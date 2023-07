Căn hộ 1PN+1 dẫn dắt xu hướng an cư, đầu tư tại Đà Nẵng

1PN+1: Căn hộ “thông thái”

Căn hộ 1PN+1 là loại căn hộ đầy đủ chức năng: một phòng ngủ chính, phòng khách, khu vực bếp, nhà vệ sinh và được cộng thêm 1 không gian đa chức năng có thể tùy biến theo nhu cầu gia chủ.

Tòa tháp cao tầng ven sông Hàn sở hữu tầm nhìn thoáng đạt cùng tiện ích hiện đại. Ảnh phối cảnh minh họa

Đối tượng “mê mệt” căn hộ 1PN+1 chính là những người độc thân thành đạt. Xu hướng già hóa tuổi kết hôn, “chủng tộc độc thân” ngày càng mở rộng, khiến số người độc thân thành đạt, tự chủ tài chính, yêu thích cuộc sống tự do, phóng khoáng ngày càng tăng. Do đó, căn hộ 1PN+1 mang đến không gian sáng tạo phù hợp cá tính, thẩm mỹ, nhu cầu. Khoảng không gian +1 dễ dàng biến hóa thành khu vực làm việc, góc đọc sách, không gian café tại gia lãng mạn, hay khu vực riêng dành cho thú cưng…

Căn hộ 1 PN+1 với tính thông minh, đầy đủ tiện ích cũng hoàn toàn phù hợp với những cặp vợ chồng trẻ muốn tách ra ở “vương quốc” riêng. Căn hộ mang đến sự tiện nghi, hiện đại mà đầy đủ chức năng khi khu vực +1 được “hô biến” thành nơi làm việc cho người lớn, phòng trẻ sơ sinh, phòng học cho con trẻ, hoặc không gian nhỏ xinh xắn với đồ chơi sáng tạo để các em bé “trở về tuổi thơ”, kê giường tầng để làm phòng ngủ đáng yêu cho hai trẻ nhỏ…

Không gian thoáng đạt ven sông Hàn là ước ao của nhiều cư dân tinh hoa và những lớp cư dân mới nhập cư tại Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh họa.

Đặc biệt, căn hộ 1PN+1 tại các tòa tháp cao tầng còn đáp ứng nhu cầu nghỉ hưu, dưỡng già của người cao tuổi hiện đại khi được tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn phố phường, cảnh đẹp từ trên cao, không lokhi đi cầu thang bộ, an toàn và không lo tiếng ồn, sự làm phiền từ “hàng xóm”, không phải chịu cảnh muỗi, côn trùng, hay nồm ẩm… như nhà dưới mặt đất. Không gian +1 lại tạo nên góc trà đạo, chơi cờ, trưng bày cổ vật, bộ sưu tập quý giá, phòng sách, góc giải trí lý tưởng cho cuộc sống nghỉ hưu.

Chưa hết, loại căn hộ này còn vô cùng phù hợp với xu hướng làm việc từ xa – workcation, hay du lịch nghỉ dưỡng tại chỗ - staycation. Việt Nam mới đây đã lọt top 10 quốc gia lý tưởng hàng đầu để làm việc từ xa trên toàn thế giới – theo The Travel, tiếp tục thúc đẩy nhu cầu căn hộ 1PN+1 tăng cao trong thời gian tới, đặc biệt tại các điểm đến du lịch nghỉ dưỡng.

Trọn bộ giá trị an cư, nghỉ dưỡng, đầu tư giữa trung tâm Đà thành

Mặc dù phổ biến, được ưa chuộng tại nhiều đô thị lớn, song ở Đà Nẵng, loại căn hộ này vẫn gần như vắng bóng. Mới đây, căn hộ 1PN+1 tại tổ hợp hiện đại Sun Cosmo Residence Da Nang giữa trung tâm Đà Nẵng đã lập tức “tạo sóng” khi đón trúng nhu cầu của người Đà thành cũng như giới thành đạt, giới đầu tư cả nước.

Hệ thống tiện ích của Sun Cosmo Residence Da Nang giúp cư dân tận hưởng cuộc sống an cư như nghỉ dưỡng. Ảnh phối cảnh minh họa

Tại Đà Nẵng – đô thị đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư bậc nhất cả nước, xu hướng người độc thân thành đạt, vợ chồng trẻ và người lớn tuổi muốn tách ra để tận hưởng cuộc sống riêng tự do phóng khoáng ngày càng rõ nét. Đó cũng là lý do phân khúc chung cư ngày càng hấp dẫn với người Đà thành.

Trong lúc nguồn cung khan hiếm, dự án tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang xuất hiện sở hữu vị trí “độc tôn” kề sông Hàn, sát chân cầu Trần Thị Lý, cách biển Mỹ Khê chỉ khoảng 1km, nằm tại giao lộ các cung đường huyết mạch, thuận tiện di chuyển đến mọi nơi trong thành phố khiến phân khúc căn hộ cao cấp tăng nhiệt hơn bao giờ hết.

Căn hộ 1PN +1 chiếm tỷ lệ lên tới 45% trong phân khu The Panoma của tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang, được phân bổ mọi mặt của 2 tòa tháp P1, P2 mang tới đa dạng lựa chọn về hướng, tầm nhìn… Thiết kế đặc biệt giúp 100% căn hộ tại The Panoma đều có tầm view thoáng đãng, ngắm mỹ cảnh sông – phố - biển của Đà thành từ trên cao nên chủ nhân các căn 1PN+1 thỏa sức tận hưởng cuộc sống an cư như nghỉ dưỡng với tầm nhìn mãn nhãn, đón gió sông, gió biển trong lành qua khung cửa.

Chủ nhân các căn hộ 1PN+1 còn được trải nghiệm hệ tiện ích đa dạng ngay trong nội khu. Đó là bể bơi vô cực ở trên cao, kid club, gym, spa, không gian giao lưu kết nối, giao hòa thiên nhiên được bố trí ngay tại phân khu The Panoma. Bên cạnh đó, chỉ với vài bước chân, cư dân sẽ tận hưởng chuỗi dịch vụ cao cấp tại khu phố thương mại The Cosmo của tổ hợp.

Tòa tháp căn hộ The Panoma sở hữu vị trí đắc địa sát ngay chân cầu Trần Thị Lý. Ảnh phối cảnh minh họa

Đặc biệt, với vị trí đắc địa, nằm tại giao lộ Trần Hưng Đạo – Chương Dương – Nguyễn Văn Thoại – những cung đường sôi động quy tụ du khách và người nước ngoài, căn hộ 1PN+1 The Panoma còn dễ dàng đầu tư cho thuê, gia nhập hệ thống airbnb đón xu hướng workcation và đà tăng trưởng du lịch bứt tốc.

Đà Nẵng vừa chứng kiến lượng khách du lịch khổng lồ đổ về, đặc biệt là hơn 1 tháng diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2023 với số chuyến bay đến sân bay quốc tế Đà Nẵng có thời điểm lên đến 150 chuyến/ngày, tăng gấp 1,5 lần. Công suất buồng phòng đạt trên 70%. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khách lưu trú tại Đà Nẵng đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Căn hộ 1PN+1 cũng sẽ có tính thanh khoản cho thuê cực lớn khi đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân đa quốc gia tại Đà thành. Với số lượng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng lên tới hàng chục nghìn người, những không gian hiện đại, công năng linh hoạt, đầy đủ tiện nghi ngay trung tâm như căn hộ 1PN+1 tại Sun Cosmo Residence Da Nang sẽ có dư địa cho thuê cực lớn và giá trị cho thuê cao, ổn định.

“Chúng tôi dành tỷ lệ khá lớn cho loại căn hộ 1PN+1 tại tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang do đã nghiên cứu kỹ tính ưu việt vượt trội của loại căn hộ này. Loại căn hộ 1PN+1 có suất đầu tư vừa phải nên phù hợp với mọi nhu cầu, dù là an cư hay đầu tư, đặc biệt là được sở hữu không gian sống lý tưởng tại trung tâm Đà Nẵng – nơi quỹ đất trống đang ngày càng thu hẹp.

Loại căn hộ thông thái này là một minh chứng tiêu biểu cho cam kết mang tới Đà Nẵng những sản phẩm BĐS tiên phong, thăng hoa giá trị sống của Sun Property”, bà Nguyễn Kiều Anh – Giám đốc Marketing Sun Property khẳng định.