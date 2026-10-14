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Bên trong hệ sinh thái học tập tại GELEX

Thứ Tư, 15:00, 14/10/2026
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VOV.VN - GELEX đang từng bước xây dựng hệ sinh thái học tập gắn với chiến lược 2030. Ở đó, việc học không chỉ diễn ra trong lớp học, mà tiếp tục trong công việc, qua trải nghiệm, chia sẻ và những cách làm mới được hình thành mỗi ngày.

Học không chỉ diễn ra trong lớp học

GELEX đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu đặt ra cho hành trình đến năm 2030. Điều đó cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ.

Bài toán không chỉ là thu hút nhân tài hay tổ chức thêm các chương trình đào tạo, mà là làm thế nào để tổ chức liên tục hình thành những năng lực mới khi công việc, công nghệ và môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi.

Từ đó, GELEX đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái học tập, nơi việc học được kết nối từ nhiều nguồn: lớp học, E-learning, coaching, công việc thực tế, cùng sự đồng hành và chia sẻ của lãnh đạo, quản lý, đồng nghiệp.

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Các chương trình học tập tại GELEX được triển khai theo nhiều nhóm năng lực và đối tượng khác nhau

Mỗi hình thức có một vai trò khác nhau, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: đưa kiến thức vào công việc và chuyển hóa trải nghiệm thành năng lực. Các chương trình học tập tại GELEX được triển khai theo nhiều nhóm năng lực và đối tượng khác nhau, từ hội nhập, chuyên môn, kỹ năng dành cho CBNV đến phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý qua các chương trình như Mini MBA, Future Makers, GELEX Talent Leaders, GELEX Managers… Cùng với đó là những nội dung gắn với yêu cầu mới của tổ chức như năng lực số, ứng dụng công nghệ, tư duy đổi mới hay khả năng dẫn dắt thay đổi.

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GELEX Managers là chương trình đào tạo dành riêng cho đội ngũ quản lý tại GELEX được triển khai trong 4 tháng, từ tháng 9 - 12/2026

Từ học để biết đến học để làm

Điểm quan trọng của hệ sinh thái học tập không nằm ở số lượng chương trình, mà ở khả năng đưa những gì đã học vào thực tế.

Tháng 7/2026, GELEX hợp tác với NUS Business School thiết kế chương trình Future Makers 2026 dành cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao trên toàn hệ thống. Chương trình không chỉ giúp học viên tiếp cận các tư duy quản trị hiện đại, mà còn hướng tới việc chuyển hóa kiến thức thành thay đổi trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

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GELEX hợp tác NUS Business School thiết kế chương trình “Future Makers 2026” dành cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao trên toàn hệ thống

Cùng với các chương trình trực tiếp, GELEX cũng đa dạng hóa hình thức học qua E-learning để người học có thể linh hoạt hơn về thời gian và cách tiếp cận nội dung. Nhưng lớp học chỉ là điểm khởi đầu, kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi được mang về công việc, được thử nghiệm, điều chỉnh và tiếp tục hoàn thiện từ thực tế.

Công việc cũng là nơi tri thức được tạo ra

Ở GELEX, việc học không chỉ đi theo một chiều từ giảng viên tới người học. Tri thức còn được hình thành từ chính công việc hằng ngày: một bài toán khó được giải quyết, một cách làm hiệu quả được kiểm chứng, một kinh nghiệm được đúc kết sau dự án hay một bài học được chia sẻ giữa các đồng nghiệp.

Những kinh nghiệm ấy tiếp tục trở thành nguồn học tập cho đội ngũ, được trao đổi trong các chương trình đào tạo cũng như ngay trong quá trình làm việc. Cách học này cũng từng bước được mở rộng theo các ngành dọc. Tập đoàn chia sẻ những năng lực quản trị nền tảng như chuyển đổi số, quản trị rủi ro, văn hóa doanh nghiệp hay truyền thông; các đơn vị tiếp nhận, vận dụng và điều chỉnh theo đặc thù hoạt động.

Từ thực tiễn đó, những kinh nghiệm phù hợp lại tiếp tục được hoàn thiện, chia sẻ và bổ sung vào tri thức chung của hệ thống.

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Việc học không chỉ đi từ lớp học đến công việc, để mỗi người GELEX được học - áp dụng - trải nghiệm - chia sẻ - hình thành cách làm mới

Như vậy, việc học không chỉ đi từ lớp học đến công việc. Nó tạo thành một vòng liên tục để mỗi người GELEX được học - áp dụng - trải nghiệm - chia sẻ - hình thành cách làm mới. Khi vòng học tập ấy được lặp lại trong nhiều cá nhân, nhiều đơn vị, tri thức không còn nằm ở một người hay một khóa học, mà từng bước trở thành năng lực của tổ chức.

Không phải nhiều khóa học hơn, mà là học nhanh hơn

Với GELEX, con người là một khoản đầu tư dài hạn. Vì vậy, đầu tư cho con người không chỉ là tổ chức thêm chương trình đào tạo, mà là tạo ra môi trường để việc học diễn ra liên tục, gắn với công việc và chiến lược phát triển của tổ chức. Đó cũng là môi trường để kinh nghiệm được tiếp nối, những cách làm tốt được chia sẻ và những năng lực mới được hình thành.

Đích đến của hệ sinh thái học tập không phải là có thêm nhiều khóa học, mà là giúp GELEX học nhanh hơn và làm tốt hơn. Khi mỗi cá nhân nâng cao năng lực, mỗi đơn vị biết học hỏi từ thực tiễn và tri thức được chia sẻ trong toàn hệ thống, GELEX từng bước xây dựng một tổ chức có khả năng thích ứng nhanh hơn, vận hành hiệu quả hơn và tạo nền tảng cho việc thực thi chiến lược 2030.

CTV Thùy Linh/VOV.VN
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