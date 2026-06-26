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Chủ xe VinFast chỉ ra 2 lợi thế khiến xe điện thoải mái di chuyển đường dài

Thứ Sáu, 12:41, 26/06/2026
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VOV.VN - Với hơn 400 xưởng dịch vụ, 150.000 cổng sạc và kế hoạch bổ sung 99 trạm sạc siêu nhanh, người dùng xe điện VinFast có thể yên tâm di chuyển trên những hành trình dài ở mọi miền đất nước.

Hơn 400 xưởng dịch vụ: Điểm tựa hậu mãi số 1 thị trường

Những chuyến du lịch bằng ô tô trong dịp hè luôn hấp dẫn nhưng cũng khiến nhiều gia đình băn khoăn về việc xử lý sự cố nếu xe gặp vấn đề trên đường. Với anh Phạm Thành Hưng (Hà Nội), nỗi lo ấy gần như không còn sau khi chuyển sang sử dụng VinFast VF 8, nhờ hệ thống xưởng dịch vụ phủ khắp 34/34 tỉnh, thành phố.

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“Trường hợp gặp sự cố, mạng lưới hỗ trợ hiệu quả sẽ giảm thời gian chờ đợi, đỡ bị gián đoạn hành trình. Gia đình tôi có thể tự tin tận hưởng chuyến đi, có vấn đề gì đã có VinFast lo”, anh Hưng nhận xét về độ phủ dịch vụ của hãng xe Việt.

Không chỉ riêng anh Hưng, cảm giác an tâm này cũng là lý do nhiều chủ xe VinFast đánh giá cao hệ thống hậu mãi của hãng. Hiện tại, có hơn 400 xưởng dịch vụ của VinFast hoạt động tại Việt Nam. Đây là con số nổi trội hơn hẳn nếu đặt cạnh mạng lưới dịch vụ của nhiều thương hiệu ô tô truyền thống đã có mặt hàng chục năm trên thị trường. Đáng nói, thay vì chỉ tập trung ở các đô thị lớn, hệ thống của VinFast được mở rộng tới nhiều địa phương, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chính hãng ngay cả khi di chuyển xa.

Đặc biệt, VinFast không chỉ tăng số lượng xưởng, mà còn nâng chất lượng hạ tầng dịch vụ. Reviewer Phùng Thế Trọng (kênh Xế Cộng) ghi nhận các xưởng VinFast có không gian dịch vụ rộng, nhiều khoang sửa chữa, nhiều cầu nâng, khu lưu xe trong nhà và trạm sạc tích hợp ngay tại showroom.

Bên cạnh đó, theo anh, hệ thống dịch vụ hậu mãi của VinFast được chuẩn hóa trên toàn quốc. Lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa được quản lý đồng bộ để chủ xe có thể bảo dưỡng tại nhiều xưởng trong hệ thống mà vẫn bảo đảm quyền lợi hậu mãi và tính liên tục của hồ sơ.

Đi đâu cũng có trạm sạc

Sau nhiều chuyến đi cùng gia đình, anh Phạm Thành Hưng nhận thấy sự an tâm không chỉ đến từ việc luôn có xưởng dịch vụ ở gần. Điều giúp anh tự tin cầm lái trên những cung đường dài còn bởi chủ xe dễ dàng tìm thấy trạm sạc ở hầu hết các điểm dừng trên hành trình.

Hiện VinFast sở hữu hệ sinh thái với hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc. Các điểm sạc được bố trí tại khu đô thị, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, khu dân cư, khách sạn, trạm dừng nghỉ và nhiều tuyến giao thông liên tỉnh trên khắp 34 tỉnh, thành phố, giúp người dùng dễ dàng lên kế hoạch cho cả những hành trình dài.

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“Nói về mật độ trạm sạc thì thực sự bây giờ hệ thống đã phủ khắp mọi nơi; từ những con đường sát biên giới, tới đỉnh đèo Lò Xo vẫn có đến 2 trụ sạc 60 kW, 1 trụ 120 kW. Vì vậy, các bác đi xe điện cứ tự tin thoải mái mà xuyên Việt, đừng nghĩ ngợi gì về sạc nữa nhé!”, anh Nguyễn Xuân Giang (chủ kênh Soi Xe) chia sẻ sự bất ngờ khi gặp cả trụ sạc ở khu vực xa trung tâm như Ngã 3 Đông Dương.

Thực tế, nhiều khách hàng cho rằng, độ phủ rộng giúp thói quen sử dụng xe điện thay đổi rõ rệt. Chủ xe có thể dễ dàng tra cứu trạm sạc trên ứng dụng, chọn điểm dừng phù hợp, tranh thủ nạp pin trong lúc ăn uống hoặc nghỉ ngơi. Cũng vì thế, nhiều chủ xe VinFast cho rằng, sử dụng xe điện giờ đây còn thuận tiện hơn xe xăng.

Trong thời gian tới, bức tranh hạ tầng sạc sẽ còn hoàn thiện hơn với kế hoạch bổ sung 99 trạm sạc siêu nhanh. Đây là mảnh ghép quan trọng với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài.

Với hơn 400 xưởng dịch vụ, trên 150.000 cổng sạc và liên tục được mở rộng, chủ xe điện VinFast đang được tiếp cận hệ sinh thái cho xe điện tốt hàng đầu trong khu vực. Đây cũng là lý do xe điện đang trở thành lựa chọn ưu tiên của người Việt và chiếm tỷ lệ lớn trong doanh số xe mới hàng tháng.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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