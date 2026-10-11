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Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa huấn luyện an toàn cho lực lượng công nhân mới

Chủ Nhật, 16:53, 11/10/2026
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VOV.VN - Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) vừa tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho lực lượng công nhân mới được tiếp nhận.

Khóa huấn luyện nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trước khi bố trí công việc, đồng thời nâng cao ý thức chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro trong quá trình lao động sản xuất.

 Chương trình huấn luyện được xây dựng với các nội dung thiết thực, bám sát yêu cầu công việc và các quy định về an toàn trong ngành điện.

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Trong khóa huấn luyện, các công nhân mới được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác an toàn; phổ biến Quy trình an toàn điện trong Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) (EVNCPC-AT/QT.46), Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa trong Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC-AT/QT.47) và Quy định công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC-AT/QĐ.79).

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, người lao động còn được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó có thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu. Qua đó, học viên từng bước hình thành kỹ năng xử lý các tình huống có nguy cơ mất an toàn, cháy, nổ có thể phát sinh trong quá trình làm việc.

Kết thúc chương trình, các học viên thực hiện bài kiểm tra nhằm đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức và kỹ năng đã được hướng dẫn. Kết quả kiểm tra là một trong những cơ sở để Công ty tiếp tục tổ chức đào tạo, hướng dẫn và bố trí công việc phù hợp theo quy định đối với người lao động đáp ứng yêu cầu.

Thông qua khóa huấn luyện, giúp lực lượng công nhân mới từng bước nắm vững các quy trình, quy định về an toàn, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong quá trình công tác. Hoạt động này góp phần xây dựng ý thức tuân thủ kỷ luật an toàn ngay từ khi người lao động mới gia nhập Công ty, hướng đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

PV/VOV-miền Trung
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