3 yếu tố khiến VinFast VF 2 trở thành ứng viên “xe quốc dân”

Mức giá 188 triệu đồng mở rộng khả năng sở hữu ô tô

Để một mẫu xe có thể tiếp cận số đông, mức đầu tư ban đầu là yếu tố quan trọng. VinFast VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng, hướng tới người trẻ mua ô tô lần đầu, khách hàng nâng cấp từ xe máy hoặc cần một phương tiện cơ bản, kinh tế cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

Do ô tô điện chạy pin hiện được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu đến hết năm 2030, người mua VF 2 chỉ cần bỏ ra khoảng 200 triệu đồng để lăn bánh xe (tùy khu vực đăng ký). Cùng với đó, chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng.

VF 2 còn được đánh giá cao nhờ khả năng tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng. Khách hàng cá nhân mua VF 2 được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến ngày 10/2/2029. Số lượt miễn phí này tương đương quãng đường di chuyển lên tới 2.000 km mỗi tháng không tốn phí sạc.

Gần 450 xưởng dịch vụ, lợi thế hậu mãi phủ rộng

Đặc trưng cấu tạo của xe điện cũng giảm bớt hạng mục bảo dưỡng so với xe động cơ đốt trong. Với các dòng xe điện VinFast, chu kỳ bảo dưỡng định kỳ là 15.000 km hoặc một năm, giảm số lần phải vào xưởng. Những yếu tố này góp phần kéo chi phí sử dụng xuống thấp trong dài hạn.

Bên cạnh đó, chủ xe VF 2 được hưởng lợi từ hệ thống hậu mãi rộng khắp của VinFast, quy mô hiện tại là gần 450 xưởng dịch vụ ô tô tại 34 tỉnh, thành phố, cung cấp các hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa cùng hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng 24/7. Dịch vụ cứu hộ cũng được triển khai miễn phí trong thời gian bảo hành.

Song song với mạng lưới hậu mãi là hệ thống trạm sạc V-Green phủ rộng 34 tỉnh, thành phố. Người dùng VF 2 có thể nạp năng lượng tại trạm công cộng hoặc chủ động sạc tại nhà.

Kích thước nhỏ gọn, sát nhu cầu hằng ngày

Một lợi thế đáng chú ý khác của VF 2 là kích thước gọn và công năng phù hợp với những hành trình thường ngày trong đô thị.

Xe dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm, cao 1.663,2 mm và có chiều dài cơ sở 2.065 mm. Kích thước gọn thuận lợi khi xoay trở trên phố, quay đầu trong đường hẹp hoặc tìm chỗ đỗ tại các khu vực đông xe. Trong khi đó, khoang xe vẫn bố trí đủ 4 chỗ ngồi, phù hợp với các lịch trình phổ biến như đi làm, đưa đón con, mua sắm hoặc di chuyển cùng gia đình trong thành phố.

Xe sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn 65 Nm và hệ dẫn động cầu sau. Pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho quãng đường tối đa 210 km sau một lần sạc đầy. Với nhu cầu đi lại phổ thông, người dùng đô thị có thể dùng xe nhiều ngày mới phải sạc một lần. Đặc biệt, tại trụ sạc nhanh phù hợp, VF 2 có thể sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút.

Chi phí sở hữu và sử dụng đều hợp lý, hệ thống hậu mãi phủ rộng và kích thước nhỏ gọn tạo cho VF 2 ba nhóm lợi thế rõ rệt để tiếp cận số đông. Mẫu xe điện bởi thế được nhận định sẽ sớm trở thành “xe quốc dân” trên thị trường Việt Nam.