BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

Lễ công bố năm 2026 được tổ chức ngày 16/10 tại Hà Nội là kỳ xét chọn lần thứ 10 trong chặng đường 23 năm triển khai Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam - chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, Lễ Công bố năm 2026 vinh danh 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm. Việc BIDV tiếp tục được bình chọn và vinh danh trong kỳ xét chọn này là sự ghi nhận đối với nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát huy vai trò tiên phong trên thị trường tài chính - ngân hàng, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Ủy viên HĐQT BIDV Đặng Văn Tuyên đại diện ngân hàng nhận Danh hiệu

Là ngân hàng thương mại có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam, sau hành trình gần 70 năm phát triển, BIDV đã khẳng định được vị thế là ngân hàng thương mại có quy mô hoạt động lớn nhất Việt Nam. Tính đến 30/9/2026, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,5 triệu tỷ đồng, huy động vốn đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng và là một trong những ngân hàng chủ lực của nền kinh tế.

Với mạng lưới hơn 1.000 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, cùng hệ thống công ty con, liên doanh, liên kết và hiện diện thương mại tại 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, BIDV đang phục vụ hơn 500.000 khách hàng doanh nghiệp và hơn 26 triệu khách hàng cá nhân. Hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của BIDV cũng được phát triển đa dạng và có hàm lượng công nghệ cao, tiêu biểu như ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking dành cho khách hàng bán lẻ, nền tảng BIDV iBank dành cho khách hàng doanh nghiệp, nền tảng BIDV Home, các sản phẩm thẻ, cùng các dịch vụ bảo hiểm, chứng khoán, cho thuê tài chính… Bên cạnh đó, phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, BIDV hiện đang dẫn đầu thị trường về dư nợ tín dụng xanh với hơn 82.000 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chuyển đổi xanh và thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Cùng với danh hiệu “Thương hiệu quốc gia”, trong năm 2026, BIDV còn được nhiều tổ chức uy tín vinh danh với những giải thưởng như: “Top 1.000 công ty đại chúng lớn nhất thế giới” (Tạp chí Forbes), “Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á” (Tạp chí Fortune), “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” (Tạp chí The Asian Banker), Top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu (Brand Finance), cùng nhiều giải thưởng uy tín ở các mảng nghiệp vụ. Đây là động lực để BIDV tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực phục vụ khách hàng và nền kinh tế.

Với định hướng chiến lược: phấn đấu trở thành ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh hàng đầu khu vực, trong thời gian tới BIDV tiếp tục kiên định thúc đẩy phát triển bền vững, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động để mang lại lợi ích, tiện ích tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, người lao động, cộng đồng xã hội và phụng sự Tổ quốc; đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt Nam trên thị trường khu vực, quốc tế.