VPBank là đơn vị đồng tổ chức và tài trợ chính của BIGBANG World Tour tại Việt Nam

Đêm nhạc được mong chờ suốt 20 năm

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX: COSMOS > IN HANOI sẽ chính thức diễn ra trong hai đêm 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là một trong những điểm dừng chân của chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BIGBANG với tư cách một nhóm nhạc sau 9 năm, đồng thời là tour diễn kỷ niệm cột mốc 20 năm của một trong những huyền thoại có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử K-pop.

VPBank đưa chuyến lưu diễn thế giới của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG về Việt Nam

Sự kiện do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment, với sự đồng hành của VPBank và Mastercard. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu Việt Nam trực tiếp đảm nhiệm cùng lúc hai vai trò: đơn vị tổ chức tại Việt Nam (local promoter) và cũng là nhà tài trợ chính cho tour diễn K-pop mang tầm vóc toàn cầu tại Việt Nam.

Sự trở lại của G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG là cuộc hội ngộ được hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới chờ đợi. Riêng với người hâm mộ Việt Nam, đây là lần dầu tiên trong 20 năm kể từ ngày ban nhạc thành lập, các V-VIP cuối cùng cũng được trực tiếp ngắm nhìn thần tượng biểu diễn trong một tour diễn chính thức dưới tên BIGBANG.

Tính đến thời điểm hiện nay, BIGBANG thông báo tour diễn thế giới BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > sẽ đi qua 19 thành phố với 33 đêm diễn. Trong đó, Hà Nội là thành phố duy nhất tại Đông Nam Á được lựa chọn tổ chức 02 đêm diễn. Điều này không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các sự kiện quốc tế tầm cỡ, đây còn là dấu hiệu cho thấy vị thế của Việt Nam trên bản đồ giải trí quốc tế đang ngày càng được nâng tầm, dần trở thành một điểm đến được những nghệ sĩ hàng đầu thế giới lựa chọn.

Ra mắt năm 2006, BIGBANG đã góp phần thay đổi diện mạo K-pop bằng tư duy âm nhạc tiên phong, phong cách trình diễn bùng nổ và dấu ấn cá nhân khác biệt của từng thành viên. Những ca khúc như Lies, Last Farewell, Haru Haru, FANTASTIC BABY hay BANG BANG BANG không chỉ thống trị các bảng xếp hạng mà còn trở thành thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam.

Việc Hà Nội xuất hiện trong lịch trình của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX: COSMOS > tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ lưu diễn quốc tế. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện giải trí lớn nhất năm 2026 của Việt Nam.

Tiếp tục nâng tầm những sân khấu quốc tế tại Việt Nam

Để đưa một tour diễn tầm cỡ thế giới đến với một quốc gia, bên cạnh đơn vị bản quyền tour và công ty quản lý nghệ sĩ, luôn có một mắt xích đặc biệt quan trọng là các local promoter - đơn vị tổ chức tại các điểm dừng của chuyến lưu diễn toàn cầu.

Local promoter chính đơn vị trực tiếp tổ chức tour diễn tại nước sở tại, phối hợp với đối tác quốc tế trong toàn bộ quá trình tổ chức - từ lập kế hoạch, vận hành, bán vé, truyền thông, triển khai hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, an ninh…, đảm bảo mọi tiêu chuẩn khắt khe của nghệ sĩ và ê-kíp toàn cầu được thực thi trọn vẹn. Chính vì vậy, trong mỗi tour diễn quốc tế, local promoter luôn là cái tên được người hâm mộ, truyền thông và các bên liên quan đặc biệt quan tâm, bởi đây là yếu tố quyết định chất lượng trải nghiệm cũng như thành công của sự kiện.

Trưởng nhóm G-DRAGON biểu diễn tại VPBank K-Star Spark in Vietnam, tổ chức năm 2025

Với BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX: COSMOS > IN HANOI, VPBank không chỉ đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính - một vai trò quen thuộc của VPBank trong các sự kiện lớn trước đây, mà còn ở vai trò đơn vị đồng tổ chức (local promoter). Đây là dấu mốc mới của ngân hàng xanh lá, cho thấy VPBank sẵn sàng đồng hành cùng những tên tuổi hàng đầu trong ngành biểu diễn quốc tế để mang một trong những tour diễn được mong chờ nhất thế giới đến với khán giả Việt Nam.

Trước BIGBANG World Tour, ngân hàng đã ghi dấu ấn qua việc đồng hành đưa nhiều huyền thoại và biểu tượng giải trí thế giới đến với khán giả Việt Nam như Richard Clayderman, Kenny G, Westlife, Thomas Anders, Paris Ballet hay dàn nhạc giao hưởng Vienna. Gần đây nhất là VPBank K-Star Spark in Vietnam cùng 2 đêm diễn trong tour lưu diễn toàn cầu G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank.

Với việc đồng thời đảm nhiệm hai vai trò quan trọng nhất – đơn vị đồng tổ chức và nhà tài trợ chính - của BIGBANG World Tour tại Việt Nam, VPBank tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc đưa những trải nghiệm văn hóa - giải trí đẳng cấp thế giới đến gần hơn với công chúng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp biểu diễn, du lịch và kinh tế sáng tạo tại Việt Nam.

Ba đợt mở bán vé trong tháng 8, nhiều ưu đãi cho chủ thẻ VPBank

Đợt mở bán sớm đầu tiên dành cho BIGBANG V.I.P Membership sẽ diễn ra từ 10h00 đến 23h59 ngày 13/8/2026, theo giờ Việt Nam, trên hệ thống CTicket.

Để đủ điều kiện tham gia, thành viên BIGBANG V.I.P Membership cần hoàn thành khảo sát mua vé sớm trên nền tảng b.stage chính thức của BIGBANG tại https://bigbang.bstage.in, trong thời gian từ 09h00 ngày 3/8 đến 23h59 ngày 7/8/2026.

Tiếp đó, chương trình bán vé dành riêng cho chủ thẻ VPBank Mastercard sẽ diễn ra từ 10h00 đến 23h59 ngày 14/8/2026. Thông tin chi tiết về điều kiện và cách thức tham gia sẽ được cập nhật trên fanpage chính thức của VPBank tại https://www.facebook.com/VPBank.

Sau đó, vé sẽ được mở bán đại chúng từ 10h00 ngày 17/8 trên nền tảng CTicket.vn.

Thông tin về các hạng vé, quyền lợi, sơ đồ chỗ ngồi và quy định tham dự sẽ được công bố trên các kênh chính thức của Ban Tổ chức và fanpage VPShow tại https://www.facebook.com/vpshow.official