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Chuyên gia NUS: GELEX lựa chọn đúng khoản đầu tư chiến lược

Thứ Năm, 11:13, 30/07/2026
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VOV.VN - Sau hai ngày học tập và trao đổi, gần 50 lãnh đạo cấp cao của hệ thống GELEX đã hoàn thành chương trình Future Makers 2026 do NUS Business School (Singapore) thiết kế riêng.

Theo các chuyên gia của NUS, giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở kiến thức được truyền đạt, mà ở những thay đổi sẽ diễn ra sau khi người lãnh đạo trở về đơn vị của mình. Khép lại Future Makers 2026, các học viên đã được trao chứng chỉ hoàn thành chương trình bởi các chuyên gia đến từ NUS Business School - một trong những trường kinh doanh hàng đầu châu Á.

Đánh giá về chương trình, Giáo sư Jonathan Briggs, giảng viên NUS Business School, cho biết ông ấn tượng với tinh thần học hỏi, sự cởi mở trong trao đổi và cách các lãnh đạo GELEX chủ động kết nối những kiến thức quản trị với các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp.

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Giáo sư Jonathan Briggs, Chuyên gia về lãnh đạo, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số chia sẻ tại chương trình

Theo ông, trên thế giới, ngày càng nhiều doanh nghiệp xem phát triển lãnh đạo là một khoản đầu tư chiến lược nhằm xây dựng năng lực tổ chức và chuẩn bị cho tăng trưởng dài hạn.

"GELEX đang đầu tư đúng vào điều quan trọng nhất: con người và văn hóa. Không chỉ để thay đổi chính tổ chức của mình, mà tôi tin những gì GELEX đang làm cũng sẽ góp phần tạo nên những thay đổi tích cực hơn cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Chính điều đó sẽ giúp GELEX trở nên cạnh tranh hơn, vững vàng hơn trước những biến động của thế giới”.

Trong suốt chương trình, các học viên không chỉ tiếp cận những tư duy quản trị hiện đại mà còn cùng trao đổi về những chủ đề đang được nhiều doanh nghiệp trên thế giới quan tâm như phát triển nhân tài, xây dựng đội ngũ kế cận, trao quyền, xây dựng môi trường an toàn để học hỏi (Psychological Safety), ra quyết định dựa trên dữ liệu và ứng dụng AI trong quản trị.

Đối với nhiều học viên GELEX, điều giá trị nhất không chỉ là những kiến thức mới, mà còn là cơ hội nhìn lại chính vai trò của người lãnh đạo trong bối cảnh doanh nghiệp đang thay đổi.

Tại chương trình, bà Lê Thị Nga, Thành viên HĐQT CTCP Thiết bị đo điện EMIC chia sẻ: “Tôi nghĩ vai trò của người lãnh đạo không phải là luôn đi trước để chỉ đường, mà là tạo ra một không gian để mọi người dám chia sẻ, dám phản biện và cùng tìm ra hướng đi. Đó cũng là cách để mỗi cá nhân phát triển và cả đội ngũ cùng trưởng thành”.

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Bà Lê Thị Nga - Thành viên HĐQT CTCP Thiết bị đo điện EMIC trao đổi trong chương trình

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, GELEX đang từng bước chuyển đổi theo mô hình tập đoàn đầu tư, trong đó việc nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực tổ chức được xác định là một trong những nền tảng quan trọng để hiện thực hóa chiến lược phát triển.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch HĐQT GELEX Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực cho con người, đặc biệt là phát triển đội ngũ lãnh đạo tại các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống. Đây không chỉ là đầu tư cho từng cá nhân, mà còn là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn của GELEX.

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Future Makers 2026 đã khép lại, nhưng hành trình phát triển lãnh đạo vẫn tiếp tục với những cam kết hành động cụ thể của mỗi học viên tại đơn vị mình. Bởi giá trị của chương trình chỉ thực sự được kiểm chứng khi những điều học được chuyển hóa thành những thay đổi trong cách lãnh đạo, cách phát triển đội ngũ và cách xây dựng một tổ chức ngày càng vững mạnh hơn.

CTV Thùy Linh/VOV.VN
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