BIDV triển khai gói vay ưu đãi tiếp sức nhu cầu an cư đích thực

Mỗi giấc mơ an cư cần một điểm tựa tài chính dài hạn

Sở hữu một căn nhà là một trong những mục tiêu tài chính quan trọng của nhiều người Việt. Tuy nhiên, trước mặt bằng giá bất động sản có nhiều biến động, đặc biệt tại các đô thị lớn, khoảng cách từ tích lũy đến sở hữu nhà ngày càng trở thành một bài toán dài hạn đối với người trẻ.

Thực tế, phần lớn người mua nhà lần đầu tiên luôn cần một phương án tài chính phù hợp để cân bằng giữa mục tiêu an cư với khả năng chi trả và các mục tiêu khác trong cuộc sống. Do đó, bên cạnh yếu tố lãi suất, người vay còn phải cân nhắc thời gian vay, khả năng trả nợ hàng tháng và mức độ ổn định của dòng tiền trong suốt quá trình vay vốn.

Với cam kết đồng hành dài hạn cùng khách hàng đạt mục tiêu “Có BIDV là có nhà”, BIDV triển khai gói tín dụng ưu đãi “Ngôi nhà đầu tiên” dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Chương trình hướng tới giúp khách hàng từng bước hiện thực hóa mục tiêu an cư với một kế hoạch tài chính chủ động và bền vững.

Dòng vốn ưu đãi dành cho nhu cầu thực về nhà ở

Gói vay “Ngôi nhà đầu tiên” được BIDV triển khai với quy mô 30.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi cố định theo các mốc thời gian do khách hàng linh hoạt lựa chọn: Cố định 9,5%/năm trong 12 tháng, hoặc 10% trong 18 tháng, hoặc 10,5% trong 24 tháng. Đặc biệt, đây là mức ưu đãi lãi suất thấp hơn 2% so với gói vay mua nhà thông thường.

Việc thiết kế nhiều thời hạn ưu đãi giúp khách hàng lựa chọn phương án phù hợp với khả năng tài chính. Người có nguồn thu nhập dự kiến tăng trong ngắn hạn có thể cân nhắc thời gian ưu đãi ngắn hơn, trong khi các gia đình muốn ổn định chi phí trả nợ trong giai đoạn đầu có thể lựa chọn thời gian ưu đãi dài hơn. Thời hạn vay tới 30 năm, qua đó góp phần giảm áp lực trả nợ định kỳ và giúp khách hàng phân bổ nguồn lực cho những mục tiêu thiết yếu khác của gia đình.

Để tham gia gói vay ưu đãi này, khách hàng phải là người trực tiếp đứng tên hoặc đồng sở hữu, đồng sử dụng căn nhà hoặc thửa đất hình thành từ vốn vay. Tại thời điểm vay vốn, khách hàng (bao gồm cả vợ hoặc chồng, nếu đã kết hôn) không có khoản vay phục vụ mục đích nhà ở đang thực hiện tại BIDV. Chương trình không áp dụng đối với các khoản vay phục vụ mục đích kinh doanh, đầu tư hoặc mua đi bán lại bất động sản.

Khách hàng quan tâm có thể liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch BIDV gần nhất hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 9247 để được tư vấn về điều kiện, hồ sơ và ưu đãi phù hợp nhất.