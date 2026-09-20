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Agribank Quảng Ngãi trao 5 giàn máy tính tặng học sinh đảo Lý Sơn

Chủ Nhật, 17:00, 20/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi vừa tổ chức trao 5 giàn máy tính bàn, tổng trị giá 75 triệu đồng tặng Trường THPT Lý Sơn.

Những bộ máy tính được trao tặng không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về cơ sở vật chất, mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và niềm tin của Agribank Quảng Ngãi dành cho các em học sinh nơi đảo tiền tiêu với mong muốn chung tay nâng cao điều kiện học tập, góp phần giúp các em học sinh tiếp cận công nghệ, phát triển kỹ năng số và tự tin hơn trên hành trình chinh phục tri thức.

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Lễ trao 5 giàn máy tính trị giá 75 triệu đồng tặng học sinh Lý Sơn

Từ những chiếc máy tính hôm nay, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi mong rằng các em sẽ có thêm những giờ học bổ ích, thêm cơ hội khám phá kho tàng tri thức số, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai.

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Ông Hà Hoài Nam- PGĐ Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi trao bảng tượng trưng đến Ban Giám hiệu trường THPT Lý Sơn

Đặc khu Lý Sơn – nơi đầu sóng ngọn gió, nơi tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên luôn được tiếp nối qua từng thế hệ. Đồng hành với các em học sinh nơi đây cũng chính là cách mà Agribank Quảng Ngãi góp một phần nhỏ bé để ươm mầm tri thức, chắp cánh ước mơ và lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng.

5 giàn máy tính trị giá 75 triệu đồng nhưng hơn cả giá trị vật chất là những cơ hội học tập mới được mở ra, những ước mơ được tiếp thêm động lực để bay xa từ đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

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Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi mong rằng các em sẽ có thêm những giờ học bổ ích

Thời gian qua, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đơn vị thường xuyên thăm, tặng quà gia đình người có công cách mạng trong các dịp lễ tết, trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

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Agribank Quảng Nam: Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, Tổ vay vốn hoạt động ra sao

VOV.VN - Sau khi sáp nhập thôn và tổ dân phố, Agribank Chi nhánh Quảng Nam tiếp tục duy trì và củng cố hoạt động của các Tổ vay vốn đảm bảo nguồn vốn tín dụng tiếp tục đến tay người dân khu vực nông thôn một. Giúp giảm bớt thủ tục và thời gian thẩm định, phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa ngân hàng và khách hàng.

PV/VOV-Miền Trung
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