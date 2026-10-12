Phụ nữ trẻ chọn VinFast VF 3 vì dễ đi phố, màu sắc hợp gu

Xe xinh, màu hợp ý, chủ động lịch đi lại

Chị Thùy Dương, 30 tuổi, nhân viên truyền thông tại Hà Nội, bắt đầu tìm mua ô tô khi lịch làm việc ngày càng dày và nhu cầu di chuyển vượt quá sự thuận tiện của xe máy hoặc taxi. Có ngày chị phải gặp khách ở ba đến bốn địa điểm trong nội thành, cuối tuần lại thường về Bắc Ninh thăm bố mẹ, nên một chiếc xe riêng trở thành phương tiện giúp chị kiểm soát thời gian tốt hơn.

Trước đây, mỗi chuyến đi của chị phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết, lượng đồ mang theo hoặc khả năng gọi được xe đúng lúc. Khi có ô tô riêng, chị có thể chủ động giờ xuất phát, ghé thêm một cuộc hẹn hoặc về muộn nếu lịch làm việc thay đổi. “Mục tiêu là không phải phụ thuộc thời tiết hay ứng dụng gọi xe nữa”, chị Dương chia sẻ.

Bên cạnh sự chủ động, thiết kế là yếu tố khiến chị Dương nghiêng về VF 3. Dáng xe nhỏ, các đường nét vuông vắn và màu sơn trẻ trung phù hợp với hình dung của chị về chiếc ô tô đầu tiên. Chị chọn màu hồng Rose Pink, gam màu tạo thêm nét mềm mại cho kiểu dáng SUV vốn khá khỏe khoắn của VF 3.

Ngoài Rose Pink, VF 3 còn có các màu vàng Yellow Summer, đỏ Solar Ruby, xanh dương Sky Blue, xanh lá nhạt Urban Mint cùng hai lựa chọn trung tính là trắng và xám. Dải màu rộng giúp người mua dễ chọn phiên bản gần với phong cách cá nhân hơn, điều thường được nhóm khách hàng trẻ quan tâm khi chiếc xe được sử dụng hằng ngày.

Ngoại hình còn được hoàn thiện bằng bộ la-zăng 16 inch và tùy chọn ốp la-zăng theo sở thích. Kích thước dài 3.190 mm, rộng 1.679 mm và cao 1.652 mm cũng đem lại lợi thế rõ rệt khi tìm chỗ đỗ, xoay trở trong phố đông hoặc đi vào những khu vực có không gian hạn chế.

Giá từ 276 triệu đồng, có thể vay tới 100%

Với người mua ô tô lần đầu, thiết kế hấp dẫn sẽ thuyết phục hơn khi đi cùng mức chi phí vừa tầm. Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng ưu đãi 3% cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast khi chuyển sang mua VF 3. Người đang đi xe máy xăng và muốn lên ô tô như chị Dương vì thế cũng thuộc nhóm được hưởng chính sách.

VF 3 Eco có giá niêm yết 285 triệu đồng, còn bản Plus là 296 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá hai phiên bản lần lượt còn khoảng 276 triệu đồng và 287 triệu đồng, tạo khoảng giá đủ gần để người mua cân nhắc giữa phương án tối ưu chi phí và phiên bản nhiều tiện ích hơn.

Nếu chưa muốn sử dụng nhiều tiền tích lũy ngay từ đầu, chương trình “Mua xe 0 đồng” áp dụng đến hết ngày 31/12/2026 cho phép khách hàng vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng. Khoản mua xe nhờ đó có thể được phân bổ thành các kỳ trả góp phù hợp hơn với dòng tiền cá nhân.

Chi phí sử dụng tiếp tục được giảm nhờ quyền lợi miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với lịch di chuyển hằng tuần của chị Dương, số lượt sạc này có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu nạp năng lượng, qua đó giúp khoản chi vận hành xe ở mức rất thấp.

Bài toán sở hữu dài hạn còn có thêm sự bảo đảm từ chính sách bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin cao áp. Với người lần đầu mua ô tô, thời hạn bảo hành dài giúp việc sử dụng VF 3 trở nên yên tâm hơn sau quyết định xuống tiền ban đầu.