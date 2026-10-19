Chọn xe điện để đi xa, người dùng VinFast có gì làm điểm tựa?

Từ cao tốc đến miền núi, đi đâu cũng có thể chủ động sạc pin

Đối với nhiều người đang cân nhắc mua ô tô điện, khả năng đi xa vẫn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Liệu xe có đủ thuận tiện cho chuyến du lịch hàng nghìn kilomet, lên vùng núi hay đi qua những địa phương xa trung tâm? Trải nghiệm của các chủ xe VinFast cho thấy những băn khoăn này đang dần được giải đáp bằng thực tế.

Anh Đỗ Văn Oanh, chủ xe VinFast VF 8 tại Hà Nội, đã có chuyến đi tới Đà Nẵng khá thoải mái nhờ chủ động kết hợp việc sạc pin với những lần dừng nghỉ trên đường.

Theo anh, sau khoảng 2-3 tiếng lái xe liên tục, việc dừng chân để ăn uống, thư giãn là nhu cầu bình thường của cả gia đình. Khoảng thời gian ấy cũng vừa đủ để chiếc VF 8 được bổ sung năng lượng, sẵn sàng cho chặng tiếp theo.

Nhờ hệ thống trạm sạc hiện diện trên các tuyến quốc lộ, cao tốc và ở nhiều khu vực trung tâm, anh Oanh có thể linh hoạt lựa chọn điểm nghỉ phù hợp với lịch trình.

Trước mỗi chuyến đi, anh thường tra cứu vị trí các trạm sạc để dự kiến hành trình. Trong quá trình di chuyển, thông tin về dung lượng pin và quãng đường còn lại giúp anh quyết định thời điểm dừng xe. Việc tiếp năng lượng vì thế trở thành một phần trong kế hoạch nghỉ ngơi của cả nhà.

“Theo dõi trên đường, tôi thấy trạm sạc xuất hiện dày đặc, nên việc lựa chọn nơi sạc xe vô cùng đơn giản”, anh Oanh nhận xét.

Nếu những tuyến giao thông lớn đã mang đến sự thuận tiện cho người dùng xe điện, hạ tầng sạc tại các khu vực miền núi còn đem lại nhiều bất ngờ hơn.

Trong chuyến khám phá Hà Giang, anh Lê Đức Tùng, một chủ xe điện tại Hà Nội, từng lo ngại sẽ khó tìm điểm sạc trên cung đường lên Đồng Văn. Địa hình đồi núi và khoảng cách xa các đô thị lớn khiến anh thận trọng khi chuẩn bị lịch trình.

Tuy nhiên, kết quả tra cứu cho thấy dọc tuyến có khá nhiều điểm tiếp năng lượng. Ngay cả tại một số xã xa trung tâm, anh vẫn tìm thấy các trụ sạc nhanh, giúp việc chia chặng di chuyển thuận tiện hơn dự tính.

“Trước khi đi, tôi nghĩ lên vùng cao sẽ khó tìm trạm sạc hơn. Nhưng tra cứu dọc tuyến vẫn thấy có điểm để dừng, nên tôi thoải mái chia chặng và chọn nơi nghỉ cho cả nhà”, anh Tùng chia sẻ.

Những trải nghiệm từ đường cao tốc đến vùng cao cho thấy ý nghĩa thực tế của mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc V-Green trên toàn quốc. Hạ tầng ngày càng rộng giúp chủ xe có thêm phương án lên lịch trình, giảm áp lực tìm nơi tiếp năng lượng khi di chuyển qua nhiều địa phương.

Với những gia đình thích du lịch tự lái, đây là lợi thế quan trọng. Một chuyến đi dài sẽ dễ chịu hơn khi người lái có thể chủ động lựa chọn điểm dừng, kết hợp nghỉ ngơi và sạc pin, thay vì phải liên tục tính toán xem xe còn đủ năng lượng để đến điểm tiếp theo hay chưa.

Sạc miễn phí dài hạn, đi xa càng nhẹ gánh chi phí

Bên cạnh sự yên tâm về hạ tầng, chi phí di chuyển cũng là lý do khiến ô tô điện VinFast thêm hấp dẫn với những người thường xuyên đi xa.

Hiện chủ xe VinFast được hưởng chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với những hành trình liên tỉnh, đặc biệt là các chuyến du lịch nhiều ngày, quyền lợi này giúp giảm đáng kể khoản tiền dành cho năng lượng.

Thay vì phải phân bổ một phần ngân sách lớn cho nhiên liệu, các gia đình có thể dành khoản tiết kiệm được để lựa chọn chỗ nghỉ tốt hơn, thưởng thức đặc sản địa phương hoặc tham gia thêm những hoạt động trải nghiệm.

Lợi ích càng rõ rệt với người có thói quen thường xuyên về quê, đi công tác xa hoặc đưa gia đình du lịch bằng ô tô. Qua mỗi chuyến đi, chi phí năng lượng được tiết giảm sẽ góp phần làm nhẹ tổng chi phí sử dụng xe trong dài hạn.

Đáng chú ý, người đang cân nhắc chuyển sang ô tô điện VinFast còn có cơ hội tiết kiệm ngay từ lúc mua xe nhờ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, với mức ưu đãi lên tới 9%.

Theo đó, các dòng VF 2, Minio Green và VF 3 được hỗ trợ 3%. Nhóm EC Van, VF 7, VF 8 thế hệ mới, VF 9 và Lạc Hồng 900 LX hưởng ưu đãi 5%. Mức hỗ trợ cao nhất 9% áp dụng cho VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7, Limo Green và VF 8 thế hệ trước.

Nhờ danh mục sản phẩm phong phú, người mua có thể cân nhắc lựa chọn từ xe đô thị nhỏ gọn đến các mẫu SUV, xe nhiều chỗ đáp ứng nhu cầu đi lại của cả gia đình.

Khoản ưu đãi mua xe kết hợp quyền lợi miễn phí sạc dài hạn mang lại lợi ích tài chính trong cả quá trình sở hữu. Đây là yếu tố đáng cân nhắc với những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc ô tô để phục vụ công việc hằng ngày và sẵn sàng cho những hành trình khám phá cuối tuần.

Từ trải nghiệm thực tế trên cung đường Hà Nội – Đà Nẵng đến chuyến đi lên cao nguyên đá Đồng Văn, xe điện VinFast đang dần thay đổi quan niệm rằng ô tô điện chỉ phù hợp để đi lại trong thành phố. Khi hệ thống trạm sạc ngày càng thuận tiện và chi phí năng lượng được hỗ trợ, các gia đình có thêm cơ sở để tự tin lựa chọn xe điện, kể cả khi thường xuyên phải di chuyển đường dài.