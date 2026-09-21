Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ ở Bắc Ninh vận hành “siêu máy” CT 512 lát cắt

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, thành phố Bắc Ninh vừa tổ chức khai trương và đưa vào vận hành hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 512 lát cắt - một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến và hiện đại bậc nhất hiện nay.

PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; ông Phạm Hồng Sơn - Tổng Giám đốc của GE HealthCare Việt Nam dự và chúc mừng cơ sở.

Đại biểu chúc mừng lễ ra mắt "siêu máy" CT 512

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ cho biết, trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu, chẩn đoán đóng vai trò quan trọng, quyết định đến hiệu quả điều trị. Đặc biệt, khả năng phát hiện sớm, chính xác các tổn thương và bệnh lý phức tạp có ý nghĩa quan trọng trong điều trị tim mạch, thần kinh, ung bướu và cấp cứu đa chấn thương.

Theo TS. BS Nguyễn Mạnh Hùng, việc đưa hệ thống máy chụp CT Scanner 512 lát cắt vào vận hành nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh, đáp ứng yêu cầu phát hiện bệnh sớm và hỗ trợ điều trị hiệu quả. Hệ thống được tích hợp các công nghệ hiện đại, có tốc độ chụp nhanh, cho phép khảo sát các cơ quan chuyển động như tim, mạch vành trong thời gian ngắn; đồng thời hỗ trợ tận dụng “thời gian vàng” trong cấp cứu đột quỵ và chấn thương.

TS.BS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ chia sẻ tại sự kiện

Bên cạnh đó, độ phân giải hình ảnh cao giúp bác sĩ phát hiện những tổn thương nhỏ ở giai đoạn sớm. Công nghệ giảm liều tia X và tối ưu lượng thuốc cản quang cũng góp phần nâng cao an toàn cho người bệnh, đặc biệt đối với những trường hợp cần kiểm soát chức năng thận.

TS.BS Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc đưa hệ thống CT 512 lát cắt vào hoạt động là bước phát triển mới về công nghệ cận lâm sàng của Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, đồng thời thể hiện cam kết nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người dân.

PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ tại sự kiện

Theo PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hệ thống CT 512 lát cắt được đưa vào vận hành tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ là công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại, mang lại nhiều giá trị trong thực hành lâm sàng.

Ông Linh đánh giá cao quyết tâm đầu tư, phát triển công nghệ của các cơ sở y tế tuyến địa phương, trong đó có Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ. Theo ông Linh, điều quan trọng là bệnh viện cần khai thác, tối ưu hiệu quả hệ thống CT 512 lát cắt, qua đó nâng cao khả năng chẩn đoán và phục vụ người bệnh ngay tại địa phương. Việc đầu tư các hệ thống kỹ thuật hiện đại tại tuyến cơ sở cũng mở thêm cơ hội để người dân được tiếp cận những tiến bộ mới của khoa học, công nghệ y tế, hạn chế phải di chuyển lên tuyến Trung ương khi có nhu cầu thăm khám, chẩn đoán và điều trị.

Đại diện ban tổ chức hội thảo tri ân nhà khoa học, chuyên gia y tế tham luận tại hội thảo

PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tham luận tại hội thảo

PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh cho rằng sự phát triển của công nghệ đang góp phần thúc đẩy thay đổi mô hình cung cấp dịch vụ y tế, trong đó người bệnh có thêm cơ hội được thụ hưởng các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị chất lượng ngay tại địa phương.

Đại biểu tham quan "siêu máy" CT 512

Sau lễ ra mắt và đưa hệ thống CT 512 lát cắt vào thực hành lâm sàng, PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng các nhà khoa học, chuyên gia y tế tham luận tại Hội thảo khoa học: Vai trò máy chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt trong thực hành lâm sàng "bứt phá giới hạn chẩn đoán hình ảnh tim mạch và ung bướu” do Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ tổ chức.