất cứ khi nào bạn cần.

Nhiều bộ sưu tập balo, túi xách American Tourister (Nguồn: American Tourister)

Bên cạnh vali, American Tourister ra mắt nhiều mẫu balo và túi xách mới cho mùa hè 2026. Các thiết kế tập trung vào tính ứng dụng cao với nhiều ngăn chứa thông minh dành cho laptop, phụ kiện công nghệ và vật dụng cá nhân. Chất liệu bền bỉ, hạn chế thấm nước, đa dạng màu sắc và kiểu dáng, phù hợp cho nhiều mọi phong cách như đi học, đi làm, du lịch hoặc sử dụng hằng ngày.

Sự ra mắt của hàng loạt bộ sưu tập mới đầy màu sắc của American Tourister mở ra một mùa hè đầy hứa hẹn với nhiều kế hoạch, trải nghiệm du lịch và khám phá của những tín đồ xê dịch, theo đuổi phong cách năng động, tự do và cá tính. Miễn phí giao hàng tận nơi cho tất cả bộ sưu tập vali khi đặt hàng online qua website americantourister.vn, hoặc mua sắm trực tiếp tại hệ thống cửa hàng American Tourister chính hãng trải dài từ Bắc đến Nam, tọa lạc tại các trung tâm thương mại lớn và uy tín. Liên hệ hotline 1800 6360 để được tư vấn ngay nhé!