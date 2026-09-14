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Cải chính

GELEX Electric lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm ông Đặng Phan Tường

Thứ Hai, 21:08, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập đoàn GELEX cho biết vụ việc liên quan đến ông Đặng Phan Tường phát sinh từ giai đoạn trước khi ông tham gia GELEX Electric và các công ty thành viên. Các hoạt động kinh doanh, tài chính và đầu tư của hệ thống vẫn diễn ra bình thường.

GELEX vừa chính thức cung cấp thông tin liên quan đến ông Đặng Phan Tường sau khi ông bị khởi tố bị can trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Theo doanh nghiệp, vụ việc của cá nhân ông Đặng Phan Tường phát sinh từ giai đoạn trước khi ông tham gia bộ máy quản trị của GELEX Electric và các công ty thành viên. Do đó, vụ việc không liên quan đến hoạt động của GELEX, GELEX Electric và các công ty trong hệ thống.

Tại GELEX Electric, ông Đặng Phan Tường giữ vai trò thành viên HĐQT và không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp được thực hiện bởi bộ máy điều hành theo cơ chế quản trị hiện hành. Vì vậy, theo GELEX, sự việc liên quan đến cá nhân ông Tường không làm ảnh hưởng hay gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng với việc làm rõ phạm vi của vụ việc, các doanh nghiệp có liên quan trong hệ thống GELEX đã nhanh chóng triển khai các thủ tục về quản trị. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, GELEX Electric, CADIVI và THIBIDI đã rà soát các thủ tục quản trị và phương án nhân sự theo quy định pháp luật và điều lệ của từng công ty.

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Tòa nhà Gelex năm 2024

Ngày 14/9, HĐQT của GELEX Electric, CADIVI và THIBIDI đã ban hành nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phan Tường, do không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định.

GELEX cho biết, đến thời điểm hiện tại, các kế hoạch kinh doanh, hoạt động tài chính và đầu tư của Tập đoàn cũng như các công ty thành viên vẫn được bảo đảm và triển khai theo kế hoạch. Tập đoàn cũng khẳng định tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và cam kết với cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Trong bối cảnh thông tin liên quan đến ông Đặng Phan Tường đang nhận được sự quan tâm của thị trường, GELEX đề nghị cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan bình tĩnh, thận trọng trong việc tiếp nhận, đánh giá thông tin; ưu tiên các nguồn thông tin chính thức từ doanh nghiệp và cơ quan chức năng để có cơ sở đánh giá khách quan, đầy đủ về hoạt động và triển vọng của doanh nghiệp.

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VIWASUPCO tiếp nối hành trình “Một giọt máu - Một tấm lòng GELEX”

VOV.VN - Có người vượt hơn chục cây số đến hiến máu, có người lần đầu hiến máu, cũng có người đã 23 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Và trên hành trình ấy, có cả tập thể cùng xuống đẩy xe gặp sự cố giữa đường để kịp đến điểm hiến máu. Những câu chuyện giản dị ấy đã làm nên một buổi sáng đầy ý nghĩa tại VIWASUPCO.

CTV Thùy Linh/VOV.VN
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