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Cộng đồng runner cả nước hội tụ, cùng “bắt nhịp” Hanoi Vibes tại VPIM mùa thứ 7

Thứ Ba, 08:00, 06/10/2026
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VOV.VN - Hàng loạt câu lạc bộ chạy bộ từ Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang nô nức hướng về VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2026 diễn ra ngày 18/10, chinh phục những cung đường mùa thu Thủ đô và tranh tài tại thử thách đồng đội.

Không khí chuẩn bị cho VPIM 2026 đang nóng lên khi các CLB từ nhiều địa phương tích cực tập luyện, chuẩn bị lực lượng cho ngày tranh tài. Nếu với những “tân binh”, đây là lần đầu thử sức tại thử thách đồng đội, thì với những CLB đã nhiều năm đồng hành, VPIM gần như đã trở thành cuộc hẹn quen thuộc mỗi mùa thu.

Những “tân binh” đặt mục tiêu lớn cho thử thách đồng đội

Thái Bình Runners (TBR) là một trong những CLB đang có sự chuẩn bị đáng chú ý cho lần đầu “chào sân”. Từ đầu năm 2026, CLB đã tuyển chọn những chân chạy Elite xuất sắc nhất, đồng thời duy trì tập luyện đều đặn hơn 40 tuần với các bài chạy tích lũy, tempo và long run.

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Thái Bình Runners tích cực tập luyện cho hành trình chinh phục VPIM 2026

 “Là một CLB đến từ quê lúa Thái Bình, chúng tôi sở hữu nhiều chân chạy tốt và VPIM Hà Nội luôn là giải đấu được các thành viên mong chờ. Hành trình từ quê lúa đến Thủ đô không chỉ là quãng đường hơn 100 km, mà còn là hành trình mang theo niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng vượt qua giới hạn của mỗi runner” - anh Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm CLB Thái Bình Runners, chia sẻ.

Cũng lần đầu tham gia thử thách đồng đội, Cộng đồng Chạy 365 - một trong những câu lạc bộ chạy bộ đầu tiên tại Việt Nam - đặt mục tiêu Top 3 chung cuộc. Sau 12 năm hình thành và phát triển, cộng đồng này lựa chọn VPIM như cơ hội để cùng trải nghiệm một giải chạy quy mô lớn, đồng thời tạo thêm động lực luyện tập. Theo chị Nguyễn Thị Hải Yến, đại diện Chạy 365, mục tiêu quan trọng nhất của CLB là gắn kết các thành viên, khích lệ tinh thần tập luyện và cùng nhau hướng tới mục tiêu chung.

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Cộng đồng Chạy365 quy tụ hơn 200 thành viên tranh tài tại VPIM 2026

Những “gương mặt quen” tiếp tục hẹn nhau tại VPIM

Năm nay, Times Runners Club (TRC) tiếp tục góp mặt tại thử thách đồng đội, nối dài hành trình đồng hành cùng VPIM qua các mùa giải. Thành lập từ năm 2016, TRC quy tụ đông đảo cư dân Times City và khu vực lân cận, những người cùng chung niềm đam mê với đôi giày chạy bộ. Với một CLB đã quen thuộc với đường chạy VPIM, cuộc đua không chỉ là cơ hội để các thành viên hướng tới những thành tích cá nhân mới mà còn là dịp để cộng đồng runner cùng gặp gỡ, thi đấu và tạo nên không khí sôi động trên đường phố Hà Nội.

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Times Runner Club quyết tâm chinh phục VPIM mùa thứ 7

Trong khi đó, Hải Phòng Elite Team (HPET) mang đến một màu sắc khác: những runner từ thành phố Cảng cùng lên đường tới Hà Nội để tranh tài. Các thành viên đã tích cực tập luyện từ tháng 5, hướng tới mục tiêu giao lưu, học hỏi với các CLB bạn và lan tỏa tinh thần thể dục thể thao của cộng đồng runner Hải Phòng.

“VPIM được vận hành tốt và ngày càng hoàn thiện qua từng năm là một trong những lý do để chúng tôi lựa chọn tham gia. Đây cũng là cơ hội để các thành viên HPET giao lưu, học hỏi với những CLB bạn và lan tỏa tinh thần thể dục thể thao của Hải Phòng”, anh Phạm Ngọc Hưng –Chủ nhiệm HPET chia sẻ.

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Hải Phòng Elite Team tiếp tục khẳng định sức mạnh đồng đội tại VPIM 2026

Không chỉ HPET, nhiều CLB từ các tỉnh, thành phía Bắc khác như Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Ninh Bình, và cả các runner đến từ miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị hành trình về Hà Nội. Với họ, VPIM không chỉ là điểm đến để thi đấu mà còn là dịp gặp gỡ cộng đồng runner, mang màu áo địa phương đến Thủ đô và trải nghiệm Hà Nội qua từng bước chạy.

Tại VPIM 2026, thử thách đồng đội tiếp tục được tổ chức trên 3 cự ly 42km, 21km và 10km; mỗi đội 15 thành viên chính thức và 6 thành viên dự bị; hiện đã có 21 CLB đăng ký tham gia. Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới 50 triệu đồng, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

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VPIM 2026 tiếp tục khẳng định sức hút với hơn 11.000 vận động viên tham gia

Các cự ly xuất phát từ khu vực hồ Hoàn Kiếm, đưa runner qua nhiều địa danh như hồ Tây, Ô Quan Chưởng, Cột cờ Hà Nội và các tuyến phố trung tâm. Đặc biệt, hành trình Full Marathon 42km đưa runner khám phá Hà Nội ở quy mô trọn vẹn hơn với Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Thiền Quang; cầu Long Biên, Nhật Tân, Đông Trù; Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và Hoàng thành Thăng Long.

VPBank Hanoi International Marathon 2026 sẽ không chỉ là nơi các runner chinh phục những kilomet của riêng mình, mà còn là nơi cộng đồng chạy bộ cả nước cùng tạo nên một “Hanoi Vibes” giàu năng lượng, kết nối và đáng nhớ.

VPBank Hanoi International Marathon 2026 tiếp tục nhận được sự đồng hành của Coolmate trong năm thứ 2 liên tiếp với vai trò Nhà tài trợ Kim cương. Giải chạy cũng quy tụ nhiều thương hiệu uy tín trong các lĩnh vực thể thao, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, công nghệ và tài chính, mang đến trải nghiệm đa dạng cho runner: Vinamilk Green Farm, GPBank, VPBankS, Dr.Marie, Cake by VPBank, LynkiD, Vinachem, Huawei, Cocoon, OPES, Pocari Sweat, TH, FitCity, Hisamitsu, Richy, Miso Dental, TMV Ngọc Dung, Venesa, A.Sense, 24H, M Village…

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Công ty bảo hiểm của VPBank chính thức được cấp phép

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPLife) đã chính thức được Cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép và dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2027.

 

CTV Tuệ Phương/VOV.VN
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