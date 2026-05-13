Du lịch Cần Thơ hè 2026: Bùng nổ các hoạt động trải nghiệm

Là một trong những sản phẩm mới của du lịch Cần Thơ năm 2026, vườn nho - chanh leo ngọt Út Thảo được ra mắt dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua. Điểm đến này nằm dưới chân cầu ấp Mỹ (phường Cái Răng, TP. Cần Thơ), thu hút khá đông người dân và du khách. Trên diện tích hơn 3.200m2, chủ vườn - bà Nguyễn Thị Kim Thảo đã đầu tư trồng gần 500 gốc nho với đa dạng chủng loại như: Nho mẫu đơn, nho hồng kẹo, nho hồng nhật, nho móng tay… Bên cạnh đó, vườn còn có 135 gốc chanh leo ngọt đang vào mùa sai trĩu quả.

Doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn Cần Thơ thay đổi diện mạo, hướng về sản phẩm đặc thù bản địa, nhẹ nhàng, sâu lắng trong dịp Hè 2026

Bà Kim Thảo cho biết khu vườn được chăm sóc theo hướng an toàn, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ và áp dụng kỹ thuật nuôi trồng phù hợp theo từng giai đoạn, nhằm đảm bảo chất lượng an toàn khi thu hoạch: "Nhiều người nông dân trồng nông sản bán ra thị trường, thường được mùa thì lại mất giá. Thành ra tôi nghĩ đem mô hình này về nhân rộng ra, làm du lịch kết hợp với tham quan, bán trái cây tại vườn… với những loại nông sản sạch để mọi người yên tâm ăn, trải nghiệm".

Với mức giá phải chăng, du khách đến vườn nho - chanh leo ngọt Út Thảo được tặng kèm nước uống tự chọn, ăn tại vườn và mua về làm quà tặng người thân. Bà Nguyễn Thị Huyền (du khách từ tỉnh An Giang) tỏ ra hào hứng khi được tìm hiểu quy trình trồng trọt, đặc tính riêng của từng loại nho và chanh dây ngọt: "Tôi rất thích. Khi tới vườn nho tôi thấy thực tế vườn rất đẹp, xanh mướt, trái nho thì bóng, rất nhiều khách đến tham quan".

Vườn nho - chanh leo ngọt Út Thảo là địa chỉ mới khám phá không gian xanh tại Cần Thơ

Hiện TP. Cần Thơ có hơn 100 khu, điểm du lịch gắn với miệt vườn sông nước. Nắm bắt xu hướng của du khách hiện nay là chú trọng trải nghiệm trong mỗi chuyến đi, nhiều khu, điểm, doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn Cần Thơ đã thay đổi diện mạo, hướng về sản phẩm đặc thù bản địa, nhẹ nhàng, sâu lắng.

Trong số đó, với phương châm ít tác động đến môi trường và giữ cảnh quan đậm chất miền Tây sông nước, Làng du lịch Mỹ Khánh (Phong Điền, Cần Thơ) đã trở thành điểm đến thu hút đông khách những tháng vừa qua. Dịp hè 2026, Làng du lịch Mỹ Khánh sẽ đẩy mạnh hoạt động tái hiện các làng nghề và văn hóa của các dân tộc ở Ðồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, các trải nghiệm làng nghề kẹo dừa, làm hủ tiếu đa dạng hơn với sự góp sức của các nghệ nhân được mời về trình diễn.

Ông Cao Văn Thiện - quản lý Làng du lịch Mỹ Khánh cho biết: "Chúng tôi mong muốn giới thiệu những hình ảnh về sông nước, con người Cần Thơ, nét đẹp miền Tây và đặc sản đặc trưng ẩm thực miền Tây. Hy vọng khi du khách đến trải nghiệm tại Cần Thơ nói chung, làng du lịch Mỹ Khánh nói riêng sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp".

Làng du lịch Mỹ Khánh được nhiều du khách quan tâm, nhất là nhóm khách gia đình

Để tạo thuận tiện cho du khách lựa chọn điểm đến đúng nhu cầu hơn, nhiều công ty lữ hành đã ứng dụng công nghệ mới, giới thiệu sản phẩm theo hướng gia tăng trải nghiệm, cá nhân hóa. Mới đây, Công ty du lịch Vietravel – chi nhánh Cần Thơ triển khai công cụ Tripi - chăm sóc khách hàng trên nền tảng du lịch mới. Đây là AI chatbot tư vấn du lịch thông minh hoạt động 24/7, có khả năng gợi ý hành trình phù hợp nhanh chóng và hỗ trợ cá nhân hóa chuyến đi theo sở thích, nhu cầu và ngân sách của từng khách hàng.

Theo bà Lê Đình Minh Thy - Giám đốc chi nhánh Cần Thơ của Vietravel, đơn vị tiếp tục xây dựng bộ sản phẩm hè bám sát nhu cầu thực tế và nhịp nghỉ hè quen thuộc của các gia đình Việt. Danh mục tour được mở rộng theo nhiều lớp trải nghiệm, từ những hành trình ngắn ngày đến các chuyến đi kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa. Song song đó, các hành trình miền Tây sông nước và Phú Quốc tiếp tục được phát triển, mang đến thêm lựa chọn cho du khách yêu thiên nhiên, bản sắc địa phương và không gian nghỉ dưỡng riêng tư hơn.

"Chúng tôi cũng giới thiệu cho du khách về hành trình xuyên Việt. Đây không chỉ là một hành trình thông thường mà được lồng ghép những trải nghiệm khách hàng, đưa vào những điểm “chạm” để du khách trải nghiệm được nhiều hơn về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong suốt hành trình. Đó chính là một điểm nhấn trong chương trình khuyến mãi hè năm nay. Ngoài ra, chúng tôi ứng dụng công cụ trợ lý ảo Tripi để tư vấn, giúp du khách tìm kiếm lựa chọn sản phẩm nhanh hơn, thuận tiện hơn", bà Lê Đình Minh Thy cho biết.

Khách hàng trải nghiệm công cụ tư vấn du lịch thông minh của Vietravel

Cùng với các đơn vị lữ hành, nhiều cơ sở lưu trú ở Cần Thơ cũng triển khai chương trình kích cầu du lịch hè 2026 với nhiều chương trình giảm giá 20 - 30%, kèm dịch vụ bổ trợ như đưa đón sân bay, vé tham quan miễn phí,…

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, lượng khách du lịch đến với thành phố tăng mạnh với khoảng 650.000 lượt khách, doanh thu khoảng 766 tỷ đồng. Trước đó, trong 3 tháng đầu năm, ngành du lịch Cần Thơ cũng ước đón hơn 3,44 triệu lượt khách, đạt 28% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 3.099 tỷ đồng.

Mùa du lịch hè 2026, với phương châm tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các mô hình du lịch mới như du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp trải nghiệm, ngành du lịch Cần Thơ kỳ vọng mỗi hành trình không chỉ kết nối các điểm đến nổi bật mà còn mở ra nhiều trải nghiệm giàu bản sắc về văn hóa, ẩm thực, cộng đồng địa phương và nhịp sống bản địa, góp phần nâng tầm chuyến đi trở thành hành trình giàu cảm xúc, giá trị sống và tính bền vững hơn cho du khách.