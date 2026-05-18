Công bố mới từ Global Hospital Rating: Vinmec có 7 bệnh viện cùng đạt chuẩn 4 sao

Đáng chú ý, hai cơ sở Vinmec Times City và Vinmec Central Park xuất sắc đạt 5 sao ở những tiêu chí quan trọng gồm dịch vụ lâm sàng, an toàn và trải nghiệm người bệnh.

Chuẩn quốc tế đồng đều trên toàn hệ thống

Theo công bố của Global Hospital Rating, 7 bệnh viện Vinmec được xếp hạng 4 sao gồm: Vinmec Times City, Vinmec Central Park, Vinmec Đà Nẵng, Vinmec Hải Phòng, Vinmec Hạ Long, Vinmec Nha Trang, Vinmec Phú Quốc.

Đặc biệt, hai bệnh viện Vinmec Times City và Vinmec Central Park đạt đánh giá 5 sao ở hai tiêu chí then chốt: Dịch vụ lâm sàng và an toàn/trải nghiệm người bệnh. Đây là hai bệnh viện trọng điểm của Hệ thống y tế Vinmec, nằm trong hệ thống liên kết các bệnh viện toàn cầu của Cleveland Clinic (Mỹ), được đặc biệt đánh giá cao ở vai trò tiên phong trong việc áp dụng nền tảng tiêu chuẩn Joint Commission International (JCI) cũng như các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe trên thế giới về quản lý bệnh lý, triển khai các công cụ đo lường kết quả điều trị theo người bệnh (PROMs), hướng tới cải tiến chất lượng liên tục dựa trên dữ liệu thực.

Ngoài ra, Vinmec Times City được đánh giá cao nhờ hệ thống chuyên khoa toàn diện và nhiều mũi nhọn lâm sàng như chấn thương chỉnh hình ứng dụng công nghệ 3D và robot, ghép tạng, miễn dịch - dị ứng, tim mạch, trị liệu tế bào… Trong khi đó, Vinmec Central Park ghi dấu ấn với thế mạnh về tim mạch và thần kinh, cùng mô hình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư đã được vinh danh tại Healthcare Asia Awards 2026.

Ngoài 7 bệnh viện đã được xếp hạng, Vinmec còn 3 bệnh viện mới gồm Vinmec Cần Thơ, Vinmec Smart City và Vinmec Ocean Park 2 do mới đi vào hoạt động dưới một năm nên sẽ tham gia vào kỳ đánh giá sau. Theo GS.TS.BS. Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, các cơ sở này cũng đang được đầu tư, vận hành theo cùng bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt của toàn hệ thống, hướng tới mục tiêu sớm được ghi nhận ở các chuẩn mực quốc tế trong thời gian tới.

Chinh phục các chuẩn mực quốc tế bằng năng lực thực chất

Global Hospital Rating là hệ thống xếp hạng bệnh viện uy tín toàn cầu do Tạp chí Newsweek (Mỹ) phối hợp với Công ty nghiên cứu thị trường Statista (Đức) thực hiện. Bảng xếp hạng ghi nhận sự xuất sắc của các bệnh viện theo phân loại từ 1 đến 5 sao, dựa trên các tiêu chí: Phạm vi dịch vụ lâm sàng, tính kịp thời của dịch vụ, trải nghiệm và an toàn người bệnh, công nghệ thông tin và thu hút người lao động.

Theo GS. Dũng, kết quả đánh giá từ Global Hospital Rating không phải sự ghi nhận tại một thời điểm, mà là thành quả tích lũy qua 14 năm xây dựng và phát triển của Hệ thống Y tế Vinmec.

Trong hành trình đó, Vinmec đã tiên phong triển khai nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại tại Việt Nam và khu vực như ứng dụng công nghệ in 3D thay toàn bộ xương đùi cho bệnh nhi ung thư nhỏ tuổi nhất thế giới, điều trị động kinh kháng trị bằng robot định vị AutoGuide cho trẻ em đầu tiên tại Việt Nam, liệu pháp tế bào CAR-T trong điều trị ung thư máu, thực hiện thành công các ca ghép gan phức tạp… Nhờ đó, người dân trong nước có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị công nghệ cao, thay vì phải tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.

Tính đến tháng 4/2026, Vinmec đã triển khai hơn 120 ca ghép gan - một trong những kỹ thuật ngoại khoa khó và phức tạp nhất, cứu sống thành công nhiều người bệnh

Song song với năng lực chuyên môn, Vinmec chú trọng xây dựng nền tảng chất lượng theo các chuẩn mực quốc tế khắt khe. Hệ thống sở hữu nhiều chứng nhận uy tín toàn cầu như Joint Commission International (JCI), American College of Cardiology (ACC), AABB, RTAC, UCARE, ADCARE, CAP hay AFC. Vinmec cũng là một trong số ít hệ thống y tế tại Việt Nam có 4 Trung tâm Xuất sắc (COE) được công nhận bởi các tổ chức y khoa hàng đầu thế giới, khẳng định chất lượng điều trị ở tầm quốc tế.

Với những nỗ lực đó, Vinmec liên tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như “Bệnh viện số 1 tại Việt Nam cho người nước ngoài” do Indochina Research Vietnam bình chọn; liên tiếp hai năm được vinh danh tại Healthcare Asia Awards, riêng năm 2026 chiến thắng ở 3 hạng mục “Hệ thống Y tế của năm”, “Sáng kiến chăm sóc người bệnh của năm” và “Chương trình ESG của năm”, cùng nhiều giải thưởng về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững (CSR & ESG).

Trong buổi làm việc gần đây trao đổi về định hướng đưa Việt Nam tham gia các bảng xếp hạng bệnh viện toàn cầu giữa Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Vinmec và Statista Healthcare, ông Matthias Hirsch - Phó Chủ tịch Statista Healthcare - nhận định: “Việc Vinmec có tới 7 bệnh viện trong cùng một hệ thống đồng thời đạt chuẩn 4 sao cho thấy mức độ nhất quán cao trong vận hành cũng như sự đồng bộ trong quản trị chất lượng. Soi chiếu với tiêu chuẩn quốc tế, sự nhất quán ở quy mô hệ thống đặc biệt có ý nghĩa, nó phản ánh một cấu trúc quản trị bài bản, quy trình được chuẩn hóa, dữ liệu được xác thực và sự tập trung bền vững vào cải tiến chất lượng lấy người bệnh làm trung tâm trên nhiều cơ sở, thay vì chỉ là sự xuất sắc riêng lẻ tại một bệnh viện”.

Theo ông Matthias Hirsch, điều này cho thấy cam kết rõ ràng đối với quản trị chất lượng dựa trên dữ liệu và minh bạch, những nền tảng ngày càng quan trọng để đảm bảo khả năng so sánh quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Cũng tại buổi làm việc, TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - nhấn mạnh việc tiếp cận các mô hình xếp hạng quốc tế là cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường minh bạch dữ liệu và hội nhập chuẩn mực toàn cầu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy du lịch y tế. Ông đồng thời đánh giá cao năng lực và vai trò tiên phong của Vinmec trong việc chủ động kết nối, thúc đẩy đối thoại chuyên môn với các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vị thế y tế Việt Nam trên bản đồ y tế toàn cầu.