Dàn nghệ sĩ trẻ hội tụ tại đêm nhạc VPBank Live the Vibe - Move Together Đà Nẵng

Sau điểm hẹn đầu tiên tại Cần Thơ thu hút đông đảo khán giả trẻ, chuỗi đêm nhạc cộng đồng Live the Vibe - Move Together của VPBank sẽ tiếp tục dừng chân tại Đà Nẵng vào tối 25/7. Trong không gian mở bên bờ sông Hàn, khán giả sẽ gặp gỡ những nghệ sĩ mang nhiều cá tính âm nhạc khác nhau, từ pop, indie đến dance, cùng tạo nên một đêm diễn nơi mỗi sắc màu riêng hòa vào nguồn năng lượng chung của cộng đồng.

Lấy cảm hứng từ tinh thần "Live the Vibe - Move Together", chương trình được xây dựng trên ý tưởng mỗi người trẻ đều có một "vibe" rất riêng. Có người thích những giai điệu sôi động để giải phóng năng lượng, có người tìm thấy sự đồng điệu trong những bản nhạc nhiều cảm xúc, cũng có những khán giả đơn giản muốn tận hưởng một buổi tối mùa hè bên bạn bè. Khi tất cả cùng xuất hiện trong một không gian âm nhạc, những khác biệt ấy không tạo nên khoảng cách mà trở thành chất xúc tác để kết nối cảm xúc, cùng hòa chung vào một chuyển động.

Một trong những cái tên được chờ đợi tại đêm nhạc là S.T Sơn Thạch. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ xây dựng hình ảnh một performer toàn diện với khả năng hát, nhảy và làm chủ sân khấu. Sự bền bỉ trong việc theo đuổi con đường âm nhạc giúp anh duy trì sức hút qua nhiều giai đoạn, đồng thời liên tục làm mới mình bằng những sản phẩm mang màu sắc hiện đại.

Ca sĩ S.T Sơn Thạch

Đến với sân khấu tại Đà Nẵng, S.T Sơn Thạch sẽ mang tới ba ca khúc "Thuận nước đẩy thuyền", "Let Me Feel Your Love Tonight" và "Ngược hướng". Đây đều là những bài hát thể hiện rõ thế mạnh trình diễn của nam ca sĩ với tiết tấu sôi động, phần vũ đạo giàu năng lượng cùng khả năng khuấy động không khí, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ cùng khán giả.

Nếu S.T Sơn Thạch đại diện cho nguồn năng lượng của sân khấu biểu diễn thì Bùi Công Nam lại ghi dấu ấn bằng khả năng kể chuyện qua âm nhạc. Nam ca sĩ - nhạc sĩ sở hữu phong cách sáng tác gần gũi, nhiều chất liệu đời sống, đưa những cảm xúc rất quen thuộc vào ca từ bằng góc nhìn hóm hỉnh nhưng vẫn đủ chiều sâu. Chính điều đó giúp nhiều sáng tác của anh dễ dàng tạo được sự đồng cảm với khán giả trẻ.

Ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Công Nam

Trong đêm diễn tại Đà Nẵng, Bùi Công Nam sẽ thể hiện ba ca khúc "Tiến Hay Lùi", "Có không giữ mất đừng tìm" và "I Love You". Mỗi bài hát mang một sắc thái khác nhau, từ những suy tư về tình yêu đến nguồn năng lượng tích cực, tạo nên bức tranh cảm xúc đa dạng trên sân khấu.

Đặc biệt, lần đầu tiên S.T Sơn Thạch và Bùi Công Nam sẽ kết hợp trong một tiết mục song ca dành riêng cho khán giả Đà Nẵng. Hai nghệ sĩ vốn theo đuổi hai màu sắc âm nhạc khác biệt, một bên thiên về trình diễn, một bên nổi bật ở khả năng sáng tác và truyền tải cảm xúc, và sự đối lập ấy được kỳ vọng sẽ tạo nên màn kết hợp mới mẻ trong đêm nhạc.

Ban nhạc MAYDAYs

Bên cạnh hai nghệ sĩ quen thuộc với khán giả, MAYDAYs sẽ mang tới màu sắc indie pop trẻ trung. Ban nhạc được biết đến qua những ca khúc giàu chất tự sự, giai điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nguồn năng lượng tích cực. Âm nhạc của MAYDAYs thường gợi cảm giác gần gũi, như những câu chuyện tuổi trẻ được kể bằng giai điệu mộc mạc và chân thành, từ đó dần xây dựng được cộng đồng người nghe riêng. Tại Live the Vibe - Move Together, MAYDAYs sẽ biểu diễn "Em", "Ở trong khu rừng", "Hẹn lần sau" và "Phép màu".

Chương trình còn có sự góp mặt của DJ EZ, MC Hype J-KAY, Noname Band và MC Ngọc Thịnh. Noname Band sẽ trình diễn các ca khúc "Đại lộ mặt trời", "Ngày mai nắng lên anh sẽ về", "Vùng ký ức", "Trước khi em tồn tại" và "Thiệp hồng sai tên", góp phần hoàn thiện bức tranh âm nhạc với nhiều phong cách khác nhau, từ những bản phối giàu năng lượng đến các ca khúc mang màu sắc hoài niệm.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ đến từ nhiều dòng nhạc khác nhau cũng chính là cách chương trình truyền tải tinh thần "Live the Vibe". Mỗi người mang theo một cá tính riêng, một cách biểu đạt riêng và một cộng đồng người hâm mộ riêng. Khi cùng đứng trên một sân khấu, những khác biệt ấy tạo nên sự cộng hưởng, để cuối cùng tất cả cùng hướng đến tinh thần "Move Together" - cùng chuyển động, cùng chia sẻ cảm xúc trong một không gian chung.

Chuỗi đêm nhạc cũng là một trong những hoạt động hướng tới cột mốc 33 năm thành lập VPBank với thông điệp "Cộng hưởng thịnh vượng". Thông qua các chương trình nghệ thuật dành cho cộng đồng, ngân hàng mong muốn tạo thêm những không gian gặp gỡ, nơi âm nhạc trở thành chất kết nối giữa con người với con người, giữa những trải nghiệm cá nhân và giá trị cộng đồng.

Đồng hành cùng đêm nhạc tại Đà Nẵng, VPBank triển khai chương trình "VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi", mang các hoạt động trải nghiệm và tư vấn tài chính đến gần người dân thông qua chuỗi booth activation tại GO! Đà Nẵng, khu vực Công viên Bờ Đông Cầu Rồng cùng xe bus di chuyển trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Sự kết nối giữa chuỗi hoạt động cộng đồng và đêm nhạc cho thấy cách VPBank mở rộng sự hiện diện trong đời sống thường nhật bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ những trải nghiệm giải trí, văn hóa đến các hoạt động tư vấn tài chính, mọi điểm chạm đều hướng tới mục tiêu tạo ra nhiều cơ hội kết nối hơn với cộng đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần "Cộng hưởng thịnh vượng" thông qua những trải nghiệm gần gũi, thiết thực và giàu cảm xúc.