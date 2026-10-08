Lý do nhiều chủ xe VinFast không muốn quay lại xe xăng

Nửa tiếng cà phê, đủ năng lượng cho cả tuần lăn bánh

Khi cân nhắc chuyển sang ô tô điện VinFast, anh Phạm Đức Khôi, 38 tuổi, sống tại một khu căn hộ ở TP Thủ Đức, TP.HCM, từng lo tầng hầm chưa có trạm sạc sẽ gây bất tiện. Tuy nhiên, sau vài tháng sử dụng, anh nhận ra quãng đường đi làm và đưa đón con mỗi ngày chỉ chiếm một phần nhỏ phạm vi hoạt động của xe.

“Tổng quãng đường hằng ngày của tôi vào khoảng 30–35 km, trong khi xe đi được gần 500 km sau mỗi lần sạc đầy. Thông thường cuối tuần tôi mới cần nạp pin một lần”, anh Khôi chia sẻ.

Anh không dành riêng thời gian chờ sạc mà chọn các địa điểm gắn với lịch sinh hoạt của gia đình. Xe được nạp pin khi anh tập thể thao, đưa con tới lớp ngoại khóa hoặc mua sắm tại siêu thị gần nhà.

“Tôi cắm sạc trong quãng thời gian đó nên hầu như không phát sinh thêm một chuyến đi chỉ để nạp điện”, anh Khôi nói.

Việc tìm trạm hợp với lịch trình theo anh cũng vô cùng đơn giản khi V-Green hiện đã có hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc. Chủ xe có thể tìm thấy điểm sạc tại bất kỳ đâu, từ khu dân cư, trung tâm thương mại, bãi đỗ, doanh nghiệp tới cửa hàng xăng dầu, khách sạn, nhà hàng...

“Thời gian sạc rất nhanh, chỉ khoảng nửa tiếng là đủ pin đi cả tuần. Đi phố hay đi tỉnh đều tiện và không phải lo lắng gì”, vị chủ xe chia sẻ.

Bớt nhiều khoản chi, thêm nhiều quyền lợi

Ở góc độ chi phí, anh Nguyễn Hoàng Duy, chủ xe VF 8 tại Bình Dương, nhận thấy thay đổi rõ rệt sau khi chuyển từ ô tô xăng sang điện. Công việc khiến anh di chuyển khoảng 60 km mỗi ngày giữa nhà và văn phòng, nhưng khoản năng lượng hằng tháng gần như không còn đáng kể nhờ chính sách sạc miễn phí tại V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

“Trước đây, tôi chi khoảng 3 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng. Hiện tại, tôi thường ghé trạm V-Green trên tuyến đi làm, vừa không phải đi vòng, vừa gần như tiết kiệm được toàn bộ khoản nhiên liệu trước kia”, anh Duy chia sẻ.

Danh sách công việc khi bảo dưỡng cũng ngắn hơn. Xe chỉ cần kiểm tra lốp, phanh, hệ thống treo theo định kỳ. Anh không còn phải ghi nhớ và tốn tiền với nhiều hạng mục quen thuộc như thay dầu động cơ, lọc dầu hay bugi trên xe xăng.

“Ít hạng mục phải thay định kỳ nên việc chăm xe khá gọn, không mất nhiều thời gian. Chi phí cũng chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi lần, bằng khoảng 1/3 trước kia”, anh Duy nói.

Mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ VinFast giúp anh Duy dễ sắp xếp việc bảo dưỡng, kiểm tra xe tại địa điểm thuận đường. Ngay cả khi đang công tác hoặc đi xa, anh vẫn có thể tìm cơ sở chính hãng gần nhất một cách dễ dàng.

Chính sách bảo hành và hỗ trợ sau bán hàng cũng là yếu tố anh cân nhắc khi chọn xe. Các dòng VinFast được bảo hành tới 10 năm hoặc 200.000 km, vượt khá xa chính sách thương hiệu khác trên thị trường. Tổng đài cứu hộ hoạt động 24/7, tạo đầu mối liên hệ nếu phương tiện gặp vấn đề ngoài đường.

“Với VinFast, trải nghiệm không chỉ khiến tôi hài lòng mà còn bất ngờ bởi sự khác biệt trong cả chi phí sử dụng lẫn chất lượng hậu mãi”, anh Duy tổng kết.

Tổng kết lại, nhiều chủ xe khẳng định, sạc xe thuận tiện, hạ tầng rộng khắp cùng lợi ích về vận hành và hậu mãi khiến việc chuyển sang xe điện không còn mang tính thử nghiệm mà trở thành lựa chọn thực dụng cho nhu cầu đi lại lâu dài.