Công đoàn Agribank trao 4000 cây lim xanh tặng xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Agribank, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Tiến Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Agribank, Bí thư Đảng ủy, Trưởng VPMT; ông Trần Hữu Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng VPMT, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; ông Đặng Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Trưởng VPMT cùng đại diện lãnh đạo Agriseco Chi nhánh miền Trung và nhiều cán bộ Công đoàn, đoàn viên thanh niên tham dự chương trình này.

Agribank trao tặng 4.000 cây lim xanh, góp phần phủ xanh đất rừng tại xã Lãnh Ngọc

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Trường nhấn mạnh ý nghĩa của việc chung tay bảo vệ môi trường và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với cộng đồng. Với thông điệp “Mỗi cây xanh, một hành động thiết thực vì cộng đồng và tương lai”, chương trình thể hiện sự gắn kết của Agribank với địa phương, đồng thời góp phần vun đắp những giá trị xanh và bền vững.

Đại diện Agribank trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lãnh Ngọc

Tại đây, Lãnh đạo Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã trao bảng tượng trưng công trình trồng 4.000 cây xanh, tổng trị giá 200 triệu đồng đến đại diện UBND xã Lãnh Ngọc. Hoạt động này nhằm hỗ trợ địa phương trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường, hạn chế tác động của thiên tai, điều hòa khí hậu và tạo giá trị kinh tế lâu dài.

Trồng cây Lim xanh phủ xanh đồi trọc

Trong khuôn khổ chương trình này, các đại biểu, cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên và người lao động của VPMT đã ra quân trồng cây với thông điệp “Chung tay hành động, Agribank vì tương lai xanh”.

Ông Nguyễn Tiến Trường- Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực miền Trung Agribank phát biểu tại chương trình

Dịp này, VPMT cũng trao 10 suất quà an sinh xã hội tặng các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Agribank và địa phương trồng những cây lim xanh đầu tiên tại xã Lãnh Ngọc

Thông qua hoạt động này, Công đoàn cơ sở Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã cụ thể hóa Chương trình “Công đoàn Agribank vì tương lai xanh”, góp phần gắn hoạt động chuyên môn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.